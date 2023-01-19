Лаллана об уходе Троссарда: «Брайтон» выиграл 5:1, 4:1 и 3:0 в последних матчах без него. Справимся»
Хавбек Адам Лаллана прокомментировал предстоящую продажу «Брайтоном» Леандро Троссарда.
«Достаточно взглянуть на последние три матча команды без него. Кажется, мы выиграли 5:1, 4:1 и 3:0.
Так что какие-то футболисты могут уходить, но мы и без них достаточно хороши. Мы достаточно хороши без Биссума, Кукурельи, Уайта, Берна, Мопе. Так что мы справимся, если Лео уйдет. Мы уже справляемся», – сказал англичанин в эфире Sky Sports.
«Арсенал» заплатит за Троссарда 21+6 млн фунтов. Контракт – на 4 года
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