Лаллана об уходе Троссарда: «Брайтон» выиграл 5:1, 4:1 и 3:0 в последних матчах без него. Справимся»

Хавбек Адам Лаллана прокомментировал предстоящую продажу « » .

«Достаточно взглянуть на последние три матча команды без него. Кажется, мы выиграли 5:1, 4:1 и 3:0.

Так что какие-то футболисты могут уходить, но мы и без них достаточно хороши. Мы достаточно хороши без , , , Берна, Мопе. Так что мы справимся, если Лео уйдет. Мы уже справляемся», – сказал англичанин в эфире Sky Sports.

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