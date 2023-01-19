Лаллана об уходе Троссарда: «Брайтон» выиграл 5:1, 4:1 и 3:0 в последних матчах без него. Справимся»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Адам Лаллана Леандро Троссард Нил Мопе Дэн Берн Марк Кукурелья Ив Биссума Бен Уайт Футбол

Хавбек Адам Лаллана прокомментировал предстоящую продажу «Брайтоном» Леандро Троссарда.

«Достаточно взглянуть на последние три матча команды без него. Кажется, мы выиграли 5:1, 4:1 и 3:0.

Так что какие-то футболисты могут уходить, но мы и без них достаточно хороши. Мы достаточно хороши без Биссума, Кукурельи, Уайта, Берна, Мопе. Так что мы справимся, если Лео уйдет. Мы уже справляемся», – сказал англичанин в эфире Sky Sports.

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9 комментариев

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Amalfitano
Ответ Юрий Кечко
Ну лучше поиграть там и чуть скатится , ибо смысл тогда вообще
98% команд вообще существуют без всякого смысла. И что с того? Обанкротим?
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Юрий Кечко
Ответ Amalfitano
Брайтон удивительный клуб. Уже столько игроков основы продали а по прежнему держат уровень. И всё за счёт грамотного скаутинга и менеджмента. Тут главное не попасть в еврокубки. Обычно они рушат такие команды.
Ну лучше поиграть там и чуть скатится , ибо смысл тогда вообще
0
-1
-1
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Okaka
Митома заменил его, но нужен нап, Уэлбек хорош, но он часто в лазарете, Ундав хз, только в кубках забивает
+3
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+3
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Amalfitano
Брайтон удивительный клуб. Уже столько игроков основы продали а по прежнему держат уровень. И всё за счёт грамотного скаутинга и менеджмента. Тут главное не попасть в еврокубки. Обычно они рушат такие команды.
+6
0
+6
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Donald J. Trump
Ответ Николай Корягин
Как-то токсичненько
Троссард несколько месяцев бойкотировал тренировки и всем видом показывал, что хочет уйти с клуба. По этому, за ним никто не будет плакать.
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Сергей Вячеславович
Ответ ARTEM PROKAZOV
Недооцениваешь Лаллану как футболиста, кажется
Втом то и дело что он свое отыграл уже , а одноклубнику который идет на повышение и он как опытный игрок мог просто пожелать удачи бывшему одноклубнику .
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-1
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Алексей Фирстов
Троссард опытен и адаптирован
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Николай Корягин
Как-то токсичненько
+3
-3
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Недооцениваешь Лаллану как футболиста, кажется
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Комментарий удален
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