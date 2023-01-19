«Арсенал» заплатит за Троссарда 21+6 млн фунтов. Контракт – на 4 года
Стали известны детали сделки «Арсенала» и «Брайтона» по Леандро Троссарду.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 21 млн фунтов, еще 6 млн предусмотрены в виде бонусов.
Контракт с Троссардом будет рассчитан на 4 года. Кроме того, известно, что футболист отказал двум клубам ради «Арсенала».
Бельгиец в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде.
Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается
Это тебе не Мадуэка с 277 минутами за полсезона в Эредивизи за 40 миллионов. Ну и не хрусталик Феофана:)
«Ливерпуль» - 5+1 (7 матчей)
«Арсенал» - 1+0 (7 матчей)
«Манчестер Юнайтед» - 1+2 (7 матчей)
«тоттенхэм» - 2+0 (6 матчей)
«Манчестер Сити» - 2+0 (6 матчей)
«Челси» - 2+0 (5 матчей)
ИТОГО: 16 голевых действий за 38 матчей!
По нынешним временам, 20+кк - совсем не деньги.
Очень нетипичный трансфер для Арсенала, понятно что он был запасным вариантом, но подписали именно его после того как клубам АПЛ стали выставлять ценник "всё по 100"
мудрик(темная лошадка)из упл- 100