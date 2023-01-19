«Арсенал» заплатит за Троссарда 21+6 млн фунтов. Контракт – на 4 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Леандро Троссард деньги Фабрицио Романо Футбол

Стали известны детали сделки «Арсенала» и «Брайтона» по Леандро Троссарду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 21 млн фунтов, еще 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

Контракт с Троссардом будет рассчитан на 4 года. Кроме того, известно, что футболист отказал двум клубам ради «Арсенала».

Бельгиец в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

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29 комментариев

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DolJun
Ответ gPk
Нынешний Кристенсен будет лучше любого центрального защитника Челси()) Это тебе не Мадуэка с 277 минутами за полсезона в Эредивизи за 40 миллионов. Ну и не хрусталик Феофана:)
ну для барсы - да, по сути кристенсен - это сильнейший центральный защитник в истории барсы, сомнений нет. увы, для челси он оказался не очень высокого уровня, не каждый воспитанник может пробиться в состав, пусть и академия одна из сильнейших в мире)
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gPk
Ответ DolJun
раньше фабрегас, анри, суарес - сейчас кристенсен, алонсо, гюндоган) фк мем такой фк мем)
Нынешний Кристенсен будет лучше любого центрального защитника Челси())
Это тебе не Мадуэка с 277 минутами за полсезона в Эредивизи за 40 миллионов. Ну и не хрусталик Феофана:)
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ПоСоХ
Ответ Morning Again
Браво, канониры, именно таких качественных игроков, которые отказывают другим клубам, чтобы играть за Арсенал и стоит брать в команду.
Так там может из нижней части таблицы клубы были. А тут арсенал который лидирует и чемпионат может взять. Больше попытка игроку хоть что то нахаляву выиграть, чем кто то из топ клубов позовет
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Александр Сучков
Ответ Morning Again
Браво, канониры, именно таких качественных игроков, которые отказывают другим клубам, чтобы играть за Арсенал и стоит брать в команду.
Леандро Троссар против ТОП-6:

«Ливерпуль» - 5+1 (7 матчей)
«Арсенал» - 1+0 (7 матчей)
«Манчестер Юнайтед» - 1+2 (7 матчей)
«тоттенхэм» - 2+0 (6 матчей)
«Манчестер Сити» - 2+0 (6 матчей)
«Челси» - 2+0 (5 матчей)

ИТОГО: 16 голевых действий за 38 матчей!
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Billy_Shears
Боже, храни Де Зебру, который который в самый нужный момент слил лучшего игрока Брайтона, чтобы Арсенал выиграл чемпионат и еще пару кубков. Респект!
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DolJun
Ответ gPk
В Барселону не ссылают, а забирают. Не зря же Барселона всех нормальных игроков из безтрофейника забирала. Фабрегас, Анри не дадут соврать
раньше фабрегас, анри, суарес - сейчас кристенсен, алонсо, гюндоган) фк мем такой фк мем)
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Роман Марченко
Ответ vik444
В 4 раза. 21+6. А у Мудрика 70+30.
скорее, пока что в 3,5
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Jaxongir Shodiev
Ща Боули предложит 120лямов Арсеналу за него
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Рычагилона
Желаю Арсеналу титула АПЛ в этом году! П.С. фан Мадрида
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gPk
Ответ Reservoir Cat
Теперь главное чтобы был паинькой и не бухтел. Артета с Эду это вам не Де Дзерби, будет отравлять атмосферу в команде - сошлют в Барселону дёргать рычаги. Очень нетипичный трансфер для Арсенала, понятно что он был запасным вариантом, но подписали именно его после того как клубам АПЛ стали выставлять ценник "всё по 100"
В Барселону не ссылают, а забирают. Не зря же Барселона всех нормальных игроков из безтрофейника забирала. Фабрегас, Анри не дадут соврать
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Максим Маслов
Хороший игрок, но очень токсичный.
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Акира_1
Ответ Mr@k
очень хороший игрок, знает и умеет играть в АПЛ, в 3 раза дешевле Мудрика, отличный трансфер
Арсеналу реально повезло, что у Троссарда там конфликт в клубе, а то пришлось бы торговаться за 100 лямов с каталонскими мошенниками за Рафинью)
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Ignazio DE Alter
Ответ Winnie the Pooh
троссард, который показал себя в апл на высоком уровне - 27 лямов мудрик(темная лошадка)из упл- 100
Скорее кот в мешке, чем тёмная лошадка
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Игорь Полищук
Качественный игрок, хорошая цена, отличная работа Арсенала. А если учесть что и Эмиль уже в строю, ротация начинает радовать.
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vik444
Ответ Mr@k
очень хороший игрок, знает и умеет играть в АПЛ, в 3 раза дешевле Мудрика, отличный трансфер
В 4 раза. 21+6. А у Мудрика 70+30.
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Джейме Ланнистер
Ответ Reservoir Cat
Теперь главное чтобы был паинькой и не бухтел. Артета с Эду это вам не Де Дзерби, будет отравлять атмосферу в команде - сошлют в Барселону дёргать рычаги. Очень нетипичный трансфер для Арсенала, понятно что он был запасным вариантом, но подписали именно его после того как клубам АПЛ стали выставлять ценник "всё по 100"
Вряд-ли был запасным. Никто не предполагал 10 дней назад, что там будет конфликт. До этого Брайтон говорил про 50-60 млн.
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Максим Ларченков
Супервезуха
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Branddd
В целом, не жалко будет если даже не заиграет.

По нынешним временам, 20+кк - совсем не деньги.
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Reservoir Cat
Теперь главное чтобы был паинькой и не бухтел. Артета с Эду это вам не Де Дзерби, будет отравлять атмосферу в команде - сошлют в Барселону дёргать рычаги.

Очень нетипичный трансфер для Арсенала, понятно что он был запасным вариантом, но подписали именно его после того как клубам АПЛ стали выставлять ценник "всё по 100"
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Ocelot
хороший игрок для страховки на случай травмы или выхода на замену всего за 20ку, по нынешним ценам считай вообще бесплатно ушел
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Winnie the Pooh
троссард, который показал себя в апл на высоком уровне - 27 лямов
мудрик(темная лошадка)из упл- 100
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AL27
Отличный игрок. Великолепный трансфер. Думаю, все стороны останутся довольными!
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DolJun
на фоне мадуэки - просто грабеж. жаль боули раньше про этот трансфер не узнал)
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Вячеслав Новиков
Мои поздравления канонирам, хорошая покупка по приемлемой цене
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Mr@k
очень хороший игрок, знает и умеет играть в АПЛ, в 3 раза дешевле Мудрика, отличный трансфер
+18
-1
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