«Арсенал» заплатит за Троссарда 21+6 млн фунтов. Контракт – на 4 года

Стали известны детали сделки « » и « » по .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 21 млн фунтов, еще 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

Контракт с Троссардом будет рассчитан на 4 года. Кроме того, известно, что футболист отказал двум клубам ради «Арсенала».

Бельгиец в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в команде.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается