Экс-мисс Хорватии Ивана Кнолль назвала Роналду любимым футболистом, но выбрала Кличко в споре с Криштиану

Теги Владимир Кличко Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Жерар Пике Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шакира девушки и спорт бокс Ивана Кнолль Футбол

Ивана Кнолль ответила на вопрос о любимом футболисте.

Экс-мисс Хорватии, получившая наибольшую известность во время ЧМ-2022 своими откровенными нарядами, отвечала на вопросы подписчиков в социальных сетях.

На вопрос  о любимом игроке Кнолль ответила аббревиатурой CR7, обозначающей инициалы и номер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср».

Однако, когда Ивану попросили сделать выбор между Роналду и бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, которого модель ранее называла в числе любимых спортсменов, Кнолль отдала предпочтение украинскому боксеру.

Также ей предложили выбрать между Шакирой и экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике, Ивана выбрала певицу.

Фото: сторис инстаграма Иваны Кнолль

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43 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Модрича бы выбрала
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Ascar Shatmanov
Ответ Garre Garre
Какой мозг, такие и предпочтения
Комментарии все об интеллекте и мозге, академики негодуэ😆
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ASH11
Ответ Jordan95
Так Владимир и есть интеллектуальная личность. Образованный, знает 4 языка. А что не так с его интеллектом? Можно примеры? Или ты типичный профан, который перепутал его с Виталиком(который иногда выдаёт фейлы в эфире?). Кстати, Виталик тоже умён. Но нужно как раз обладать интеллектом, чтобы это понять. Не каждому человеку удаётся быть хорошим публичным политиком, попробуй дать хоть одно интервью на камеру. Раньше смеялись с Кличко, теперь переключились на Байдена(гыгы какой тупой дед). Только один мэр Киева, второй президент США.
Только в реальности общественность доподлинно не знает, на сколько данные персонажи самостоятельные в своей прямой деятельности.
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Терминатор///Айлбибекович
Какая то она страшная для мисс Хорватия..Ну и теперь не плохо было бы узнать мнение у повара месяца в студенческой столовой в Сербии.
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Jordan95
Ответ AF007
Интеллектуальную личность тянет к интеллектуальным личностям, всё логично
Так Владимир и есть интеллектуальная личность. Образованный, знает 4 языка.
А что не так с его интеллектом? Можно примеры?

Или ты типичный профан, который перепутал его с Виталиком(который иногда выдаёт фейлы в эфире?).
Кстати, Виталик тоже умён. Но нужно как раз обладать интеллектом, чтобы это понять. Не каждому человеку удаётся быть хорошим публичным политиком, попробуй дать хоть одно интервью на камеру.

Раньше смеялись с Кличко, теперь переключились на Байдена(гыгы какой тупой дед).
Только один мэр Киева, второй президент США.
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Наш Месси женщинам вообще не нравится, даже Антонелла с ним только из-за денег
Как бы тебе ответил Кличко..
"Твои комментарии про Месси не писать и читать было много иногда"
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Юрий Кечко
Ответ Кирилл Голивец
Сомневаюсь, что такие женщины любят детей)
Глотать даже очень
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Юрий Кечко
Ответ Phantom1289
До сих пор не пойму, что в ней такого. Ну да, фигура есть. Но лицо какое то перекаченное ботоксом.
Как раз таки по фигуре вопросы
Слегка лишний весок то у неё присутствует , Пузико
Это видно было где она в трансляции матча , а не отфотошопленных фотках
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And-Rover
А она хоть знает кто это?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ AF007
Интеллектуальную личность тянет к интеллектуальным личностям, всё логично
Заглянула в завтрашний день и её затянуло🤓
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Давид Agabekyan
Ответ Великий Алонсо
Наш Месси женщинам вообще не нравится, даже Антонелла с ним только из-за денег
Так и Роналду она выбрала Кличко. Получается Кличко эталон мужчины, а Рончик и тут второй
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Давид Agabekyan
Ответ Phantom1289
До сих пор не пойму, что в ней такого. Ну да, фигура есть. Но лицо какое то перекаченное ботоксом.
А что не перекачено? Хз почему к ней столько внимания было во время ЧМ. Как будто первая в истории полураздетая женщина
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Darshan
Новость ради фото? Тогда другой раздел - не футбол.
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Lacrosse-style goal
Хмм если Роналду предложить выбор между Кнолль и Кличко... Там все не так однозначно...
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KMR
Ответ Marcus-light
Судя по фото с ней что-то не то. И её детям неприятно будет есть и спать на груди.
Слабак
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Marcus-light
Ответ Кирилл Голивец
Сомневаюсь, что такие женщины любят детей)
С такой внешностью скоро это станет последним способом иметь финансовые гарантии в старости)
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Никита Алексеев
Кого из футболистов выбрала Ванда, давно не было новостей, очень интересно конечно
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AF007
Ответ Phantom1289
До сих пор не пойму, что в ней такого. Ну да, фигура есть. Но лицо какое то перекаченное ботоксом.
Зачем ты так про моего криштиану
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Кирилл Голивец
Ответ Marcus-light
Судя по фото с ней что-то не то. И её детям неприятно будет есть и спать на груди.
Сомневаюсь, что такие женщины любят детей)
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Игорь Климов
Ответ AF007
Интеллектуальную личность тянет к интеллектуальным личностям, всё логично
Ты несомненно прав!)
+1
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AF007
Интеллектуальную личность тянет к интеллектуальным личностям, всё логично
+24
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Phantom1289
До сих пор не пойму, что в ней такого. Ну да, фигура есть. Но лицо какое то перекаченное ботоксом.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А что думает по этим вопросам вице-мисс Чехии?
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Макс Шева
Аргументировала она это тем,что ей нравится как Кличко шутит,говорит очень остроумный .
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Garre Garre
Какой мозг, такие и предпочтения
+19
-3
+16
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