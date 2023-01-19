Экс-мисс Хорватии Ивана Кнолль назвала Роналду любимым футболистом, но выбрала Кличко в споре с Криштиану
Ивана Кнолль ответила на вопрос о любимом футболисте.
Экс-мисс Хорватии, получившая наибольшую известность во время ЧМ-2022 своими откровенными нарядами, отвечала на вопросы подписчиков в социальных сетях.
На вопрос о любимом игроке Кнолль ответила аббревиатурой CR7, обозначающей инициалы и номер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср».
Однако, когда Ивану попросили сделать выбор между Роналду и бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, которого модель ранее называла в числе любимых спортсменов, Кнолль отдала предпочтение украинскому боксеру.
Также ей предложили выбрать между Шакирой и экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике, Ивана выбрала певицу.
Фото: сторис инстаграма Иваны Кнолль
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А что не так с его интеллектом? Можно примеры?
Или ты типичный профан, который перепутал его с Виталиком(который иногда выдаёт фейлы в эфире?).
Кстати, Виталик тоже умён. Но нужно как раз обладать интеллектом, чтобы это понять. Не каждому человеку удаётся быть хорошим публичным политиком, попробуй дать хоть одно интервью на камеру.
Раньше смеялись с Кличко, теперь переключились на Байдена(гыгы какой тупой дед).
Только один мэр Киева, второй президент США.
"Твои комментарии про Месси не писать и читать было много иногда"
Слегка лишний весок то у неё присутствует , Пузико
Это видно было где она в трансляции матча , а не отфотошопленных фотках