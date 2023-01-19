Экс-мисс Хорватии Ивана Кнолль назвала Роналду любимым футболистом, но выбрала Кличко в споре с Криштиану

ответила на вопрос о любимом футболисте.

Экс-мисс Хорватии, получившая наибольшую известность во время ЧМ-2022 своими откровенными нарядами, отвечала на вопросы подписчиков в социальных сетях.

На вопрос о любимом игроке Кнолль ответила аббревиатурой CR7, обозначающей инициалы и номер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающего за саудовский « ».

Однако, когда Ивану попросили сделать выбор между Роналду и бывшим чемпионом мира по боксу , которого модель ранее называла в числе любимых спортсменов, Кнолль отдала предпочтение украинскому боксеру.

Также ей предложили выбрать между Шакирой и экс-защитником «Барселоны» , Ивана выбрала певицу.

Фото: сторис инстаграма Иваны Кнолль

«Как мое платье и бикини могут повредить?» Самая известная болельщица ЧМ-2022 – хорватка Иванна Кнолль