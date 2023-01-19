«У «Динамо» и «Краснодара» в составах яркие воспитанники. «Зенит» отстает очень сильно в этом плане». Орещук об РПЛ

считает, что у «Зенита» нет ярких воспитанников.

– Имеет ли смысл «Зениту» бороться за Писарского или другого отечественного форварда?

– Нет. А зачем? «Зенит» и так доедет до финиша и станет чемпионом.

Какой смысл приглашать людей со стороны, пусть и с российским паспортом? На мой взгляд, сейчас идеальный момент, чтобы доверять молодежи.

Качественные школы у « » и « », не случайно в составах этих команд яркие собственные воспитанники.

– А «Зенит»?

– А «Зенит» в этом плане отстает, причем очень сильно, – сказал футбольный агент.

«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах