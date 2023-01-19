«У «Динамо» и «Краснодара» в составах яркие воспитанники. «Зенит» отстает очень сильно в этом плане». Орещук об РПЛ
Роман Орещук считает, что у «Зенита» нет ярких воспитанников.
– Имеет ли смысл «Зениту» бороться за Писарского или другого отечественного форварда?
– Нет. А зачем? «Зенит» и так доедет до финиша и станет чемпионом.
Какой смысл приглашать людей со стороны, пусть и с российским паспортом? На мой взгляд, сейчас идеальный момент, чтобы доверять молодежи.
Качественные школы у «Динамо» и «Краснодара», не случайно в составах этих команд яркие собственные воспитанники.
– А «Зенит»?
– А «Зенит» в этом плане отстает, причем очень сильно, – сказал футбольный агент.
«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах
Ну да, подумаешь, Скопинцев там всего три года в Динамо провёл (и всего лишь год в Зените).
Зенит играет, чтобы побеждать, а эти два клуба, видимо, чтобы воспитывать росфутболистов.
К тому же на них неплохо пилится бабло.
Динамо и Краснодар - "чемпионы по игре", а титулы выигрывает Зенит.
Классика.