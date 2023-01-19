«У «Динамо» и «Краснодара» в составах яркие воспитанники. «Зенит» отстает очень сильно в этом плане». Орещук об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Краснодар Футбол

Роман Орещук считает, что у «Зенита» нет ярких воспитанников.

– Имеет ли смысл «Зениту» бороться за Писарского или другого отечественного форварда?

– Нет. А зачем? «Зенит» и так доедет до финиша и станет чемпионом.

Какой смысл приглашать людей со стороны, пусть и с российским паспортом? На мой взгляд, сейчас идеальный момент, чтобы доверять молодежи.

Качественные школы у «Динамо» и «Краснодара», не случайно в составах этих команд яркие собственные воспитанники.

– А «Зенит»?

– А «Зенит» в этом плане отстает, причем очень сильно, – сказал футбольный агент.

«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах

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33 комментария

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Иван Павлов
Ответ Камбоджа Иванов
Именно по этой причине за последние пару сезонов за Краснодар играли/ют такие воспитанники Зенита как: Бабурин, Сорокин, Петров, Ионов, Марков, Ильин. Не берём в учёт ребят типа Чернова. А в Динамо покупают Сазонова и просто экс-игроков системы Зенита - Лесового и Скопинцева (хотя он и в молодежке Динамо был). Это да.
Хотя)

Ну да, подумаешь, Скопинцев там всего три года в Динамо провёл (и всего лишь год в Зените).
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DM.Man
Зачем thenitу воспитывать игроков, если можно их покупать по 50000, ну или вложиться в Кукуянов?
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Михаил Савченко
Ответ Ковид 07.10.52
Я имел ввиду тех, кто заправляет у них Фавелой, а у нас целой страной...
Фавелами заправляют бывшие заключённые левой направленности, которые боролись против военной диктатуры и угодили за это в тюрьму. Россия тут причём?
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Ковид 07.10.52
Ответ Михаил Савченко
Ну это прям супер-притянуто за уши. С фавелами можно было сравнить какое-нибудь Колпино в девяностые, но сейчас везде порядок. Я тут недавно на Дыбенко был, так даже там уже гопарей почти не осталось.
Я имел ввиду тех, кто заправляет у них Фавелой, а у нас целой страной...
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Onion
Ответ Александр Комиссаров
Сколько играет?воспитанников именно играют ,а не сидят на лавке
Почти в каждом клубе в основе. Ионов, Обляков, Васин, Идову, Марков в том же Динамо, Петров в Краснодаре, и другие.
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Sunnyboy
Того же Сазонова дн0 купило потому что у них топовая академия. Я не умиляю заслуг других академии, просто у Зенита слишком высокие требования, условный футбольный "шлак" который играет в Краснодаре и Динамо, сюда не проходит! Это факт!
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Onion
А где примерно Динамо и Краснодар находятся в турнирной таблице?
Зенит играет, чтобы побеждать, а эти два клуба, видимо, чтобы воспитывать росфутболистов.
К тому же на них неплохо пилится бабло.
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Hong Kil
Любопытные победы себе приписывают команды не способные к конкуренции за высокие места. "Отстает Зенит очень сильно!" ахахах
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Виталик Украинский
40 лет без побед... И в чем яркость воспитанников?
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Дмитрий9779
Ответ Михаил Савченко
Ну это прям супер-притянуто за уши. С фавелами можно было сравнить какое-нибудь Колпино в девяностые, но сейчас везде порядок. Я тут недавно на Дыбенко был, так даже там уже гопарей почти не осталось.
До центра 15 мин от Дыбенко...из середины Весёлого 30 мин.В 90-е да,всякое случалось.
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Макс Шева
Российские воспитанники вообще не играют никакой роли,ибо они никому не нужны.Были бы нужны ,заявили бы о своей академии переходами в Европу ,а так пустой все это пустой звук.Зенит взял четкую модель,своровав ее у Шахтера.Дает качество и добивается результата.
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Otto Kretschmer
Если внимательно посмотреть на состав Зенита, то обнаружите в нем больше воспитанников чем в играющих воспитанников в других клубах, а вот то что селекция Зенита находит качественных легионеров, так и должно быть.
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Михаил Савченко
Ответ Камбоджа Иванов
У Динамо и Краснодара яркие воспитанники, но четырех- трёх- и двух- кратные чемпионы - это тусклые Кузяев, Кержаков, Сутормин, Чистяков и Круговой. Динамо и Краснодар - "чемпионы по игре", а титулы выигрывает Зенит. Классика.
А Спартак так вообще ежегодный моральный чемпион страны 💪🏻
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Александр Комиссаров
Ответ Виктор
Особенно Сазонов в динамо яркий воспитанник. Сколько воспитанников динамо играют в РПЛ и сколько Зенита.
Сколько играет?воспитанников именно играют ,а не сидят на лавке
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Михаил Савченко
Ответ Ковид 07.10.52
Да...особенно сравнимы с Фавелой...по тем, кто правит...
Ну это прям супер-притянуто за уши. С фавелами можно было сравнить какое-нибудь Колпино в девяностые, но сейчас везде порядок. Я тут недавно на Дыбенко был, так даже там уже гопарей почти не осталось.
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Камбоджа Иванов
Ответ Михаил Савченко
Новый уровень, воспитанники может и есть, но они не такие как надо, не "яркие"
У Динамо и Краснодара яркие воспитанники, но четырех- трёх- и двух- кратные чемпионы - это тусклые Кузяев, Кержаков, Сутормин, Чистяков и Круговой.

Динамо и Краснодар - "чемпионы по игре", а титулы выигрывает Зенит.

Классика.
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Ковид 07.10.52
Ответ Михаил Савченко
Что за Риобург? Типа это совмещение Рио и Петербурга? Спасибо за хорошее сравнение, Рио-Де-Жанейро прекрасный город, но у нас в Питере, к сожалению, не такой благоприятный климат
Да...особенно сравнимы с Фавелой...по тем, кто правит...
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий9779
Есть задача на каждый сезон-чемпионство С воспитанниками это сделать нереально.Хотя есть Кузяев,Керж,Сутормин,Чистяков,Круговой,подпускается к основе Дмитрий Сергеев,на сбор поехали 4 воспитанника.
Это другое! Воспитанников у Зенита должен быть миллион! Все должны быть его воспитанниками! Или перевоспитанниками. Нужен отдельный чемпионат клубов из зенитовских воспитанников. Как гласит древнешумерская поговорка: «Воспитывать, воспитывать и ещё раз воспитывать!»
+10
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Юрий Кечко
То то я смотрю Краснодар посмотрел на своих воспитанников и обратно стал легионеров закупать , наверно понравились так
+8
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Михаил Савченко
Ответ Ковид 07.10.52
Вы ничего не понимаете...Риобург, простите Зенит - это Бавария российского футбола...те тоже без своих воспитанников побеждают...разница только в одном...европейцы на такую жизнь зарабатывают, и из окна в европейскую систему - деньги получат по понятием типов во власти из их города...
Что за Риобург? Типа это совмещение Рио и Петербурга? Спасибо за хорошее сравнение, Рио-Де-Жанейро прекрасный город, но у нас в Питере, к сожалению, не такой благоприятный климат
+3
-1
+2
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Михаил Савченко
Новый уровень, воспитанники может и есть, но они не такие как надо, не "яркие"
+3
-1
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Max Arkhipov
Сколько раз чемпионат выигрывали Динамо и Краснодар? Тут дело в приоритетах и к чему тут хейтить Зенит? Вот будет в начальстве свой Галицкий, скажет «пофиг на титулы, давайте воспитанников в состав» и поверьте, сразу же появятся люди из академии.
+8
-2
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Ковид 07.10.52
Вы ничего не понимаете...Риобург, простите Зенит - это Бавария российского футбола...те тоже без своих воспитанников побеждают...разница только в одном...европейцы на такую жизнь зарабатывают, и из окна в европейскую систему - деньги получат по понятием типов во власти из их города...
0
-6
-6
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Камбоджа Иванов
В последнем матче Зенита и Динамо (17 сентября) в стартовом составе Динамо вышли 3 воспитанника (Шунин, Захарян и Смолов) и 1 воспитанник Зенита (Сазонов). В стартовом составе Зенита вышло 2 воспитанника (Кержаков и Кузяев). Подавляющее превосходство академии Динамо над Зенитом.
+15
-2
+13
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Aleksandr Danilov
Какая разница сколько воспитанников если последний титул у них был в 20ом веке
+2
-2
0
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