У «МЮ» 9 побед и ничья за 10 последних матчей, общий счет – 24:6. Дальше – «Арсенал» в гостях

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Кристал Пэлас» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед», насчитывавшую 9 игр.

Команда Патрика Вийера в перенесенном матче 7-го тура АПЛ вырвала ничью (1:1) в добавленное ко второму тайму время.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть 6 ноября – тогда они уступили «Астон Вилле». С тех пор у них 9 побед и ничья, общий счет – 24:6.

Далее «МЮ» выступит в гостях у лидера чемпионата Англии – «Арсенала». Игра назначена на 22 января.

31 комментарий

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muse muse
Ответ Aibek Zhaparov
Поражение 100%. Матч можно даже не смотреть, если ты болельщик МЮ
Болельщик МЮ такое никогда не напишет))
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Aibek Zhaparov
Ответ Чёрный тюльпан
В текущих реалиях болельщикам МЮ (коим я тоже являюсь) нужно быть тише воды и ниже травы, когда 10-летний юбилей праздновать будем без побед в АПЛ после этого сезона, а не тявкать о каком-то мифическом чемпионстве после победы над Сити, будто не Арсенал на 1-й строчке сейчас идёт с неплохим отрывом, а "горожане". От тренера к тренеру в определённые сезоны наблюдают схожую картину. Хватит уже витать где-то в облаках, опираясь на былины о Фергюсоне. Мы уже давно не тот МЮ, пора проснуться, а то рискуем обо###ные штаны не заметить.
Вам не по...й ли во что верят болельщики МЮ. А что Арсенал заслуживает чемпионство после 20-летнего дна?? Где твоя логика?
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Brigant
второй тайм напомнил МЮ при Моуре! так играть нельзя! ЭТГ сделай правильные выводы!
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John Doe
Ответ Aibek Zhaparov
Поражение 100%. Матч можно даже не смотреть, если ты болельщик МЮ
Болельщик МЮ о таком даже не подумает.
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tackle by Moore
Никто кстати ведь не скажет что при счете 1-0 в ворота КП зажали чистую пенку на Мактоме. А ведь тогда МЮ и три очка набрал бы и Каземиро на следующий матч сохранили. Зато гол в ворота Сити еще пять лет обсуждать будут
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+7
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yurchik07
За пол года лысому можно было бы понять,что в Англии малой кровью матчи не выигрываются,здесь борятся до конца.Когда он это осознает(если осознает)тогда и придут титулы.По сути в Мю четыре-пять достойных игроков,что очень мало.А забивать вообще практически некому.Не пошла игра у Рэшфорда и ничья.Не пойдет у Бруну и поражение.И это тоже вина лысого.
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-3
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Макс Шева
Ответ Aibek Zhaparov
Поражение 100%. Матч можно даже не смотреть, если ты болельщик МЮ
Я их глор с прихода Дэвида Мойеса
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Aibek Zhaparov
Ответ Kojogeldiev Elaman
На трофей имеет право каждый клуб, но многие болельщики начали рано про чемпионство писать
Рано или поздно - без разницы. Болельщики МЮ всегда имеют право на трофей.
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Чёрный тюльпан
Ответ Aibek Zhaparov
Ты так говоришь как будто болельщики МЮ не имеют право на трофеи.
В текущих реалиях болельщикам МЮ (коим я тоже являюсь) нужно быть тише воды и ниже травы, когда 10-летний юбилей праздновать будем без побед в АПЛ после этого сезона, а не тявкать о каком-то мифическом чемпионстве после победы над Сити, будто не Арсенал на 1-й строчке сейчас идёт с неплохим отрывом, а "горожане". От тренера к тренеру в определённые сезоны наблюдают схожую картину. Хватит уже витать где-то в облаках, опираясь на былины о Фергюсоне. Мы уже давно не тот МЮ, пора проснуться, а то рискуем обо###ные штаны не заметить.
+3
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+2
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Куй Покагорячев
3 одинаковых коммента в топе. Коллективный разум местных манкунианцев)
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Aibek Zhaparov
Ответ Макс Шева
Дальше у МЮ не просто Арсенал,а поражение.
Поражение 100%. Матч можно даже не смотреть, если ты болельщик МЮ
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Kojogeldiev Elaman
Ответ Aibek Zhaparov
Ты так говоришь как будто болельщики МЮ не имеют право на трофеи.
На трофей имеет право каждый клуб, но многие болельщики начали рано про чемпионство писать
+1
0
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Макс Шева
Дальше у МЮ не просто Арсенал,а поражение.
0
-3
-3
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yurchik07
По первому матчу Вегхорст нулевой ноль.Медлительный невероятно,тугодум.Посмотрим,что дальше будет.
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-3
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А.В.Бубнов
Надо сразу приплюсовывать 8:2
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Aibek Zhaparov
Ответ Kojogeldiev Elaman
Кристал Пэлас знатно остудил пыл некоторых болельщиков МЮ возобновившь о Чемпионстве
Ты так говоришь как будто болельщики МЮ не имеют право на трофеи.
+3
-3
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инок
Во втором тайме откровенно бросили играть МЮ.
Ни одного удара в створ. Заслуженно и пропустили.
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Abubakr Ibadullaev
Ужаснийший 2 тайм Рашфорда надо было менять а не Вегхорста, Раш вынлядел очень плохо и тянул на себя постоянно в результате чего постоянно терял мячь, еще и у Каземиро перебор желтых, а через три дня нам играть с Арсеналом, худше второго тайма быть не может.
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FortMinor
жаль что не удалось выиграть 10 матч подряд, в ла лиге за фол на мактомини 100% дали бы пенку и МЮ бы спокойно закончил игру, но судьи почему то не увидели нарушение, у Рэшфорда тоже не лучший матч был много хороших передач забраковал на приеме. Не хватило свежего дублера для Фернанадеша, который мог бы выйти и дать креатива, я думаю летом Ольмо или Вирц должны быть основными целями МЮ, или можно попробовать взять Хаверца
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-1
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Kojogeldiev Elaman
Кристал Пэлас знатно остудил пыл некоторых болельщиков МЮ возобновившь о Чемпионстве
+4
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emptinesspetr
Ладно потерять очки в матче в котором доминировали в полноги, дело случая, бывает. Но на кой черт было держать Каземиро? Это ужасно
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corazón blanco
Ответ Александр Калашников
Молодцы че. И 3 очка упустили и Каземиро потеряли. Отличный матч в пользу Арсенала и Сити провели
Кристалл Пэлас заслужил ничью, во втором тайме Юнайтед откровенно бросил играть, думав, что победа уже в кармане, за что и были наказаны, голешник конечно положил со штрафного просто на загляденье. Своими моментами в первом тайме очень небрежно распорядились. Бруну сегодня много ошибался в передачах и вот после такой ошибки Каземиро пришлось нарушать на желтую. Без него конечно будет очень трудно с Арсеналом.
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Ivchev
Как можно было сыграть такой второй тайм, невероятно.
Просто бред. И ЭТХ, ну зачем Каземиро до 80 мин держал, чтобы все равно и пропустить и желтую получить. Ну выпусти ты и Фреда и Скотта сразу в середину, убери его.
А гол, ну что сказать... Валяжно играли весь второй тайм, очень плохо.
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Бульба с селёдкой
Тен Хаг аут
Когда у Решфорда не идёт игра, то все держится на Де Хеа, который иногда может и не вытащить
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AA MM
Провал имени Тен Хага. Если бы победили, ему бы тут опять хвалебные оды писали. А по факту - ни игры, ни результата.
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