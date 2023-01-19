У «МЮ» 9 побед и ничья за 10 последних матчей, общий счет – 24:6. Дальше – «Арсенал» в гостях

« » прервал победную серию « », насчитывавшую 9 игр.

Команда Патрика Вийера в перенесенном матче 7-го тура вырвала ничью (1:1) в добавленное ко второму тайму время.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть 6 ноября – тогда они уступили «Астон Вилле». С тех пор у них 9 побед и ничья, общий счет – 24:6.

Далее «МЮ» выступит в гостях у лидера чемпионата Англии – «Арсенала». Игра назначена на 22 января.