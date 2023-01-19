У «МЮ» 9 побед и ничья за 10 последних матчей, общий счет – 24:6. Дальше – «Арсенал» в гостях
«Кристал Пэлас» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед», насчитывавшую 9 игр.
Команда Патрика Вийера в перенесенном матче 7-го тура АПЛ вырвала ничью (1:1) в добавленное ко второму тайму время.
В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть 6 ноября – тогда они уступили «Астон Вилле». С тех пор у них 9 побед и ничья, общий счет – 24:6.
Далее «МЮ» выступит в гостях у лидера чемпионата Англии – «Арсенала». Игра назначена на 22 января.
Ни одного удара в створ. Заслуженно и пропустили.
Просто бред. И ЭТХ, ну зачем Каземиро до 80 мин держал, чтобы все равно и пропустить и желтую получить. Ну выпусти ты и Фреда и Скотта сразу в середину, убери его.
А гол, ну что сказать... Валяжно играли весь второй тайм, очень плохо.
Когда у Решфорда не идёт игра, то все держится на Де Хеа, который иногда может и не вытащить