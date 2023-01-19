У «Интера» 6 побед и ничья за последние 7 матчей, общий счет – 18:6

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Суперкубок Италии Футбол

«Интер» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.

В последний раз «нерадзурри» проигрывали 6 ноября – «Ювентусу» (0:2). С тех пор у них 6 побед и ничья, общий счет – 18:6.

Далее «Интер» выступит в гостях у «Эмполи» в Серии А – это случится 23 января.

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6 комментариев

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Perfetto
Ответ Buharoid
Учитывая, что лидирует Наполи, еще даже все шансы на Скудетто есть. Будь там Юве, можно было бы сушить весла, а комбинация Наполи+Спалетти способна любой отрыв слить.
Не верю я в Интер, надеюсь Наполи возьмёт скудетто
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rigobersong
Ответ Buharoid
Учитывая, что лидирует Наполи, еще даже все шансы на Скудетто есть. Будь там Юве, можно было бы сушить весла, а комбинация Наполи+Спалетти способна любой отрыв слить.
Да, еще даже первый круг не закончился, Наполи все равно больше команда настроение, Интеру бы стабильности и 10 очков на изи отыграть:)
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Palacio8
Подтянуться бы к Наполи на расстояние выстрела, но для этого надо Монцы добивать. Будем посмотреть.
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rigobersong
Какой же Индзаги крутой, кстати обратил внимание на основу Интера сегодня.

Подписали как СА: Онана, Мхитарян,Хакан, Джеко, Дармина 3 млн, да и остальные за пару копеек и Интер играет в 1/8 ЛЧ, идет в зоне ЛЧ Чемпионата и выигрывает кубки:) Интеру вся основа сегодня обошлась дешевле Мудрика:))🤣
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Interist055
Держать строй, погоня за Наполи продолжается)
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Buharoid
Учитывая, что лидирует Наполи, еще даже все шансы на Скудетто есть. Будь там Юве, можно было бы сушить весла, а комбинация Наполи+Спалетти способна любой отрыв слить.
+9
0
+9
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