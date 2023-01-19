У «Интера» 6 побед и ничья за последние 7 матчей, общий счет – 18:6

«Интер» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила « » (3:0) в матче за .

В последний раз «нерадзурри» проигрывали 6 ноября – «Ювентусу» (0:2). С тех пор у них 6 побед и ничья, общий счет – 18:6.

Далее « » выступит в гостях у «Эмполи» в Серии А – это случится 23 января.