У «Интера» 6 побед и ничья за последние 7 матчей, общий счет – 18:6
«Интер» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Милан» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.
В последний раз «нерадзурри» проигрывали 6 ноября – «Ювентусу» (0:2). С тех пор у них 6 побед и ничья, общий счет – 18:6.
Далее «Интер» выступит в гостях у «Эмполи» в Серии А – это случится 23 января.
Подписали как СА: Онана, Мхитарян,Хакан, Джеко, Дармина 3 млн, да и остальные за пару копеек и Интер играет в 1/8 ЛЧ, идет в зоне ЛЧ Чемпионата и выигрывает кубки:) Интеру вся основа сегодня обошлась дешевле Мудрика:))🤣