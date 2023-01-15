Лаутаро о 10 очках отставания «Интера» от «Наполи»: «Выиграть скудетто реально, но мы не должны больше ошибаться»

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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался после матча Серии А с «Вероной» (1:0).

После 18 игр миланцы занимают в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

«Мы знали, что игра получится тяжелой, так и получилось – «Верона» опекает персонально по всему полю.

Мы забили быстрый гол, а затем делали то, к чему готовились. Было важно взять сегодня три очка.

Выиграть скудетто реально, впереди еще долгий путь, но мы не должны больше ошибаться. Нам больше нельзя терять очки, иначе их не догнать», – сказал Лаутаро.

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