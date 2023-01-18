Хави о победе в Суперкубке: «Барса» пытается начать эру побед. Титул немного снимет напряжение с игроков»

Хави считает, что победа в Суперкубке Испании освободит игроков «Барселоны».

В финале турнира каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

«Это «Барса». Не буду скрывать, я хочу побеждать, хочу, чтобы команда играла хорошо. Я хочу, чтобы команда получала удовольствие от игры и побеждала.

Думаю, мы видели это на днях. Но я не чувствую себя освобожденным. Если мы по-прежнему не будем выигрывать титулы, вы [журналисты] опять будете меня ругать. Так обстоят дела.

Я знаю этот клуб. Я нахожусь дома, и я чувствую, что это семейный бизнес. Мы должны быть очень уравновешенными психологически.

Мы пытаемся начать эру побед. Мы выиграли титул, и это очень важно для клуба. Я думаю, это немного снимет напряжение с игроков. Что касается других команд... мы не беспокоимся о них», – заявил главный тренер «Барселоны».

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой