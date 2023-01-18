Хави о победе в Суперкубке: «Барса» пытается начать эру побед. Титул немного снимет напряжение с игроков»

Теги Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави считает, что победа в Суперкубке Испании освободит игроков «Барселоны».

В финале турнира каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

«Это «Барса». Не буду скрывать, я хочу побеждать, хочу, чтобы команда играла хорошо. Я хочу, чтобы команда получала удовольствие от игры и побеждала.

Думаю, мы видели это на днях. Но я не чувствую себя освобожденным. Если мы по-прежнему не будем выигрывать титулы, вы [журналисты] опять будете меня ругать. Так обстоят дела.

Я знаю этот клуб. Я нахожусь дома, и я чувствую, что это семейный бизнес. Мы должны быть очень уравновешенными психологически.

Мы пытаемся начать эру побед. Мы выиграли титул, и это очень важно для клуба. Я думаю, это немного снимет напряжение с игроков. Что касается других команд... мы не беспокоимся о них», – заявил главный тренер «Барселоны».

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

 

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6 комментариев

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Sevuska
Это просто теперь тот самый Хави , он ещё и Хави , который открыл Гави ☝️
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Maliw Ali
Мю сейчас тоже набирает обороты , тем интереснее будет матч , между двумя строящимися командами .
Хотя больше желал видеть Тен Хага в Барселоне.
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BiG ^SiZe^
Искренне надеюсь на успех Хави как тренера. Не болею за барселону но Хави уважаю. Он достоин уважения.
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Karl0709
Осталось КК и ЛЛ выиграть, а ЛЕ как получится.
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evil
Вискас 🙏
+1
-1
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Игорь Климов
Хави удачи и побед в Барселоне на посту главного тренера!
+3
-4
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