Судья Щетинин: «В Питере жил бы без детей, а с ними лучше в Австралии, они социально защищены. В России связи до сих пор имеют определяющее значение»
Судья Антон Щетинин сравнил жизнь в России и Австралии.
Щетинин, работавший на ЧМ-2022 в качестве лайнсмена и помощника арбитра на ВАР, переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.
– Вы заезжали во время ЧМ на родину. Где лучше жить: в нынешнем Питере или в Австралии?
– Питер стал чище, а так несильно поменялся. Если бы был без детей, то остался бы там. С детьми же лучше в Австралии. Здесь больше возможностей для них.
И, может, я сужу тем условиям, в которых я вырос, но даже если у моих детей будет что-то не получаться в жизни, в Австралии они социально защищены. Здесь даже если тебе не хватает зарплаты на базовые вещи типа еды – тебе всегда скинется местное комьюнити. Остаться нищим не получится даже при желании.
Так что в Австралии дети могут и без моей помощи добиться того, чего они хотят. А в России до сих пор определяющее значение имеют связи, – сказал арбитр.
а если речь про то, что не дай бог не получится добиться, то местное комьюнити тебе скинется... то да, в РФ с этим у тебя будут проблемы
Что б не повадно ему было !
А за вертолёт отдельное спасибо !
Спортс прям профи натягивать сову на глобус для кликов от хомячков.Можете с такой же актуальностью притянуть сегодняшнее фиаско в небе украинского мвд