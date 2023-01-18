Судья Щетинин: «В Питере жил бы без детей, а с ними лучше в Австралии, они социально защищены. В России связи до сих пор имеют определяющее значение»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Австралия судьи Футбол

Судья Антон Щетинин сравнил жизнь в России и Австралии.

Щетинин, работавший на ЧМ-2022 в качестве лайнсмена и помощника арбитра на ВАР, переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.

– Вы заезжали во время ЧМ на родину. Где лучше жить: в нынешнем Питере или в Австралии?

– Питер стал чище, а так несильно поменялся. Если бы был без детей, то остался бы там. С детьми же лучше в Австралии. Здесь больше возможностей для них.

И, может, я сужу тем условиям, в которых я вырос, но даже если у моих детей будет что-то не получаться в жизни, в Австралии они социально защищены. Здесь даже если тебе не хватает зарплаты на базовые вещи типа еды – тебе всегда скинется местное комьюнити. Остаться нищим не получится даже при желании.

Так что в Австралии дети могут и без моей помощи добиться того, чего они хотят. А в России до сих пор определяющее значение имеют связи, – сказал арбитр.

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30 комментариев

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Pixel 7 Pro.
Ответ Okaka
Средняя Азия норм рожает, включая юг Казахстана, там даже русские имеют по 4-6 детей
Так они казахи
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Winterburn
Ответ red hikkikomori
В наше время лучше вообще детей не рожать, хз что в будущем будет твориться
Всё прямо как в проклятые девяностые, с одной лишь разницей - что сейчас стабильность))
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Адекватник
" если тебе не хватает зарплаты на базовые вещи типа еды – тебе всегда скинется местное комьюнити" отличная мотивация для самореализации :))))
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2vdhrvmmzf
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Если мыслить такими категориями, то вообще никогда ни время рожать детей.
Какими такими? Мобилизация впервые за 77 лет
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Злобный Конь
Вот и закончилось урапатриотическое у Щетинина.
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Romeo Yankovich
Ответ Rio de Janeiro
Особенно 2.5 млн украинцев оказавшихся за последний год в России с вами согласятся
Очевидная игра цифрами. От войны уехали на запад более 10 миллионов. А те, которые не выезжали, не желая бросать свою зону комфорта, оказавшиеся волей случая оккупированные, не означает, что они туда выехали. Привет фильтрационным лагерям
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Гусейн Магомедрасулов
Дети -это всегда будущее. А общество которое начинает жить для себя, просто эгоистично и обречённо на замену.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Slavick Nemkovsky
Вот почему ты тут всё время торчишь. У тебя "друг" получает, не выходя из дома )
Не друг а спонсор. Давайте прямо
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Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты что??? Они вообще-то неприкасаемые. А вот есть дети простых смертных, пусть они и умирают
Ну да, на другом же уровне порешать такие вопросы не могут
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Rio de Janeiro
Ответ Romeo Yankovich
Расширяй кругозор. Пусть люди знают, что "хорошо, там где нас нету" начинается на ту сторону границы России, как и Беларуси
Особенно 2.5 млн украинцев оказавшихся за последний год в России с вами согласятся
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zer
если речь про добиться, то и здесь можно вполне себе добиться, тем более в Питере, крутой город (хотя Москва на мой взгляд лучше и перспективнее с точки зрения работы уж точно)

а если речь про то, что не дай бог не получится добиться, то местное комьюнити тебе скинется... то да, в РФ с этим у тебя будут проблемы
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Teodrakis
Питер для девчонок
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Slavick Nemkovsky
Ответ rigobersong
А у нас если ты остался без работы нельзя на биржу встать и МРОТ получать?:) У меня так пару знакомых делали, когда работу меняли и было окно, говорили даже ходить никуда не нужно, делаешь все на госуслугах и бабки капают на ровном месте:)
Вот почему ты тут всё время торчишь. У тебя "друг" получает, не выходя из дома )
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Romeo Yankovich
Детей чиновников всегда можно. Например Пескова сынка.
Ты что??? Они вообще-то неприкасаемые. А вот есть дети простых смертных, пусть они и умирают
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-2
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OldRedWhite
Ответ Rio de Janeiro
Вот к чему эта новость какого-то ноунейма? Спортс прям профи натягивать сову на глобус для кликов от хомячков.Можете с такой же актуальностью притянуть сегодняшнее фиаско в небе украинского мвд
Надо тут с родственниками этого Щетинина , разобраться я считаю !
Что б не повадно ему было !
А за вертолёт отдельное спасибо !
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Okaka
Средняя Азия норм рожает, включая юг Казахстана, там даже русские имеют по 4-6 детей
Да. Видел статистику. Юг Казахстана хорошо рожает. Узбекистан вроде всегда был неплох в этом плане. (Потому-что консервативная страна, и условное пожить для себя не терпит)
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Pertinax Gandi
Как обычно на, спортсе, провокационная статья. Вроде как спрашивают мнение человека, а подспудно цель показать, как в России всё плохо.
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Rio de Janeiro
Ответ Val Smith
Как же так, мобилизовывать потом некого будет.
В России границы открыты, силой никого не тащят.Ваш коммент больше актуален про Украину где человек приходит в клуб, ТЦ или парк а попадает в пакет.Печально всё это
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+2
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ red hikkikomori
В наше время лучше вообще детей не рожать, хз что в будущем будет твориться
Если мыслить такими категориями, то вообще никогда ни время рожать детей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Rio de Janeiro
Вот к чему эта новость какого-то ноунейма? Спортс прям профи натягивать сову на глобус для кликов от хомячков.Можете с такой же актуальностью притянуть сегодняшнее фиаско в небе украинского мвд
Расширяй кругозор. Пусть люди знают, что "хорошо, там где нас нету" начинается на ту сторону границы России, как и Беларуси
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Val Smith
Как же так, мобилизовывать потом некого будет.
Детей чиновников всегда можно. Например Пескова сынка.
+2
-3
-1
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Влад Путман
Пропаганда наоборот накачивает скрепных жителей, чтобы рожали побольше детей на будущие военные нужды режима.
+8
-6
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Okaka
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Многие и не рожают за исключением Индии и Африки
Средняя Азия норм рожает, включая юг Казахстана, там даже русские имеют по 4-6 детей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Вот к чему эта новость какого-то ноунейма?
Спортс прям профи натягивать сову на глобус для кликов от хомячков.Можете с такой же актуальностью притянуть сегодняшнее фиаско в небе украинского мвд
+16
-10
+6
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Okaka
Ответ Val Smith
Как же так, мобилизовывать потом некого будет.
мигрантов будут мобилизовывать потом
+3
-1
+2
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