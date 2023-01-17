Судья Щетинин про Австралию: «Открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе»

Антон Щетинин сравнил открытость людей в России и Австралии.

Щетинин, работавший на в качестве лайнсмена и помощника арбитра на ВАР, переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.

– Первый культурный шок от Австралии?

– Левостороннее движение. Первые несколько дней на поворотах я инстинктивно вжимался в дверь, потому что думаешь: «Ух, е, сейчас же в нас влетят».

А так – открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе.

Первые месяцы спрашивали: «Почему ты нам не рассказываешь, как живешь?». А я не привык все рассказывать.

Здесь очень открытые люди – все как на ладони. Но и от тебя ждут того же: если ты не отвечаешь добром, то тебя быстро сочтут высокомерным, – сказал Щетинин.