Судья Щетинин про Австралию: «Открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Австралия ЧМ-2022 Футбол

Антон Щетинин сравнил открытость людей в России и Австралии.

Щетинин, работавший на ЧМ-2022 в качестве лайнсмена и помощника арбитра на ВАР, переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.

– Первый культурный шок от Австралии?

– Левостороннее движение. Первые несколько дней на поворотах я инстинктивно вжимался в дверь, потому что думаешь: «Ух, е, сейчас же в нас влетят».

А так – открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе.

Первые месяцы спрашивали: «Почему ты нам не рассказываешь, как живешь?». А я не привык все рассказывать.

Здесь очень открытые люди – все как на ладони. Но и от тебя ждут того же: если ты не отвечаешь добром, то тебя быстро сочтут высокомерным, – сказал Щетинин.

 

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Иванов
Ответ dimonivanov
Может мне везет так, но каждый раз приезжая в Питер, я сталкиваюсь с хамством везде - в метро, в магазинах, на улице. Только на Рубинштейна народ более менее приветливый) Открытые и приветливые питерцы - для меня это миф.
Не, ну если на Рубике все открытые, то это точно не от количества принятого! А так, человек сам обычно состоит из того, что видит ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
В Питер бы градоначальника нормального.
С момента ухода Валентины Ивановны ни одного нового проекта в городе. Ни одного, Карл!
10 лет просто вычеркнуто из жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
Ответ Wiley Fox
Депресняк и негатив - это же изначально заложено Строительство же каторгой было, там костей под городом километр вглубь Опять же болота и отсутствие солнца.
отсутствие солнца ложь.
строительства города на костях ложь.
открываем профиль - челик более за Спартак. как я уже сто раз говорил и еще скажу миллион раз - когда болельщик Спартака открывает рот, он лжет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zip13
я жил в Питере с 99 по 12гг, и за этот период, город действительно превратился из депрессивного места, в достаточно приятный по атмосфере город. да зима там с октября по апрель, и бывает там мрачновато. но лично для меня это самый красивый и прогрессивный город страны. там по особенному ох###о
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lvov88
Ответ optimus14
Еще остались истинно верующие, что за границей все друг другу улыбаются, желают счастья и постоянно интересуются состоянием дел, чтобы непременно помочь? Даже если никогда не был за рубежом и не имеешь там друзей/родных/знакомых, можно нагуглить 100500 эмигрантских историй с характерным рефреном: никому ты здесь не нужен, никто тебя не ждет и место под солнцем не уступит. Сможешь пробиться - молодец, тебя примут. Не сможешь (как большинство) - займи свое место в задних рядах и надейся, что дети или внуки придут к успеху. Пропаганда для советских лохов из 1988 года в 2023 это печаль
А в России ты прямо нарасхват! И добиваются все успеха легко и непринужденно.

Все, что вы написали относится и к России и к любой стране мира. А вот насчет депрессивного настроя лайнсмен из Австралии абсолютно прав.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim62
Ответ ZEbroiD
так я не понял. этот судья щетинин вообще за россию болеет?
Какая разница, за кого болеешь. Человек совсем о другом говорит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
optimus14
Еще остались истинно верующие, что за границей все друг другу улыбаются, желают счастья и постоянно интересуются состоянием дел, чтобы непременно помочь? Даже если никогда не был за рубежом и не имеешь там друзей/родных/знакомых, можно нагуглить 100500 эмигрантских историй с характерным рефреном: никому ты здесь не нужен, никто тебя не ждет и место под солнцем не уступит. Сможешь пробиться - молодец, тебя примут. Не сможешь (как большинство) - займи свое место в задних рядах и надейся, что дети или внуки придут к успеху. Пропаганда для советских лохов из 1988 года в 2023 это печаль
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaxKr
Ответ тралмейстер
Учёные, массовых захоронений времён строительства города,не нашли.Это устойчивый миф.Насчёт болот то-же спорно,ибо то что заливало при наводнениях собственно болотом не является.А солнца может поменьше,зато и ценим его больше.
1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тралмейстер
Ответ Wiley Fox
Депресняк и негатив - это же изначально заложено Строительство же каторгой было, там костей под городом километр вглубь Опять же болота и отсутствие солнца.
Учёные, массовых захоронений времён строительства города,не нашли.Это устойчивый миф.Насчёт болот то-же спорно,ибо то что заливало при наводнениях собственно болотом не является.А солнца может поменьше,зато и ценим его больше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Астемиров
Когда-то год пожил в Питере, наверное лучший год в моей жизни. Х.з. конечно для кого как, для меня это лучший город, после родного Нальчика конечно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Олегович
Живу в Питере всю жизнь, был в Австралии в 2006 году. Подписываюсь под словами про открытость и добродушие. Помню, в первый день стояли долго в центре Сиднея с мамой, крутили карту, не понимали, как нам добраться до метро ближайшего. Внезапно к нам подошел какой-то мужик, спросил, нужна ли помощь. В итоге он вызвался нас проводить. Рассказал, что работает фотографом и пару раз работал с Костей Дзю)
Довёл нас до станции и оплатил билеты (на тот момент 20 австралийских долларов, если не ошибаюсь), пожелал удачи и всех благ. Для меня это было прям диким контрастом в сравнении с той же Москвой за сутки до прибытия. Там условно время то спросить было страшно, не то что человека на полчаса отвлечь своими проблемами)

П.С.: сейчас, кстати, от Москвы исключительно приятные впечатления остаются, если приезжаю) Мелким там прям неуютно всегда было) Про Питер при господине Беглове говорить не буду :)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Wiley Fox
Депресняк и негатив - это же изначально заложено Строительство же каторгой было, там костей под городом километр вглубь Опять же болота и отсутствие солнца.
А вы бывали в Петербурге?) Ваше высказывание про отсутствие солнце спорно. Советую посмотреть архив погоды за прошлое лето. Сильно удивитесь)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ OldRedWhite
После Мекки и Иерусалима !
Ты нигде не будешь уютно себя чувствовать, пока будешь искать негатив. Примерно так
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ответ градус ненависти
Всю жизнь живу в Петербурге, так же как мои близкие и друзья, понятия не имею о каком депресняке и негативе он говорит. То, что погода зимой плохая, это да, только причём тут негатив? Кругом открытые, общительные люди, много мест куда можно сходить. Ну либо он где-то в гетто типа Кудрово жил, сочувствую тогда, но это и не Петербург
Про открытость людей в других странах говорят все, кто был там. И это наглядно видно. Съездить хотя бы в Беларусь. Сразу поймёшь, что там более добрые и отзывчивые люди. А это и не заграница то совсем.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
Ответ &_Bishep_&
Я пожил осенью почти месяц в Санкт-Петербурге, потому на счет закрытости питерцев не соглашусь. По сравнению с другими регионами страны питерцы более открыты и отзывчивы.
Может мне везет так, но каждый раз приезжая в Питер, я сталкиваюсь с хамством везде - в метро, в магазинах, на улице. Только на Рубинштейна народ более менее приветливый)
Открытые и приветливые питерцы - для меня это миф.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ответ Валерий Никитин
в Австралии и культурный шок? да где вы там культуру увидели? потомки каторжников, уголовников и кенгуру
Печенегов ещё забыл
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ RSI
Ага. Это видно здесь. Агрессия с оскорблениями и насмешками. Бескультурье, и вче.
За Зенит же вся Россия болеет )))
Здесь не петербуржцы пишут )))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZEbroiD
так я не понял. этот судья щетинин вообще за россию болеет?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ градус ненависти
Всю жизнь живу в Петербурге, так же как мои близкие и друзья, понятия не имею о каком депресняке и негативе он говорит. То, что погода зимой плохая, это да, только причём тут негатив? Кругом открытые, общительные люди, много мест куда можно сходить. Ну либо он где-то в гетто типа Кудрово жил, сочувствую тогда, но это и не Петербург
Ну вот именно,что все познается в сравнении,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toni_Montana
Ответ градус ненависти
Всю жизнь живу в Петербурге, так же как мои близкие и друзья, понятия не имею о каком депресняке и негативе он говорит. То, что погода зимой плохая, это да, только причём тут негатив? Кругом открытые, общительные люди, много мест куда можно сходить. Ну либо он где-то в гетто типа Кудрово жил, сочувствую тогда, но это и не Петербург
Ну да, и в Москве тоже в границах Садового кольца все приветливые и счастливые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Санкт -Петербург лучший город на планете
После Мекки и Иерусалима !
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Солнце,деньги,стабильность,залог хорошего настроения
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Ответ RSI
Ага. Это видно здесь. Агрессия с оскорблениями и насмешками. Бескультурье, и вче.
Фанатская среда- это другая история.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Ответ градус ненависти
Всю жизнь живу в Петербурге, так же как мои близкие и друзья, понятия не имею о каком депресняке и негативе он говорит. То, что погода зимой плохая, это да, только причём тут негатив? Кругом открытые, общительные люди, много мест куда можно сходить. Ну либо он где-то в гетто типа Кудрово жил, сочувствую тогда, но это и не Петербург
Где нибудь ещё был?))
Дай бог тебе здоровья!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Никитин
в Австралии и культурный шок? да где вы там культуру увидели? потомки каторжников, уголовников и кенгуру
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий