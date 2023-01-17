Судья Щетинин про Австралию: «Открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе»
Антон Щетинин сравнил открытость людей в России и Австралии.
Щетинин, работавший на ЧМ-2022 в качестве лайнсмена и помощника арбитра на ВАР, переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.
– Первый культурный шок от Австралии?
– Левостороннее движение. Первые несколько дней на поворотах я инстинктивно вжимался в дверь, потому что думаешь: «Ух, е, сейчас же в нас влетят».
А так – открытость. Особенно на контрасте с ленинградской культурой, где все на депресняке, на негативе.
Первые месяцы спрашивали: «Почему ты нам не рассказываешь, как живешь?». А я не привык все рассказывать.
Здесь очень открытые люди – все как на ладони. Но и от тебя ждут того же: если ты не отвечаешь добром, то тебя быстро сочтут высокомерным, – сказал Щетинин.
С момента ухода Валентины Ивановны ни одного нового проекта в городе. Ни одного, Карл!
10 лет просто вычеркнуто из жизни.
строительства города на костях ложь.
открываем профиль - челик более за Спартак. как я уже сто раз говорил и еще скажу миллион раз - когда болельщик Спартака открывает рот, он лжет.
Все, что вы написали относится и к России и к любой стране мира. А вот насчет депрессивного настроя лайнсмен из Австралии абсолютно прав.
Довёл нас до станции и оплатил билеты (на тот момент 20 австралийских долларов, если не ошибаюсь), пожелал удачи и всех благ. Для меня это было прям диким контрастом в сравнении с той же Москвой за сутки до прибытия. Там условно время то спросить было страшно, не то что человека на полчаса отвлечь своими проблемами)
П.С.: сейчас, кстати, от Москвы исключительно приятные впечатления остаются, если приезжаю) Мелким там прям неуютно всегда было) Про Питер при господине Беглове говорить не буду :)
Открытые и приветливые питерцы - для меня это миф.
Здесь не петербуржцы пишут )))
Дай бог тебе здоровья!