Александр Мостовой: «Я мечтаю о том, чтобы был мир. Такая мечта у каждого сейчас, наверное»

рассказал, что мечтает о мире.

– Мечтаете возглавить ?

– У меня нет никакой мечты. Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет.

Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого, – сказал бывший полузащитник красно-белых.