Александр Мостовой: «Я мечтаю о том, чтобы был мир. Такая мечта у каждого сейчас, наверное»
Александр Мостовой рассказал, что мечтает о мире.
– Мечтаете возглавить «Спартак»?
– У меня нет никакой мечты. Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет.
Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
По поводу Патрушева и Медведева ничего не могу сказатьв защиту.. Медведев, если вдуматься, сам такой же встройщик в западную систему был. Просто надеюсь, что это всё же говорящие головы, а за экранам всё же есть грамотные государственники🤷🏿♂️
Но вооруженное до зубов перемирие вполне достижимо в отдалённой перспективе. Сразу после выполнения целей СВО.
Я уже не говорю о том что удары по инфраструктуре лишают простых людей в крупных городах миллионниках элементарных нужд (горячей воды, света, тепла и т.д.). У Зеленского и других представителей элиты страны есть резервные бесперебойные источники питания. Весь Ваш пассаж после этих фактов просто смешон.
Любой идиот может сказать, что он за мир, искренне так считать, но не перестанет идиотом быть, кроме как в Ваших глазах(ой, а может он во всём прав, раз так говорит 🥰).
Хотя, я чота прокатился на поезде на праздники, поболтал с разными попутчиками. Статистическая выборка так себе, но выглядит пугающе