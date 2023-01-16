Александр Мостовой: «Я мечтаю о том, чтобы был мир. Такая мечта у каждого сейчас, наверное»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, что мечтает о мире.

– Мечтаете возглавить «Спартак»?

– У меня нет никакой мечты. Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет.

Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

36 комментариев

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Красная стрела
Ответ Rio de Janeiro
Согласен что украина это инструмент а не субъект.По поводу того что порешают Россия и Запад эта такая популярная пропагандистская шарманка, но я и здесь не вижу реальных тем для переговоров.Что Россия может предложить США за распил Украины по какому-нибудь новому корейскому или берлинскому сценарию? Нейтралитет по отношению к Китаю? Мало, а больше и не о чем глобально искать компромиссы в настоящий момент.Да и нужно чётко понимать что Запад рассматривает эту войну как полный демонтаж миропорядка основанный на международном праве и незыблимости менять силой границы.Уроки 2 мировых войн там помнят слишком хорошо.Для него это абсолютно экзистенциальный вопрос ценностей и принципов и никаких иллюзий у нас быть не должно тем более пока у власти Путин.Я очень надеюсь что в выборе приемников он сделает ставку на эффективных менеджеров из системных либералов типо Набиуллиной, Мишустина, Собянина и Ко, отталкивающихся от рацио, а не патрушевых и медведевых строящих политику на идеологии и примитивном национал-популизме.Тогда через годы откроется окно возможностей для переговоров да и украинский вопрос к тому моменту будет перефирийным.Но не сейчас.Сейчас нужно думать как минимизировать количество жертв и в самом идеале заморозить войну
По поводу заморозки, добавлю. Вы не думаете, что в случае заморозки они ещё больше накачают укров, дадут им время. Вот сейчас и смотришь, и правда не понимаешь, что мешало взять 2014 ом. Вместо того чтотб сейчас возиться. Уж опять же не либеральная политика? Ведь 8 лет пытались им воткнуть назад Донбасс хоть на каком-то приемлемом статусе. Что-то пыжались. А сейчас всплывает инфа, что никто с нами то и договариваться не хотел. Просто взяли время для подготовки всу. Дать им еще 3, 4 года, что б потом ещё больше наших положили?
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Красная стрела
Ответ Rio de Janeiro
Согласен что украина это инструмент а не субъект.По поводу того что порешают Россия и Запад эта такая популярная пропагандистская шарманка, но я и здесь не вижу реальных тем для переговоров.Что Россия может предложить США за распил Украины по какому-нибудь новому корейскому или берлинскому сценарию? Нейтралитет по отношению к Китаю? Мало, а больше и не о чем глобально искать компромиссы в настоящий момент.Да и нужно чётко понимать что Запад рассматривает эту войну как полный демонтаж миропорядка основанный на международном праве и незыблимости менять силой границы.Уроки 2 мировых войн там помнят слишком хорошо.Для него это абсолютно экзистенциальный вопрос ценностей и принципов и никаких иллюзий у нас быть не должно тем более пока у власти Путин.Я очень надеюсь что в выборе приемников он сделает ставку на эффективных менеджеров из системных либералов типо Набиуллиной, Мишустина, Собянина и Ко, отталкивающихся от рацио, а не патрушевых и медведевых строящих политику на идеологии и примитивном национал-популизме.Тогда через годы откроется окно возможностей для переговоров да и украинский вопрос к тому моменту будет перефирийным.Но не сейчас.Сейчас нужно думать как минимизировать количество жертв и в самом идеале заморозить войну
Скажите пожалуйста, а не благодаря ли системным либералам мы оказались в такой ситуации? Сколько они вывели денег из страны? Еще в 14 набиулина вывили сотни миллиардов, сейчас умудрились вывести запасы и мозгов даже не хватило перед сво их как - то назад возвращать🤷🏿‍♂️ не системные ли либералы проводили оптимизации? Аля Собянин по той же медицине. Сколько из-за этого было проблем с тем же ковидом. По всей стране наоптимизировались🤷🏿‍♂️ к слову в моей области, есть пункты, где до роддома, например, куча километров🤷🏿‍♂️ не либералы наоптимизировали в военной сфере? Сколько проблем выявила та же мобилизация? А не гуру ли наших либералов твердили мантру: зачем нам что-то производить, на западе всё купим? 30 лет встраивались в западную систему и что встроились? Их пожевали и выплюнули. Для западной элиты они никогда своими не станут. На них всегда будут смотреть сверху вниз. И кто с ними будет договариваться? Им останется только подписать один пункт, дать западу контролировать наше ядерное вооружение.🤷🏿‍♂️ Всё остальное и так слили.
По поводу Патрушева и Медведева ничего не могу сказатьв защиту.. Медведев, если вдуматься, сам такой же встройщик в западную систему был. Просто надеюсь, что это всё же говорящие головы, а за экранам всё же есть грамотные государственники🤷🏿‍♂️
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Злодей Спб
Мира уже никогда не будет.
Но вооруженное до зубов перемирие вполне достижимо в отдалённой перспективе. Сразу после выполнения целей СВО.
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Александр Кратюк
Ответ Slavnov
там вопрос не про мир стоит,а когда открыто нато войдет в конфликт,туда столько вложено и экономически и политически,что не у кого нет вариантов для шага назад,украина там уже так,географическое название,которое ничего не решает,боюсь,но самое страшное впереди,никто не может уже проиграть,проигрыш для путина крах,проигрыш запада полный крах и репутационные потери на долгие годы,десятилетия,потеря доминирования,как в военном плане так и экономическом,только глупцы и умственно отсталые думают,что это терки России и украины
Последний оплот обывателя это вера в то что Украина ничего не решает и дяди из Вашингтона все разрулят, ну ну. Дяди из Вашингтона год назад ушли с Афганистана, французские дяди ушли из Алжира в 64 и из Вьетнама в 50-х. Все что делает сейчас Россия и обычный обыватель - это придание простой империалистической бойне геополитического флера и смысла. 21 веке воевать за территории не принято, не носят это уже понимаете? Вы смотритесь глупо и страшно.
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Матрёшка Ефросиьевна
Мысли нормального человека
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Recreated
Миру мир, войне пиписька!
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Rio de Janeiro
Ответ Красная стрела
Вопрос мира с Украиной не идет. Вопрос в том, что Россия и Запад договорятся или нет, найдут ли новые компромиссы и точки соприкосновения. Если да, то всё остановится. Если нет, то мало всем не покажется. А Украина в этом вопрос, мало кому интересна. Это лишь инструмент, а не субъект.
Согласен что украина это инструмент а не субъект.По поводу того что порешают Россия и Запад эта такая популярная пропагандистская шарманка, но я и здесь не вижу реальных тем для переговоров.Что Россия может предложить США за распил Украины по какому-нибудь новому корейскому или берлинскому сценарию? Нейтралитет по отношению к Китаю? Мало, а больше и не о чем глобально искать компромиссы в настоящий момент.Да и нужно чётко понимать что Запад рассматривает эту войну как полный демонтаж миропорядка основанный на международном праве и незыблимости менять силой границы.Уроки 2 мировых войн там помнят слишком хорошо.Для него это абсолютно экзистенциальный вопрос ценностей и принципов и никаких иллюзий у нас быть не должно тем более пока у власти Путин.Я очень надеюсь что в выборе приемников он сделает ставку на эффективных менеджеров из системных либералов типо Набиуллиной, Мишустина, Собянина и Ко, отталкивающихся от рацио, а не патрушевых и медведевых строящих политику на идеологии и примитивном национал-популизме.Тогда через годы откроется окно возможностей для переговоров да и украинский вопрос к тому моменту будет перефирийным.Но не сейчас.Сейчас нужно думать как минимизировать количество жертв и в самом идеале заморозить войну
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h9zbx6jdsd
Уау! За мою сознательную жизнь это впервые, когда он что-то дельное сказал и без желчи
+8
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Slavnov
там вопрос не про мир стоит,а когда открыто нато войдет в конфликт,туда столько вложено и экономически и политически,что не у кого нет вариантов для шага назад,украина там уже так,географическое название,которое ничего не решает,боюсь,но самое страшное впереди,никто не может уже проиграть,проигрыш для путина крах,проигрыш запада полный крах и репутационные потери на долгие годы,десятилетия,потеря доминирования,как в военном плане так и экономическом,только глупцы и умственно отсталые думают,что это терки России и украины
+4
-3
+1
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Lose Maker
Ответ Красная стрела
Да, мир, когда переодически, например, гибли жители Донбасса многих замирных устраивал. Ну гибнет там сколько-то где-то. Для них это аргумент🤷🏿‍♂️
Не чуди малый)
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Данил Кублицкий
Миру Мир !!!
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Dexter Dallas
Ты Сашка у местного ростовского спроси. Он тут прям кладезь ненависти. Как жил до 24го непонятно. А тут прям душа у человека выходит
+2
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Александр Кратюк
Ответ Анвар Дж
Из них 6.2 млн беженцев приехали в Россию
Это вранье... Я доверяю официальным международным организациям в подсчете. Официально в Россию уехало до 500 тыс человек. И вы это прекрасно знаете. Больше половины из всех этих миллионов это перемещенные лица внутри Украины, это те кто покинул свои дома, уехал к родственникам в центральную и западную части Украины из Восточных регионов.
Я уже не говорю о том что удары по инфраструктуре лишают простых людей в крупных городах миллионниках элементарных нужд (горячей воды, света, тепла и т.д.). У Зеленского и других представителей элиты страны есть резервные бесперебойные источники питания. Весь Ваш пассаж после этих фактов просто смешон.
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Сергей Сорокин
Ответ Красная стрела
Да, мир, когда переодически, например, гибли жители Донбасса многих замирных устраивал. Ну гибнет там сколько-то где-то. Для них это аргумент🤷🏿‍♂️
Комментарий удален
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Анвар Дж
Ответ LLiriKK
Мир непременно наступит, когда те, кто захватил власть в Киеве, откажутся от политики геноцида по отношению к людям, считающим себя Русскими, перестанут угрожать нашей стране зарубежными военными системами на её непосредственных границах и предстанут перед судом за совершенные преступления. А с обычными людьми, за вычетом этой верхушки, у нас мир всегда и был.
Братан,переходи в Чемпионат.Здесь тебя всегда будут минусовать за такие слова.
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Анвар Дж
Ответ Александр Кратюк
Скажите, специалист по геноциду. Более 10 млн перемещенных лиц и беженцев (официальная оценка ООН) в Украине по после 24 февраля. Это геноцид или еще нет?
Из них 6.2 млн беженцев приехали в Россию
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Красная стрела
Ответ Log in
Я соглашусь с тем, что худой мир лучше доброй ссоры(хотя в наши дни и худой мир может означать войну), но не соглашусь с маркерами. Любой идиот может сказать, что он за мир, искренне так считать, но не перестанет идиотом быть, кроме как в Ваших глазах(ой, а может он во всём прав, раз так говорит 🥰). Хотя, я чота прокатился на поезде на праздники, поболтал с разными попутчиками. Статистическая выборка так себе, но выглядит пугающе
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-15
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Владимир Молявин
За мир!!!
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nolan_90
Кстати Мостовой в зиговке не замечен
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Красная стрела
Ответ Rio de Janeiro
Мир объективно уже практически невозможен, все точки невозврата пройдены, любые компромиссы пораженчески, учитывая потери сторон, а вслед за ними и реальные переговоры.К сожалению, всё идёт к тому что нас ждёт в Европе новая арабо-израильская граница длинной более 2000 км и перемирие по классическому принципу ни войны ни мира
Вопрос мира с Украиной не идет. Вопрос в том, что Россия и Запад договорятся или нет, найдут ли новые компромиссы и точки соприкосновения. Если да, то всё остановится. Если нет, то мало всем не покажется. А Украина в этом вопрос, мало кому интересна. Это лишь инструмент, а не субъект.
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DekiB
Наивные до сих пор не понимают, что "как раньше" уже не будет никогда)))
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Rio de Janeiro
Мир объективно уже практически невозможен, все точки невозврата пройдены, любые компромиссы пораженчески, учитывая потери сторон, а вслед за ними и реальные переговоры.К сожалению, всё идёт к тому что нас ждёт в Европе новая арабо-израильская граница длинной более 2000 км и перемирие по классическому принципу ни войны ни мира
+2
-3
-1
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Data Architector
Все хотят мира... на основании своих условий....
+2
-3
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BigPapa
Ответ LLiriKK
Мир непременно наступит, когда те, кто захватил власть в Киеве, откажутся от политики геноцида по отношению к людям, считающим себя Русскими, перестанут угрожать нашей стране зарубежными военными системами на её непосредственных границах и предстанут перед судом за совершенные преступления. А с обычными людьми, за вычетом этой верхушки, у нас мир всегда и был.
Соловьев это вы?)))
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Ответ Ебздрогыч
Это довольно неплохой маркер: любой нормальный, адекватный человек хочет мира
Я соглашусь с тем, что худой мир лучше доброй ссоры(хотя в наши дни и худой мир может означать войну), но не соглашусь с маркерами.
Любой идиот может сказать, что он за мир, искренне так считать, но не перестанет идиотом быть, кроме как в Ваших глазах(ой, а может он во всём прав, раз так говорит 🥰).

Хотя, я чота прокатился на поезде на праздники, поболтал с разными попутчиками. Статистическая выборка так себе, но выглядит пугающе
+3
-3
0
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