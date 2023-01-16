Ла Лига подала жалобу на ФИФА в CAS из-за расширения клубного ЧМ: «Эти решения наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме»

Теги Ла Лига ФИФА чемпионат мира среди клубов CAS Футбол

Ла Лига подала иск против ФИФА в спортивный арбитражный суд (CAS). 

Представители испанской лиги недовольны изменением формата проведения клубного чемпионата мира. Напомним, в декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года в турнире будут участвовать 32 команды. Тогда же Ла Лига заявила, что «рассмотрит соответствующие юридические действия, чтобы помешать проведению клубного чемпионата мира в заявленном формате».

Теперь лига подала жалобу в CAS. «ФИФА, кажется, думает только о немногих, не зная реального влияния на всех игроков в профессиональном футболе. Она думает только о небольшой группе клубов и игроков, когда в профессиональном футболе много профессиональных лиг, тысячи клубов и игроков, которые не участвуют в этих международных турнирах.

Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления относительно календаря с новыми международными турнирами, наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме», – говорится в тексте заявления.

18 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Эль Иберико
Здесь он прав, игроки итак перегружены матчами/перелетами. А ЧМ из 32-х команд, из которых 30 будут шлаковыми, не принесет ничего кроме бабла в карманы фифа/уефа.
Кажется я придумал классный выход, у клубов же по два состава? Пусть играют разными составами каждый матч, как в хоккее, когда походу матча играют 3-4 звена. Как раз запасные перестанут ныть о нехватке игрового времени, одни плюсы, и матчей больше для зрителей.
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ПомБур-Шиномонтажник
Ответ Фут.Боль
Поэтому Ла Лига "продала" Суперкубок Испании в Сауд. Аравию на несколько лет и расширила его до 4-х команд. Исключительно о игроках заботятся.
Не Ла Лига, а федерация футбола Испании. Разные вещи.
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Nuraly Amirov
Ответ Ярик01
Правильно, лишний турнир ненужный клубам.
Они всегда могут выстааить молодёжь или резерв, как в ранних стадиях кубков
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Фут.Боль
Ответ Эль Иберико
Здесь он прав, игроки итак перегружены матчами/перелетами. А ЧМ из 32-х команд, из которых 30 будут шлаковыми, не принесет ничего кроме бабла в карманы фифа/уефа.
Поэтому Ла Лига "продала" Суперкубок Испании в Сауд. Аравию на несколько лет и расширила его до 4-х команд. Исключительно о игроках заботятся.
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Гусеконь
а давно CAS что-то решает кроме того что сверху скажут?
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Buzya
Ответ Vitamin_B
А по мне, так не самая плохая задумка. Интересно посмотреть на игры между клубами из америкиканских лиг и европейских. А Ла Лигу похоже не устраивает количество клубов от Испании, вот и бесятся т.к. с суперлигой их прокатили
Вот работаешь ты 5 на 2, по 8 часов. Потом тебе говорят (Лига Наций) а давай ты будешь работать не по 8 часов, а по 12? И не 5 на 2, а 6 на 1. А потом тебе говорят: чот ты ещё живой. А давай-ка тебе 7 дней по 16 часов (КЧМ). Здорово, правда?
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Андрей Матушкин
Ну хоть кто-то пытается бороться с этими клоунами!
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Buzya
Ответ ta-tosha
Зачем судиться? Отправьте туда дубль - и дело с концом. Кроме сомнительного титула бизнеса с этого турнира нет никакого
Зачем дубль? Оформить Суперлигу - вот и все дела. ФИФА и УЕФА начнут выделываться - поисключают из своих турниров клубы. А клубы от этого не обеднеют. И вот на КЧМ будут всякие Аль Насры и Аль Халилы в перемешку с Майами и клубами из латинской америки. И вот интересно, если во время КЧМ Суперлига будет свои матчи играть - где же проголосуют "рублём"?
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Виталий Желтоусов
32 клуба на чемпионате мира? А какая формула? Даже если треть от Европы, то какие клубы будут побеждать в ЛЧ? Или это параллельный турнир? Короче ниччего не понимаю(((
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ta-tosha
Зачем судиться? Отправьте туда дубль - и дело с концом. Кроме сомнительного титула бизнеса с этого турнира нет никакого
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Ruslan3132
Пусть играют хоть 64 команды, но чтобы представители Европы и Ю.Америки вступали в турнир самое раннее с 1/2 финала.
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Vitamin_B
А по мне, так не самая плохая задумка. Интересно посмотреть на игры между клубами из америкиканских лиг и европейских. А Ла Лигу похоже не устраивает количество клубов от Испании, вот и бесятся т.к. с суперлигой их прокатили
0
-4
-4
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Леван Мкртчян
Ответ Enotaz24
Мне кажется ФИФА по боку. Они деньги зарабатывают
Скоро фифа/уефанутые столько матчей налепят, что между матчами будут не перерывы , а кофе-брейки
+5
-1
+4
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Эль Иберико
Здесь он прав, игроки итак перегружены матчами/перелетами. А ЧМ из 32-х команд, из которых 30 будут шлаковыми, не принесет ничего кроме бабла в карманы фифа/уефа.
+4
-2
+2
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Ярик01
Правильно, лишний турнир ненужный клубам.
+18
-2
+16
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otchim kaloeda
Короче скоро Ла Лига будет подавать жалобу на "Челси",что он покупает за больщие деньги игроков разных чемпионатов..
0
-4
-4
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Tiestorzn17
Тебас как склочный дед у подъезда, просто лепит жалобы от балды на всех и вся.
0
-6
-6
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Enotaz24
Мне кажется ФИФА по боку. Они деньги зарабатывают
+7
-2
+5
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