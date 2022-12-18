Дибала о финале ЧМ-2022: «Было нелегко. Благодарю всех аргентинцев за безоговорочную поддержку, пора праздновать»

Пауло Дибала отметил, что победа в финале чемпионата мира далась нелегко.

обыграла соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

«Было нелегко. Мы должны были сохранять хладнокровие. Сборная Франции ошиблась [в серии пенальти], и как раз наставала моя очередь.

Хочу поблагодарить всех аргентинцев за этот месяц. Поддержка была безоговорочной, и теперь пришло время праздновать вместе», – сказал нападающий «Ромы».

Дибала реализовал свою попытку в серии пенальти и вывел «альбиселесте» вперед сразу после отраженного вратарем Эмилиано Мартинесом удара вингера сборной Франции Кингсли Комана.

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