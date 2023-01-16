«Тоттенхэму» интересен лучший бомбардир «Брайтона» Троссард. У него конфликт с Де Дзерби

« » интересен хавбек «Брайтона» .

28-летний бельгиец в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил 7 мячей – это лучший результат в команде.

По данным The Telegraph, на прошлой неделе «шпоры» сделали запрос о трансфере Троссарда, но никакого прогресса не последовало.

Ранее агент футболиста сообщил, что у Троссарда конфликт с главным тренером « » и трансфер будет выгоден обеим сторонам.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается