«Тоттенхэму» интересен лучший бомбардир «Брайтона» Троссард. У него конфликт с Де Дзерби

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Роберто Де Дзерби Брайтон Леандро Троссард Футбол

«Тоттенхэму» интересен хавбек «Брайтона» Леандро Троссард.

28-летний бельгиец в этом сезоне АПЛ провел 16 матчей, в которых забил 7 мячей – это лучший результат в команде.

По данным The Telegraph, на прошлой неделе «шпоры» сделали запрос о трансфере Троссарда, но никакого прогресса не последовало.

Ранее агент футболиста сообщил, что у Троссарда конфликт с главным тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби и трансфер будет выгоден обеим сторонам.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

 

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4 комментария

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emptinesspetr
Ответ badthe0ry
Арсенал интересуется?
Арсеналу его предложили
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Okaka
и вместо кого? Сона?
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badthe0ry
Арсенал интересуется?
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Heisenberg
Отличный игрок, но где он будет играть?
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0
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