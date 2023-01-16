«Тоттенхэму» интересен лучший бомбардир «Брайтона» Троссард. У него конфликт с Де Дзерби
«Тоттенхэму» интересен хавбек «Брайтона» Леандро Троссард.
28-летний бельгиец в этом сезоне АПЛ провел 16 матчей, в которых забил 7 мячей – это лучший результат в команде.
По данным The Telegraph, на прошлой неделе «шпоры» сделали запрос о трансфере Троссарда, но никакого прогресса не последовало.
Ранее агент футболиста сообщил, что у Троссарда конфликт с главным тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби и трансфер будет выгоден обеим сторонам.
Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается
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