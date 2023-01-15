Во сколько играют Вильярреал – Реал Мадрид, Кубок Испании, 19 января, время начала матча
В четверг, 19 января, сыграют Вильярреал и Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол-2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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