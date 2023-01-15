Во сколько играют Вильярреал – Реал Мадрид, Кубок Испании, 19 января, время начала матча

Теги Реал Мадрид Вильярреал Кубок Испании Футбол

В четверг, 19 января, сыграют Вильярреал и Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол-2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Вильярреал: все новости

Реал Мадрид: все новости

Кубок Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Вильярреал – Реал

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий