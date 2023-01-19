Вильярреал — Реал Мадрид: прогноз на матч 19.01.2023, Кубок Испании

«Реал» Мадрид неудачно сыграл в финале Суперкубка Испании, проиграв «Барселоне» 1:3. Завершив выступление в одном национальном турнире у «сливочных» остаются шансы на победу в еще двух. В рамках 1/8 финала Кубка Испании пройдет матч «Вильярреал» — «Реал». Команды сыграют 19 января в Вильярреале. Игру примет стадион «Эстадио де ла Серамика». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

«Реал» фаворит матча, но менее двух недель назад «Вильярреал» уже обыгрывал столичный клуб. Матч в рамках Ла Лиги завершился домашней победой «Вильярреала» 2:1.

В рамках Кубка Испании команды ранее встречались всего два раза. Обе встречи остались за «сливочными». «Реал» выиграл 2:0 дома и в гостях. Игры прошли в 1999 году.

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Рекомендованная ставка: гол «Вильярреала», ничья или победа «Вильярреала», «обе забьют — да».

Вильярреал

«Вильярреал» проводит хороший сезон. Команда удачно сыграла на групповой стадии Лиги Конференций и заняла первое место в своей группе. Это позволило пробиться в 1/8 финала турнира. В чемпионате Испании команда идет в зоне еврокубков. В последней игре в Ла Лиге «Вильярреал» в гостях сыграл вничью 1:1 с «Сельтой».

В Кубке Испании «подводники» стартовали с первого раунда. В первой игре «Вильярреал» разгромил «Санта Амалию» 9:0. Главным героем встречи стал Сэмюэл Чуквуэзе, оформивший дубль из голов и голевых передач. Далее были победы 2:1 над «Гихуэло» и 5:1 над «Картахеной». Все три победы гостевые. На отрезке в 10 матчей у команды 6 побед, ничья и 3 поражения. Общая разница голов 22:11. Результаты «Вильярреала» в пяти официальных матчах:

«Сельта» — «Вильярреал» 1:1;

«Вильярреал» — «Реал» 2:1;

«Картахена» — «Вильярреал» 1:5, Кубок Испании;

«Вильярреал» — «Валенсия» 2:1;

«Гихуэло» — «Вильярреал» 1:2 ДВ, Кубок Испании.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды 28 очков в 17 играх. От четвертой строчки команду отделяют только дополнительные показатели, так как у «Атлетико» столько же очков. У «подводников» 20 забитых и 13 пропущенных мячей в чемпионате.

Интересные статистические факты по игре «Вильярреала»:

Лучший снайпер — Алехандро Родригес 10, Хосе Луис Моралес 9, Жерар Морено 8;

Лучший ассистент — Сэмюэл Чуквуэзе 6, Даниэль Парехо 6, Моралес 4;

Самый результативный игрок — Моралес 9+4, Чуквуэзе 7+6, Родригес 10+1, Морено 8+3;

«Вильярреал» не проигрывает дома «Реалу» в шести играх: пять ничьих и победа;

«Вильярреал» выиграл 5 из 7 матчей;

«Вильярреал» не проигрывает в 7 матчах;

В пяти матчах «Вильярреала» забивают обе команды;

«Вильярреал» забивает в 7 играх.

Под вопросом появление на поле Альфонсо Педраса и Николаса Джэксона.

Реал Мадрид

«Реал» не сумел подтвердить статус короля финалов, проиграв в решающем матче Суперкубка каталонской «Барселоне». Для столичного клуба поражение стало третьим в 21 сыгранном финале. «Барселоне» «сливочные» уступили 1:3. По ходу матча команда проигрывала 0:2 после первого тайма и 0:3 по ходу второго. Единственный мяч на счету Карима Бензема, который отличился уже в компенсированное время. Француз забивает в третьей игре кряду и в 4 из 5 последних матчах.

В сезоне 2021/2022 «сливочные» завершили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала. В ¼ финала «Реал» проиграл «Атлетику» из Бильбао 0:1, пропустив в самой концовке. В текущем розыгрыше турнира «Реал» провел один матч. В 1/16 финала «сливочные» обыграли «Касереньо» 1:0 благодаря голу Родриго. На отрезке в 10 игр у «Реала» 5 побед, одна ничья и 4 поражения. Общая разница голов 18:15. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Реал» — «Барселона» 1:3, Суперкубок;

«Реал» — «Валенсия» 1:1, СП 4:3, Суперкубок;

«Вильярреал» — «Реал» 2:1;

«Касереньо» — «Реал» 0:1, Кубок;

«Реал Вальядолид» — «Реал» 0:2.

«Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда отстает от «Барселоны» на три очка. «Реал» самая результативная команда турнира. У мадридского клуба 36 забитых и 16 пропущенных голов.

Интересные статические факты по игре «Реала» в сезоне:

Лучший снайпер — Винисиус Жуниор 10, Карим Бензема 10, Федерико Вальверде 8, Родриго 8;

Лучший ассистент — Родриго 5, Жуниор 4, Вальверде 4, Тони Кроос 4;

Самый результативный игрок — Жуниор 10+4, Родриго 8+5, Вальверде 8+4, Бензема 10+1;

«Реал» не обыгрывает «Вильярреал» в шести гостевых встречах: пять ничьих и поражение;

«Реал» победил в 10 из 14 гостевых игр;

В трех последних играх «Реала» забивают обе команды;

«Реал» не играет вничью в шести гостевых играх;

«Реал» забивает в 27 матчах подряд и 15 гостевых играх.

В лазарете команды находятся Давид Алаба, Лукас Васкес и Орельен Тчуамени.

Вильярреал — Реал: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 47 матчей. Дважды команды сыграли в Кубке Испании и 45 раз в чемпионате страны. «Вильярреал» проиграл оба раза в Кубке. В рамках Ла Лиги у «Реала» 24 победы, у «Вильярреала» 5 побед. 16 раз команды сыграли вничью.

«Подводники» выиграли всего раз в десяти последних очных играх при шести ничьих и трех поражениях. В 8 очных встречах забивали обе команды. На домашней арене у «Вильярреала» 2 победы, 2 поражения и 6 ничьих. В 7 матчах забивали обе команды.

Коэффициенты букмекеров на матч Вильярреал — Реал

«Реал» подходит к матчу в статусе фаворита. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,69 на проход «Реала» и 2,19 на выход «Вильярреала» в четвертьфинал. На победу мадридского клуба коэффициент 2,32, на успех «Вильярреала» 3,10. Ничья в матче идет за 3,50. Аналитики ждут обилия голов в матче. Коэффициент на ТМ2,5 2,17 и 1,67 на ТБ2,5. 7 из 10 очных матчей завершились через ТБ2,5. У «Вильярреала» 6 последних игр в Кубке Испании прошли с тремя и более голами, у «Реала» в 7 из 9 игр.

«Вильярреал» не самый удачный соперник для «Реала». «Сливочные» не могут обыграть «подводников» в шести гостевых встречах. У «Реала» будет двойная мотивация в матче. Столичный клуб проиграл в финале Суперкубка и недавно проиграл «Вильярреалу» в чемпионате. У «подводников» нет серьезных кадровых проблем. У «Реала» есть травмированные игроки. После поражения в Суперкубке «сливочные» будут мотивированы на победу. Для ставки на матч можно выбрать ТБ2,5 с коэффициентом 1,67 и «обе забьют — да» за 1,56.

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Где смотреть матч Вильярреал – Реал