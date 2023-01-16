У экс-игрока «Брайтона» Мвепу случился сердечный приступ за рулем. Энок завершил карьеру в 24 года из-за болезни сердца

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У экс-игрока «Брайтона» Энока Мвепу случился сердечный приступ за рулем.

По сообщениям Zambian Observer, автомобиль Мвепу начал двигаться зигзагообразно. После того, как Энок припарковался, он вышел из машины и упал. Водитель, который ехал сзади, отвез Мвепу в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.

По словам врачей, приступ случился из-за удара током в сердце. Причиной могла стать неисправность кардиостимулятора.

Энок Мвепу, выступавший за «Ред Булл Зальцбург» и «Брайтон», завершил карьеру в октябре 2022 года из-за проблем с сердцем.

7 комментариев

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DaBebraZ
Здоровья
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DrSlyozkin
Огромное уважение водителю, ехавшему позади Мвепу — если бы не он, всё бы могло закончиться очень плохо

Эноку здоровья и скорейшего восстановления!
+1
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Олег Акимов
Бедняга
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bibendum
Повезло два раза
+3
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MATRiX
Неплохой молодой игрок был, в центре хорошо смотрелся. Голы Арсеналу и Ливерпулю - топ
+1
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Жаргал Шадапов
Держись мужик (
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Пепси пеналдувич
Жаль…
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