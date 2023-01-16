У экс-игрока «Брайтона» Мвепу случился сердечный приступ за рулем. Энок завершил карьеру в 24 года из-за болезни сердца

У экс-игрока « » случился сердечный приступ за рулем.

По сообщениям Zambian Observer, автомобиль Мвепу начал двигаться зигзагообразно. После того, как Энок припарковался, он вышел из машины и упал. Водитель, который ехал сзади, отвез Мвепу в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.

По словам врачей, приступ случился из-за удара током в сердце. Причиной могла стать неисправность кардиостимулятора.

Энок Мвепу, выступавший за « » и «Брайтон», завершил карьеру в октябре 2022 года из-за проблем с сердцем.