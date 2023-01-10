Бердыев хочет выстроить все процессы в «Сочи» под себя. Возможен уход тренеров, гендиректора, врачей и массажистов

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Курбан Бердыев хочет провести в «Сочи» серьезные кадровые перестановки.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до появления специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.

Не исключен и уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – рассказал источник.

Бердыев возглавил «Сочи» в конце декабря 2022 года.

По итогам первой части сезона «Сочи» занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ.

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36 комментариев

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KozlikX
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Смена персонала и покупка наваса, карадениза и нобоа
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Momus1
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Ответ frog19
Лол, автобусник даже гендиректора хочет поменять. А не много ли на себя взял ?
Автобусник это тот который закидывал 4 аяксу и 3 баварии?
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Momus1
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Ответ Денис Мартин
Все по старой схеме, все через Курбана, трансферы тоже через него сов семи премиальным. Помню столько диферамбов пели ему после победы на Барселоной, а по итогу оказался он тем ещё жуком.
Этот жук обыгрывал Барселону и Баварию, играл на равных с Интером и Атлетико. Имея состав типа Джанаев-Гранат-Мевля… А вам нужен какой-то лузер типа Семака или Слуцкого, который готов честно обосраться с бюджетом в 5 раз больше
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Мукунку хороший
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— .. и игроков)))
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Sobachkin
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Пилить я буду сам! Посредники не нужны....
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Вадим flanec
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Ответ Гоша Петров
Классика?И кого же он развалил?Рубин из первой лиги вывел в премьер лигу и сделал 2 раза чемпионом и оч достойно играл в еврокубках.Или может Ростов из зоны вылета вывел на 2-ое место и пошумел в лиге чемпионов.
То то Рубин сейчас в лучшей лиге мира играет))
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Max Semenik
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Ответ dreamstep
Вот поэтому и со Спартаком не получилось, Курбан даже гендиректора хочет уволить и назначить своего. Если проект не получится, после него останется выжженая земля.
Так выжженной она будет в любом случае - даже удачные тренерские правления когда-нибудь заканчиваются, и тогда всё, настроенное под него, обрушится.
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ДМ-1чемпион
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Ну в принципе это было известно давно. Он хочет контролировать денежки. Он любит, что бы ему все были обязаны.
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Вадим flanec
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Туркменбаши.
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Саша Пушкин
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Ответ Циник Петербургский
Если память не изменяет мне со склерозом (с), именно по этой причине у Бердыева в разное время не сложилось с назначениями в другие клубы. Интересно будет посмотреть, что у него получится в Сочи.
Если память не изменяет, то именно с таким подходом он добился выдающихся побед над европейскими грандами со скромными клубами из России.
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Гоша Петров
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Ответ Алексей Полиенков
Ха-ха, классика. Развалит Сочи.
Классика?И кого же он развалил?Рубин из первой лиги вывел в премьер лигу и сделал 2 раза чемпионом и оч достойно играл в еврокубках.Или может Ростов из зоны вылета вывел на 2-ое место и пошумел в лиге чемпионов.
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JustF0rTheW1n322
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Унаи Эмери что ли? Или как там по-другому?
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Иван1984
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Туркмен всех выкинет,он считает себя шейхом!
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Илнур Кара
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Ответ Денис Мартин
Все по старой схеме, все через Курбана, трансферы тоже через него сов семи премиальным. Помню столько диферамбов пели ему после победы на Барселоной, а по итогу оказался он тем ещё жуком.
Может быть и жук, но результаты добивался положительные. Помимо той победы над Барселоной он еще и дома им не проиграл
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Илнур Кара
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Ответ frog19
Лол, автобусник даже гендиректора хочет поменять. А не много ли на себя взял ?
Самое то
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rom-alexandr
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на кой черт его пригласили?
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Spartakus1984
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Не так давно было интервью,где Бердыев сам говорит,что это выдумкиб что он всегда придя в клуб,все хочет изменить под себя и привести с собой кучу людей.Ну проверим,проверим...
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Илнур Кара
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Набоа вернется?
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Санитар-волк
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Это его обычная практика, чему удивляться?
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Ярик01
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Дедушка хочет рубить капусту т.к. последний шанс )
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Дмитрий Фауст
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Ограбление начинается)))
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Кино Музыка
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Надо отстоять поваров. Плов не все любят.
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frog19
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Лол, автобусник даже гендиректора хочет поменять. А не много ли на себя взял ?
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Денис Мартин
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Все по старой схеме, все через Курбана, трансферы тоже через него сов семи премиальным. Помню столько диферамбов пели ему после победы на Барселоной, а по итогу оказался он тем ещё жуком.
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Aleksey Yashin
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: 1. Как горит огонь. 2. Как течет вода. 3. Как Бердыев меняет все под себя, приходя в новый клуб.
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