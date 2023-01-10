Бердыев хочет выстроить все процессы в «Сочи» под себя. Возможен уход тренеров, гендиректора, врачей и массажистов
Курбан Бердыев хочет провести в «Сочи» серьезные кадровые перестановки.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до появления специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.
Не исключен и уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – рассказал источник.
Бердыев возглавил «Сочи» в конце декабря 2022 года.
По итогам первой части сезона «Сочи» занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ.
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