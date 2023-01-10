Бердыев хочет выстроить все процессы в «Сочи» под себя. Возможен уход тренеров, гендиректора, врачей и массажистов

хочет провести в « » серьезные кадровые перестановки.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до появления специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.

Не исключен и уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – рассказал источник.

Бердыев возглавил «Сочи» в конце декабря 2022 года.

По итогам первой части сезона «Сочи» занимает 9-е место в таблице Мир .