«Не используйте мое имя для нападок на Криштиану». Бруну недоволен интерпретацией слов об атмосфере в «МЮ»
Бруну Фернандеша возмутила интерпретация его слов об изменившейся атмосфере в «Ман Юнайтед».
После победы над «Манчестер Сити» (2:1) полузащитник сказал: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга».
В нескольких медиа слова португальца исказили. Многие высказали предположение о том, что Бруну намекал на Криштиану, который со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре.
«Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру «Манчестер Юнайтед» и не иметь возможности сказать что-то [плохое] про нас – ведь сейчас есть только хорошие поводы!
Не используйте мое имя для нападок на Криштиану. Криштиану был частью нашей команды на протяжении половины сезона, и, как я уже говорил во многих интервью, после матча с «Ливерпулем» («МЮ» победил команду Юргена Клоппа в 3-м туре АПЛ после поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» – Sports.ru) все проявляли себя великолепно и действовали как настоящая команда. Теперь вы видите результат. Идем дальше!» – написал Фернандеш.
Фото: instagram.com/brunofernandes8
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