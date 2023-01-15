«Не используйте мое имя для нападок на Криштиану». Бруну недоволен интерпретацией слов об атмосфере в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш соцсети Футбол

Бруну Фернандеша возмутила интерпретация его слов об изменившейся атмосфере в «Ман Юнайтед».

После победы над «Манчестер Сити» (2:1) полузащитник сказал: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга».

В нескольких медиа слова португальца исказили. Многие высказали предположение о том, что Бруну намекал на Криштиану, который со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре.

«Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру «Манчестер Юнайтед» и не иметь возможности сказать что-то [плохое] про нас – ведь сейчас есть только хорошие поводы!

Не используйте мое имя для нападок на Криштиану. Криштиану был частью нашей команды на протяжении половины сезона, и, как я уже говорил во многих интервью, после матча с «Ливерпулем» («МЮ» победил команду Юргена Клоппа в 3-м туре АПЛ после поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» – Sports.ru) все проявляли себя великолепно и действовали как настоящая команда. Теперь вы видите результат. Идем дальше!» – написал Фернандеш.

Фото: instagram.com/brunofernandes8

Победа «Юнайтед» над «Сити» – смесь приемов Тен Хага и Сульшера. Объясняем

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ уличный иуда
Кто этот Бруну такой, если не человек с большой буквы? При всех делах, заступился за земляка,достойным ответом
Роналду так не смог бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Комментарий удален модератором
Живёт одна она . Стены все постерами с фруктом обклеены. Вряд ли найдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Dm Kznts
Так это ты эстонец?:))
Не знаю, что означает Ваш комментарий, но любое упоминание национальности - это расизм и модераторы обязаны реагировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Кто этот Бруну такой, если не человек с большой буквы? При всех делах, заступился за земляка,достойным ответом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
Ответ rigobersong
И на десерт вам порофлить с Эстонца:)) Не благодарите:)) https://ibb.co/VpynLmF https://ibb.co/T2dKWs4 https://ibb.co/7WgcKQ1 https://ibb.co/0twRjRh https://ibb.co/CMKrwJC С Кринжтиану забьет еще до сих пор ору в голосину:))🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Dm Kznts
Сити тоже плохо? :)
А разве хорошо? Вспомните предыдущую игру. И кстати, тогда Роналду не играл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
Сияние Рона действительно не даёт покой хейтерам и даже на Бруно! Ведь насекомые всегда летят на свет!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Семен Войнов
Фатима привет ! Ты где пропадала ? Ты же знаешь все про фрукта . Скажи , когда фрукту подарят личного верблюда ?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ rigobersong
И на десерт вам порофлить с Эстонца:)) Не благодарите:)) https://ibb.co/VpynLmF https://ibb.co/T2dKWs4 https://ibb.co/7WgcKQ1 https://ibb.co/0twRjRh https://ibb.co/CMKrwJC С Кринжтиану забьет еще до сих пор ору в голосину:))🤣🤣🤣
Ваухахахахахахахахаахах 🤣🤣🤣👏👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ на войне как на войне
Это не МЮ хорошо играет. Это Ливерпуль и Челси плохо играют. И всё
Сити тоже плохо? :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ на войне как на войне
Ригоберга, хватит врать!
Так это ты эстонец?:))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Это не МЮ хорошо играет. Это Ливерпуль и Челси плохо играют. И всё
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
Ранальду в Аль-насре))) До сих пор смеюсь от того , как он оказался у саудитов
От игрока МЮ до игрока Аль-насра)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
Ответ rigobersong
До сих пор перед глазами то, как роналду бесился из-за гола Бруно, мало того что после того как его переписали во время матча. Потом после матча показывал в истерическом смехе что это он коснулся мяча головой, и заставил португальскую федерацию отправить запрос в фифа, что бы гол переписали на него:) Я никогда такого позора не видел:) Тем более в сборной страны, тем более после того как ты только что сказал, что голы не вадны, важны победы:)))🤣
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
Ответ на войне как на войне
Комментарий удален модератором
Фатима привет !
Ты где пропадала ? Ты же знаешь все про фрукта . Скажи , когда фрукту подарят личного верблюда ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Бруно — человечище. За своих горой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
представляю сколько ненависти и злости накопилось у игроков МанЮ и у сборников на этот протухший фрукт. Но по факту в открытую сказать никто ничего не может. слишком высоко лобби роналду_глоров в мире
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ rigobersong
И на десерт вам порофлить с Эстонца:)) Не благодарите:)) https://ibb.co/VpynLmF https://ibb.co/T2dKWs4 https://ibb.co/7WgcKQ1 https://ibb.co/0twRjRh https://ibb.co/CMKrwJC С Кринжтиану забьет еще до сих пор ору в голосину:))🤣🤣🤣
Он не эстонец, он украинец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Семен Войнов
Теперь будет развлекать саудитов в зоопарке 199 лиге .
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ригоберга, хватит врать!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Не используйте моё имя для нападок для Криштиану, добивайте сами -добавил Бруну.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeicob Harlon
Ответ rigobersong
До сих пор перед глазами то, как роналду бесился из-за гола Бруно, мало того что после того как его переписали во время матча. Потом после матча показывал в истерическом смехе что это он коснулся мяча головой, и заставил португальскую федерацию отправить запрос в фифа, что бы гол переписали на него:) Я никогда такого позора не видел:) Тем более в сборной страны, тем более после того как ты только что сказал, что голы не вадны, важны победы:)))🤣
Маски иногда слетают
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семен Войнов
Теперь будет развлекать саудитов в зоопарке 199 лиге .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Котов
Молодец Бруно! Хоть догадался почитать коменты на спортсе и сделать выводы... За сборную нужно держаться. Там тренер под КриРо подобран...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ahmed 001
То что сделал Роналду для манчестер юнайтед ты никогда не достигнешь бруно так что не пIзdитe там
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий