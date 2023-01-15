«Не используйте мое имя для нападок на Криштиану». Бруну недоволен интерпретацией слов об атмосфере в «МЮ»

возмутила интерпретация его слов об изменившейся атмосфере в «Ман Юнайтед».

После победы над « » (2:1) полузащитник сказал: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга».

В нескольких медиа слова португальца исказили. Многие высказали предположение о том, что Бруну намекал на Криштиану, который со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре.

«Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру « » и не иметь возможности сказать что-то [плохое] про нас – ведь сейчас есть только хорошие поводы!

Не используйте мое имя для нападок на Криштиану. был частью нашей команды на протяжении половины сезона, и, как я уже говорил во многих интервью, после матча с «Ливерпулем» («МЮ» победил команду Юргена Клоппа в 3-м туре после поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» – Sports.ru) все проявляли себя великолепно и действовали как настоящая команда. Теперь вы видите результат. Идем дальше!» – написал Фернандеш.

Фото: instagram.com/brunofernandes8

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