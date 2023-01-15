«Кремонезе» уволил Альвини. Команда ни разу не победила в Серии А и идет на 20-м месте
Массимилиано Альвини покинул должность главного тренера «Кремонезе».
Итальянский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Под его руководством она не одержала ни одной победы в Серии А и за 18 матчей набрала лишь 7 очков.
Клуб проиграл 4 последних матча и занимает 20-е место в таблице. 17 января он встретится с «Наполи» в 1/8 финала Кубка Италии.
Как передает Football Italia, «Кремонезе» может назначить главным тренером Давиде Баллардини, покинувшего «Дженоа» в 2021 году.
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