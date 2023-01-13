Мантуан о чемпионстве «Зенита»: «Упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ.

– Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

– Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все находится в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать.

Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы прийти к финишу первыми, – заявил хавбек «Зенита».

После 17 проведенных туров «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Клуб опережает «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов.

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4 комментария

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Pozitive
Зенит Весной за счет Бразильцев будет куражится технику у них не отнять а нашим деревьям толко фическая форма дает кураж
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MAXIMum1
Всё банально, но он прав.
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Зелёный гопник
Пойду на стадион весной на матч со Спартаком! Жду уверенную победу ✊🏻
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Игорь Замаруев
Зениту нужно собраться и выдать огненный отрезок весной. 13 туров в чемпионате и несколько игр в кубке – не так уж и много. Обыграть ближайшего преследователя в рамках РПЛ и, надеюсь, в финале КР) Потому что сейчас по накалу в стране это самый принципиальный матч будет. Хочется больше зрелищ в такое непростое время
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