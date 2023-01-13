Мантуан о чемпионстве «Зенита»: «Упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя»

высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ.

– Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

– Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все находится в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать.

Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы прийти к финишу первыми, – заявил хавбек «Зенита».

После 17 проведенных туров « » занимает 1-е место в турнирной таблице , набрав 42 очка. Клуб опережает «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов.