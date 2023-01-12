«Челси», «Ювентус» и «Лейпциг» интересуются защитником «Реала» Марином. Его контракт – до 2024-го
Защитник Рафа Марин может покинуть «Реал» и перейти в АПЛ.
По информации The Telegraph, возможность подписать 20-летнего испанца интересует «Челси». Также за футболистом следят «Ювентус» и «Лейпциг».
Если мадридцам не удастся договориться с Марином о продлении контракта, Рафа, вероятно, будет продан летом, поскольку текущее соглашение рассчитано до июня 2024 года.
Переход игрока в «Челси» зимой называется маловероятным. Защитник оценивается в 5-10 млн фунтов.
щас уже поздняк метаться, завершай карьеру и на фронт.