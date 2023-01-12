«Челси», «Ювентус» и «Лейпциг» интересуются защитником «Реала» Марином. Его контракт – до 2024-го

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Рафа Марин Футбол

Защитник Рафа Марин может покинуть «Реал» и перейти в АПЛ.

По информации The Telegraph, возможность подписать 20-летнего испанца интересует «Челси». Также за футболистом следят «Ювентус» и «Лейпциг».

Если мадридцам не удастся договориться с Марином о продлении контракта, Рафа, вероятно, будет продан летом, поскольку текущее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Переход игрока в «Челси» зимой называется маловероятным. Защитник оценивается в 5-10 млн фунтов.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
это что за покемон?
Покемон это Феликс) матч еще не закончился, а он уже дома)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ DolJun
это что за покемон?
Из племени Фофанов и Бадьяшилей - подкрепление им чтобы в защите пожарить веселее вместе было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Интерес Челси теперь походу к каждому игроку будут приписывать. 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
server1ucker
Эххх, а ведь в Челси уже был Марин. "Немецкий Месси"...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
это что за покемон?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
переход в челси был огромной ошибкой, карьера под откос.

щас уже поздняк метаться, завершай карьеру и на фронт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Сегодня читал, что он хочет остаться в Мадриде и продлить контракт, но ему нужны гарантии, а их никто не сможет дать. Лучше продать с опцией обратного выкупа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий