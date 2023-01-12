«Челси», «Ювентус» и «Лейпциг» интересуются защитником «Реала» Марином. Его контракт – до 2024-го

Защитник Рафа Марин может покинуть « » и перейти в .

По информации The Telegraph, возможность подписать 20-летнего испанца интересует «Челси». Также за футболистом следят « » и « ».

Если мадридцам не удастся договориться с Марином о продлении контракта, Рафа, вероятно, будет продан летом, поскольку текущее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Переход игрока в « » зимой называется маловероятным. Защитник оценивается в 5-10 млн фунтов.