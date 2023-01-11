Хитон о тен Хаге в «МЮ»: «Он четко дал понять, что приемлемо, а что нет. Благодаря этому мы стали успешнее»

высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Он привнес четкий посыл, четкие границы того, что приемлемо, а что нет. С профессиональной точки зрения, ответственность лежит на всех, и когда кто-то переходит черту, он всегда рядом, чтобы поставить его на место. Еще я думаю, что благодаря этому мы немного более успешны – никто не увлекается, мы идем от одного матча к другому, но когда результаты улучшаются, и мы продвигаемся еще немного вперед, все становятся заодно, хотят этого и добиваются.

Это его ключевая черта, его сила в том, чтобы настоять на том, что приемлемо, а что неприемлемо. У каждого свой взгляд на это, и это справедливо. Лично мне кажется, что это действительно имеет значение. Когда есть последствия для игроков, дисциплина, ты понимаешь, что не следует переходить черту, а иначе ты вылетишь», – сказал вратарь « ».

Эрик тен Хаг: «Нет никого выше команды. Каждый должен вносить свой вклад»

У Тен Хага в «МЮ» уже 20 побед. Столько же было за весь прошлый сезон. Да, за весь!