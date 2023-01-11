Хитон о тен Хаге в «МЮ»: «Он четко дал понять, что приемлемо, а что нет. Благодаря этому мы стали успешнее»

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Том Хитон высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Он привнес четкий посыл, четкие границы того, что приемлемо, а что нет. С профессиональной точки зрения, ответственность лежит на всех, и когда кто-то переходит черту, он всегда рядом, чтобы поставить его на место. Еще я думаю, что благодаря этому мы немного более успешны – никто не увлекается, мы идем от одного матча к другому, но когда результаты улучшаются, и мы продвигаемся еще немного вперед, все становятся заодно, хотят этого и добиваются.

Это его ключевая черта, его сила в том, чтобы настоять на том, что приемлемо, а что неприемлемо. У каждого свой взгляд на это, и это справедливо. Лично мне кажется, что это действительно имеет значение. Когда есть последствия для игроков, дисциплина, ты понимаешь, что не следует переходить черту, а иначе ты вылетишь», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг: «Нет никого выше команды. Каждый должен вносить свой вклад»

У Тен Хага в «МЮ» уже 20 побед. Столько же было за весь прошлый сезон. Да, за весь!

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6 комментариев

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Rotick
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Under
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Ответ WelcomeBackPURE
Тен хаг очень умело тосует состав! Как не один тренер в топ-клубе
Ну такое себе, Эриксен, Бруну и Каземиро почти всю Лигу Европы отвалили не понятно зачем.
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инок
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Тен Хаг в короткий срок преобразил МЮ. Успехов
ему и команде в дальнейшем
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WelcomeBackPURE
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Тен хаг очень умело тосует состав! Как не один тренер в топ-клубе
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corazón
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Стоило взять в команду толкового человека и не мешать ему избавляться от мусора, как промежуточный результат не заставил себя долго ждать.
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SCHOKKKK
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Лапорта о Чаве: Он четко дал нам понять что приемлемо, а что нет. Благодаря ему, мы второй год подряд вылетаем в ЛЕ
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