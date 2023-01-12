Бэйл может стать послом сборной Уэльса

Теги сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл Роб Пейдж Футбол

Гарет Бэйл может стать послом сборной Уэльса.

Как сообщает Sportsmail, Футбольная ассоциация Уэльса в ближайшее время проведет переговоры с окружением Бэйла о должности в сборной, и один из вариантов – роль посла. Это позволит недавно завершившему карьеру Гарету проводить время не только с командой, но и в официальных кругах.

В начале недели Бэйл поговорил с главным тренером сборной Уэльса Робом Пейджем.

«Я бы хотел, чтобы Гарет все еще был вовлечен в каком-то качестве. У нас был такой разговор.

Что это будет за роль, мы пока не знаем, но ему просто нужно немного времени, чтобы побыть с семьей. Я не буду вдаваться в подробности, но пока это все, до чего мы дошли.

Возвращение к нормальной жизни – это большая перемена для него. Мы поговорим с ним еще раз через несколько недель и составим план дальнейших действий, но он может многое предложить.

Даже просто его присутствие в раздевалке или отеле – это то, в чем я был бы очень заинтересован.

Я хочу, чтобы он был вовлечен в какой-либо степени. Осталось лишь выяснить, в какой. Я уверен, что Футбольная ассоциация Уэльса тоже будет заинтересована в этом.

У Гарета отличное мнение о футболе. Именно поэтому я привлекал его к стольким разговорам, наряду со многими другими старшими игроками. Он все еще может многое предложить», – заявил Пейдж в интервью BBC.

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5 комментариев

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Marcus-light
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А вдруг он уйдёт в гольф и порвёт там всех?
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Marcus-light
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Ответ Sevuska
А он на Кимрском то шпрехает !? 😎
А он бывал в Кимрах?
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Sevuska
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А он на Кимрском то шпрехает !? 😎
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Гегенпрессинг Рангника
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Бэйл посол сборной Уэльса
Роналду посол Саудовской Аравии 🐵
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-3
-3
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Пако
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Гарет Бэйл - самый популярный валлиец современности.
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