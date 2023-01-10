Брэд Фридель: «Помимо Роналду и Месси, в мире не было никого лучше Бэйла к концу его пребывания в «Тоттенхэме». Гарет – один из лучших британских игроков всех времен»
Брэд Фридель высоко оценил футбольные способности Гарета Бэйла.
Вчера 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры.
– Какое место Гарет Бэйл занимает среди лучших футболистов, с которыми вы играли?
– Гарет Бэйл – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Лука [Модрич] и он, хотя они и разные игроки. Георге Хаджи я бы поставил чуть выше, но рядом. Майкла Оуэна, Робби Фаулера, Энди Коула тоже, но Гарет был феноменально хорош.
Помимо Роналду и Месси, к концу его пребывания в «Тоттенхэме» и [в определенный период] после перехода в «Реал» в мире не было никого лучше [Бэйла]. Он был крепким, мощным, хорошо играл в воздухе и отлично владел левой ногой. У него было все, и он был одним из лучших игроков, с которыми я когда-либо делил поле.
– Каково было тренироваться с ним?
– Гарет поднял уровень всех вокруг себя. Он очень мягкий, славный парень. В нем нет ничего, что могло бы не нравиться.
Он поддерживал себя в форме, хотя у него было тело спринтера, из-за чего получил несколько травм, что было обидно. Он отличался по-настоящему мощным спринтом.
Но эти травмы были вызваны не тем, что он неправильно жил, он прожил свою жизнь идеально хорошо, хотя некоторые тренеры могут сказать, что он слишком любил гольф! Я думаю, вам пришлось бы много звонить, чтобы найти кого-то, кто мог бы сказать о нем что-то плохое.
– Был ли он самым быстрым, против кого вы играли?
– Я бы сказал, что Бэйл был одним из самых сильных бегунов, но я не уверен, что он был быстрее Кайла Уокера в «Тоттенхэме». А на длинных дистанциях, до проблем с коленом, Юнес Кабуль был быстр. Люди могут удивиться этому. На коротких дистанциях был хорош Аарон Леннон. Та команда обладала хорошей скоростью.
– Кто бы выиграл забег на 100 метров?
– На дистанции более 100 метров Леннон был бы третьим, на дистанции более 40 метров Леннон мог бы быть первым. На дистанции более 100 метров я бы, наверное, выбрал Уокера. Это была бы адская гонка.
– Относится ли Бэйл к числу лучших британских игроков всех времен?
– Гарет Бэйл, без сомнения, один из лучших британских игроков всех времен. Он преодолевал обстоятельства, когда оказывался на позициях, из которых, как казалось, он не выберется, и он забивал.
Он умеет обращаться с мячом, он был хорош в воздухе, он мог пробежать с мячом 70 ярдов. У него был отличный удар. Он был одним из лучших, – сказал бывший вратарь сборной США и «Тоттенхэма».
1. Месси.
2. Бейл.
3. Кринж7.