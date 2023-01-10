Брэд Фридель высоко оценил футбольные способности Гарета Бэйла.

Вчера 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Какое место Гарет Бэйл занимает среди лучших футболистов, с которыми вы играли?

– Гарет Бэйл – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Лука [ ] и он, хотя они и разные игроки. Георге Хаджи я бы поставил чуть выше, но рядом. Майкла Оуэна, Робби Фаулера, Энди Коула тоже, но Гарет был феноменально хорош.

Помимо Роналду и Месси, к концу его пребывания в «Тоттенхэме» и [в определенный период] после перехода в « » в мире не было никого лучше [Бэйла]. Он был крепким, мощным, хорошо играл в воздухе и отлично владел левой ногой. У него было все, и он был одним из лучших игроков, с которыми я когда-либо делил поле.

– Каково было тренироваться с ним?

– Гарет поднял уровень всех вокруг себя. Он очень мягкий, славный парень. В нем нет ничего, что могло бы не нравиться.

Он поддерживал себя в форме, хотя у него было тело спринтера, из-за чего получил несколько травм, что было обидно. Он отличался по-настоящему мощным спринтом.

Но эти травмы были вызваны не тем, что он неправильно жил, он прожил свою жизнь идеально хорошо, хотя некоторые тренеры могут сказать, что он слишком любил гольф! Я думаю, вам пришлось бы много звонить, чтобы найти кого-то, кто мог бы сказать о нем что-то плохое.

– Был ли он самым быстрым, против кого вы играли?

– Я бы сказал, что Бэйл был одним из самых сильных бегунов, но я не уверен, что он был быстрее в « ». А на длинных дистанциях, до проблем с коленом, Юнес Кабуль был быстр. Люди могут удивиться этому. На коротких дистанциях был хорош Аарон Леннон. Та команда обладала хорошей скоростью.

– Кто бы выиграл забег на 100 метров?

– На дистанции более 100 метров Леннон был бы третьим, на дистанции более 40 метров Леннон мог бы быть первым. На дистанции более 100 метров я бы, наверное, выбрал Уокера. Это была бы адская гонка.

– Относится ли Бэйл к числу лучших британских игроков всех времен?

– , без сомнения, один из лучших британских игроков всех времен. Он преодолевал обстоятельства, когда оказывался на позициях, из которых, как казалось, он не выберется, и он забивал.

Он умеет обращаться с мячом, он был хорош в воздухе, он мог пробежать с мячом 70 ярдов. У него был отличный удар. Он был одним из лучших, – сказал бывший вратарь сборной США и «Тоттенхэма».