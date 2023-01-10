Брэд Фридель: «Помимо Роналду и Месси, в мире не было никого лучше Бэйла к концу его пребывания в «Тоттенхэме». Гарет – один из лучших британских игроков всех времен»

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Брэд Фридель высоко оценил футбольные способности Гарета Бэйла. 

Вчера 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Какое место Гарет Бэйл занимает среди лучших футболистов, с которыми вы играли?

– Гарет Бэйл – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Лука [Модрич] и он, хотя они и разные игроки. Георге Хаджи я бы поставил чуть выше, но рядом. Майкла Оуэна, Робби Фаулера, Энди Коула тоже, но Гарет был феноменально хорош.

Помимо Роналду и Месси, к концу его пребывания в «Тоттенхэме» и [в определенный период] после перехода в «Реал» в мире не было никого лучше [Бэйла]. Он был крепким, мощным, хорошо играл в воздухе и отлично владел левой ногой. У него было все, и он был одним из лучших игроков, с которыми я когда-либо делил поле.

– Каково было тренироваться с ним?

– Гарет поднял уровень всех вокруг себя. Он очень мягкий, славный парень. В нем нет ничего, что могло бы не нравиться.

Он поддерживал себя в форме, хотя у него было тело спринтера, из-за чего получил несколько травм, что было обидно. Он отличался по-настоящему мощным спринтом.

Но эти травмы были вызваны не тем, что он неправильно жил, он прожил свою жизнь идеально хорошо, хотя некоторые тренеры могут сказать, что он слишком любил гольф! Я думаю, вам пришлось бы много звонить, чтобы найти кого-то, кто мог бы сказать о нем что-то плохое.

– Был ли он самым быстрым, против кого вы играли?

– Я бы сказал, что Бэйл был одним из самых сильных бегунов, но я не уверен, что он был быстрее Кайла Уокера в «Тоттенхэме». А на длинных дистанциях, до проблем с коленом, Юнес Кабуль был быстр. Люди могут удивиться этому. На коротких дистанциях был хорош Аарон Леннон. Та команда обладала хорошей скоростью.

– Кто бы выиграл забег на 100 метров?

– На дистанции более 100 метров Леннон был бы третьим, на дистанции более 40 метров Леннон мог бы быть первым. На дистанции более 100 метров я бы, наверное, выбрал Уокера. Это была бы адская гонка.

– Относится ли Бэйл к числу лучших британских игроков всех времен?

Гарет Бэйл, без сомнения, один из лучших британских игроков всех времен. Он преодолевал обстоятельства, когда оказывался на позициях, из которых, как казалось, он не выберется, и он забивал.

Он умеет обращаться с мячом, он был хорош в воздухе, он мог пробежать с мячом 70 ярдов. У него был отличный удар. Он был одним из лучших, – сказал бывший вратарь сборной США и «Тоттенхэма».

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35 комментариев

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Али Себиев
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Ответ mansur_axe
В АПЛ был и КДБ и Суарес и Агуэро и Торрес в Ливерпуле, даже Азар был лучше, о чем речь чувак. Гарет Бейл был всего один сезон, Мадрид показал истинное лицо Бейла, лентяй с огромным талантом.
КДБ, который к концу пребывания Бэйла в Тоттенхеме был не более чем очередным провальным трансфером Челси. Торрес, который к тому моменту уже сколько лет играет не в Ливерпуле и кое-как рожает 10 голов за год. Остальные в общем то же самое, не тот уровень. Не лезь туда в чём ничего не смыслишь приятель
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Ramisik
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Бейл топ форвард, но такие во все времена были. Праймовые Зубастик, Баджо, Дель Пьеро. И уж конечно были лучше - Роналдиньо.
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Али Себиев
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Ответ Конь Пальто
Неймар?
Какой ещё Неймар)) 😹
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Конь Пальто
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Златан
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Неймар?
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Экспертное мнение
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Ответ benjamin92
Джереми Кларксон говорил (недословно): "Если шотландец/ирландец/валлиец прославится или сделает что-то хорошее, то он британец. Если что-то плохое, то он шотландец/ирландец/валлиец."
Прямо как с российскими олимпийскими чемпионами из южных регионов)))
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Антон Колесников
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Ответ Isa Babaev
Спорное заявление, Бейл хорош, мвп сезона в АПЛ, 5 лч, но Суарес с сильнейшиим соло перфомансом в АПЛ сезона 2013/14 поспорил бы
Без сомнения, Суарес чистокровный британец
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benjamin92
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Джереми Кларксон говорил (недословно): "Если шотландец/ирландец/валлиец прославится или сделает что-то хорошее, то он британец. Если что-то плохое, то он шотландец/ирландец/валлиец."
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Pitkin
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Бред Фриделя...
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Игорь Климов
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Нужно только уточнить список:
1. Месси.
2. Бейл.
3. Кринж7.
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danik 258808
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Ответ Isa Babaev
Спорное заявление, Бейл хорош, мвп сезона в АПЛ, 5 лч, но Суарес с сильнейшиим соло перфомансом в АПЛ сезона 2013/14 поспорил бы
Ток Бэйл тогда был уже в Реале, а тут чел очевидно об сезоне 12/13 говорит
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Football fanat
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Ибрагимович- был всегда лучше Бейла
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Stereophonics89
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Ответ mansur_axe
В АПЛ был и КДБ и Суарес и Агуэро и Торрес в Ливерпуле, даже Азар был лучше, о чем речь чувак. Гарет Бейл был всего один сезон, Мадрид показал истинное лицо Бейла, лентяй с огромным талантом.
Все перечисленные британцы?
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mansur_axe
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В АПЛ был и КДБ и Суарес и Агуэро и Торрес в Ливерпуле, даже Азар был лучше, о чем речь чувак. Гарет Бейл был всего один сезон, Мадрид показал истинное лицо Бейла, лентяй с огромным талантом.
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JohnnyMulka
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Ответ Isa Babaev
Спорное заявление, Бейл хорош, мвп сезона в АПЛ, 5 лч, но Суарес с сильнейшиим соло перфомансом в АПЛ сезона 2013/14 поспорил бы
Суарес не Британец
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Sevuska
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Гарет - лучший валлиец после Гиггса и Раша
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Великий Алонсо
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Праймовый Бэйл > Меси на любом этапе карьеры
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Бухгалтер2021
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он прав кроме Бейла нет никого
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Итачи Учиха
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Суарес 13-17, Неймар 14-18, Левандовски 19-21, Холланд и Мбаппе последних годов, Азар образца Челси
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DroDmit11
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Бред
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Флоренти́но Пéрес
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Последний сезон у петухов и был у него лучшим в карьере. Бейлу нужен был клуб, где он бы был главной звездой а не второй или третьей скрипкой.
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Экспертное мнение
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Бэйла и Неймара тогда рассматривали как новую эпоху после Роналду и Месси. Сейчас сказать что это смешно - ничего не сказать)
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Леван Мкртчян
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Ответ FantasticFede
Пришёл, всех заминусовал и сам утонул в минусах, типичный Равенна.
Великий Алонсо и Криштиану Роналду одновременно на ветке , значит у всех -10 со страта
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Arthur Jacob
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Суарес лучше был во всем
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FantasticFede
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Пришёл, всех заминусовал и сам утонул в минусах, типичный Равенна.
+18
-2
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