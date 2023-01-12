Гальтье о 2:0 с «Анжером»: «Доволен, что «ПСЖ» снова побеждает в Лиге 1»
Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча Лиги 1 с «Анжером» (2:0).
«Доволен командой в том плане, что она снова побеждает (в предыдущем туре Лиги 1 парижане проиграли «Лансу» со счетом 1:3 – прим. Sports.ru). Прошедший чемпионат мира еще дает о себе знать, трудно найти игру, поэтому взаимодействия иногда не те, что были прежде.
Каждый футболист должен быстро вернуть свою игру, но это нелегко. То же самое касается функционального состояния, поэтому, в том числе, я выбрал схему 3-4-2-1. Впрочем, мы не работали над физикой во время последних двух тренировок – решили поберечь силы перед следующим матчем [в воскресенье с «Ренном»]», – сказал Кристоф Гальтье.
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