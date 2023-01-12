Лишь Месси и Давид Сильва забивают в топ-5 лиг Европы каждый год с 2005-го

стал вторым, кто забивает в топ-лигах на протяжении последних 19 лет.

Форвард «ПСЖ» поразил ворота « » (2:0) в 18-м туре Лиги 1.

Начиная с 2005 года лишь два футболиста забивают в ведущих чемпионатах Европы каждый календарный год – Месси и . Последний 8 января отличился в матче « » с «Альмерией» (2:0).

Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь, 37-летнего Сильвы – тут.

У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину