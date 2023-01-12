Лишь Месси и Давид Сильва забивают в топ-5 лиг Европы каждый год с 2005-го

Теги ПСЖ Реал Сосьедад Лионель Месси Давид Сильва лига 1 Франция Ла Лига Альмерия Анжер рекорды Футбол

Лионель Месси стал вторым, кто забивает в топ-лигах на протяжении последних 19 лет.

Форвард «ПСЖ» поразил ворота «Анжера» (2:0) в 18-м туре Лиги 1.

Начиная с 2005 года лишь два футболиста забивают в ведущих чемпионатах Европы каждый календарный год – Месси и Давид Сильва. Последний 8 января отличился в матче «Реал Сосьедад» с «Альмерией» (2:0).

Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь, 37-летнего Сильвы – тут.

У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину

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23 комментария

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revo
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Ответ Bekhruz B.B
Роналду в топ 5 чемпионатах с 2003 года вроде. Он на два года ранее начал, неужели… последний год понятно, на лавке сидел, но…
Написано же в топ5. Португалия в 21веке в топ5 попала первый раз только в сезоне 11/12
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Макс Кидалов
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Ответ Арсен Венгер (копия)
Если был ибра не уезжал в сша, сейчас он был бы в их компании, златан с 04-05 сезона забивал
Ибра в последние 4-5 лет не то чтобы забивает за календарный год, он играет 1 раз за календарный гол. Я даже не помню когда он играл в последний раз полный сезон в Европе , наверно в псж когда был, лет 7-8назад. Вообще странная карьера у него, толком даже не играет очень давно, но не завершает карьеру
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Паскаль Шимбонда
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Ответ Игорь Климов
Не удивительно, что Лео Месси возглавляет очередной список рекордсменов.
Ну если судить по твоей логике, то очередной список рекордсменов возглавил все-таки Давид Сильва))
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Я всех их сделал
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Ответ Bekhruz B.B
Роналду в топ 5 чемпионатах с 2003 года вроде. Он на два года ранее начал, неужели… последний год понятно, на лавке сидел, но…
Так Роналду с 2003 года забивал в топ-лигах и до 2022 включительно, но свою серию он сам оборвал, в итоге из действующих игроков с самыми длинными сериями, кто уже и в этом году забил, остались Месси и Сильва. И скоро Бензема присоединится
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Макс Шева
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Просто лучший футболист в истории и Месси
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Роман Крымовский
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Ответ Bekhruz B.B
Роналду в топ 5 чемпионатах с 2003 года вроде. Он на два года ранее начал, неужели… последний год понятно, на лавке сидел, но…
ну, видимо, не забивал пока в 2023, не?
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Flow market Victor Mercedes
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19лет, вот это рекорд💪🏻
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Игорь Климов
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Ответ Jedemdasseine
В ЛЧ бы еще рекорд установить по голам
Месси установит рекорд по голам и ассистам в ЛЧ, если не в этом сезоне, то в следующем 100%.
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Арсен Венгер (копия)
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Если был ибра не уезжал в сша, сейчас он был бы в их компании, златан с 04-05 сезона забивал
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Jedemdasseine
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Ответ Игорь Климов
Не удивительно, что Лео Месси возглавляет очередной список рекордсменов.
В ЛЧ бы еще рекорд установить по голам
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Bekhruz B.B
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Роналду в топ 5 чемпионатах с 2003 года вроде. Он на два года ранее начал, неужели… последний год понятно, на лавке сидел, но…
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Айлин 1990
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Верблюд Лига не считается????
Ведь Верблюд Лига в рейтинге 300 Лига мира.

Как бы 300 больше чем 5. )))
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Flow market Victor Mercedes
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Уже 17лет а как будто еще вчера вышел на поле длинноволосый юноша и покорил сердца миллионов своей игрой, лучший👑🇦🇷
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Игорь Климов
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Ответ Мгер Цолакян
Это потому что Роналду еще не сыграл этом году. Ах да...
Про Кринжа7 уже пора позабыть.
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Игорь Климов
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Не удивительно, что Лео Месси возглавляет очередной список рекордсменов.
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Мгер Цолакян
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Это потому что Роналду еще не сыграл этом году. Ах да...
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SCHOKKKK
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Если б пепсе почивал на нарах, где он и должен быть, то Силва давно бы его обогнал 😂
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therealgreenman
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Хоть начал в этом году забивать…
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Пирс Морган
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Старики-разбойники)
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charly001
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А из действующих много ли остались игроков таковых
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psixyec
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Даже тут гном второй после Сильвы.
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Kyancey
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Два волшебника!🎩✨
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GuruFutbola
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Ничего, щас кри… хотя уже нет
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