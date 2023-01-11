Анчелотти о пенальти: «Порой сложно найти 5 желающих пробить – по психологическим причинам»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о подготовке к игре с «Валенсией».

Команды встретятся в полуфинале Суперкубка Испании 11 января.

«Мы не так много отдельно работаем над пенальти, потому что футболисты бьют с точки в конце тренировок. И тогда у меня есть возможность оценить, способны ли они исполнить удар.

Порой возникают проблемы с тем, чтобы найти пятерых игроков, желающих пробить. Это связано с психологическими причинами», – отметил Анчелотти.

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3 комментария

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Абдул Абакаев
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Не все так легко и просто. Аргентина с голландцами и французами тому пример. Оба раза после того как вести 2 : 0, матч доходил до пенальти
Арги и там и там и в доп время здорово соперников дожимали
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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Ответ corazón blanco
Лучше вообще не доводить дело до серии пенальти, а решать в основное время.
Не все так легко и просто.
Аргентина с голландцами и французами тому пример. Оба раза после того как вести 2 : 0, матч доходил до пенальти
+3
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corazón blanco
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Лучше вообще не доводить дело до серии пенальти, а решать в основное время.
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