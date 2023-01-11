Анчелотти о пенальти: «Порой сложно найти 5 желающих пробить – по психологическим причинам»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о подготовке к игре с «Валенсией».
Команды встретятся в полуфинале Суперкубка Испании 11 января.
«Мы не так много отдельно работаем над пенальти, потому что футболисты бьют с точки в конце тренировок. И тогда у меня есть возможность оценить, способны ли они исполнить удар.
Порой возникают проблемы с тем, чтобы найти пятерых игроков, желающих пробить. Это связано с психологическими причинами», – отметил Анчелотти.
Аргентина с голландцами и французами тому пример. Оба раза после того как вести 2 : 0, матч доходил до пенальти