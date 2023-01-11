Анчелотти о пенальти: «Порой сложно найти 5 желающих пробить – по психологическим причинам»

Главный тренер « » рассказал о подготовке к игре с «Валенсией».

Команды встретятся в полуфинале Суперкубка Испании 11 января.

«Мы не так много отдельно работаем над пенальти, потому что футболисты бьют с точки в конце тренировок. И тогда у меня есть возможность оценить, способны ли они исполнить удар.

Порой возникают проблемы с тем, чтобы найти пятерых игроков, желающих пробить. Это связано с психологическими причинами», – отметил Анчелотти.