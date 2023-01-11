Пюэль может возглавить сборную Бельгии. Француз не работает год после увольнения из «Сент-Этьена»

Теги Сент-Этьен Андреа Пирло Сборная Бельгии по футболу Клод Пюэль Эрве Ренар Футбол

Клод Пюэль может возглавить сборную Бельгии

Как сообщает DH Les Sports Plus, 61-летний француз является одним из кандидатов, которые больше всего соответствуют стандартам, установленным Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Его назначение в сборную рассматривалось еще в 2016 году, но тогда должность главного тренера получил Роберто Мартинес.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Бельгии также претендуют Андреа Пирло и Эрве Ренар. Однако, как стало известно теперь, кандидатура итальянца не пользуется популярностью среди руководителей RBFA.

В пятницу рабочая группа RBFA проведет заседание, на котором определит список приоритетных кандидатов на пост тренера. 

Пюэль тренировал такие клубы, как «Монако», «Лион» и «Ницца». Его последней командой был «Сент-Этьен», из которого он был уволен в декабре 2021 года. 

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5 комментариев

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Григорий Молотков
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Ответ Камбоджа Иванов
Судя по тому, кого назначают в сборную Португалии и планируют в сборную Бельгии, надо выключить режим без звука и чаще мониторить почтовые ящики, потому что однажды они могут позвать тренеровать именно Вас.
а у Мостового есть почтовый ящик?
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Антибаскет Поповича
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В Этьене вышел полный провал. Трудно сказать, есть ли ещё порох в пороховницах у Клода.
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Северный болельщик
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Зидан бы неплохо смотрелся в сборной Бельгии. Зацепиться за Евро с его харизмой и подбором игроков вполне реально
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Apol
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В Линкедине что-ли заявку оставить на вакансию, может и возьмут
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Камбоджа Иванов
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Судя по тому, кого назначают в сборную Португалии и планируют в сборную Бельгии, надо выключить режим без звука и чаще мониторить почтовые ящики, потому что однажды они могут позвать тренеровать именно Вас.
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