Пюэль может возглавить сборную Бельгии. Француз не работает год после увольнения из «Сент-Этьена»

может возглавить сборную .

Как сообщает DH Les Sports Plus, 61-летний француз является одним из кандидатов, которые больше всего соответствуют стандартам, установленным Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA). Его назначение в сборную рассматривалось еще в 2016 году, но тогда должность главного тренера получил Роберто Мартинес.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Бельгии также претендуют и . Однако, как стало известно теперь, кандидатура итальянца не пользуется популярностью среди руководителей RBFA.

В пятницу рабочая группа RBFA проведет заседание, на котором определит список приоритетных кандидатов на пост тренера.

Пюэль тренировал такие клубы, как «Монако», «Лион» и «Ницца». Его последней командой был «Сент-Этьен», из которого он был уволен в декабре 2021 года.