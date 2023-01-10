Пирло может возглавить сборную Бельгии (TMW)

Теги Андреа Пирло Сборная Бельгии по футболу высшая лига Турция Федерация футбола Бельгии Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло может возглавить сборную Бельгии.

По информации TuttoMercatoWeb, Королевская бельгийская футбольная ассоциация включила итальянского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии. На данный момент Пирло возглавляет «Фатих Карагюмрюк». Соглашение с турецким клубом действует до июня текущего года.

Ранее экс-тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес был назначен тренером сборной Португалии.

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8 комментариев

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Direct free kick
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Ответ Arman FCSM
Федерация футбола Бельгии решила, что называется, забить последний гвоздь в крышку гроба бельгийской сборной
Всяко лучше Анри
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san ra
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Я думал только в РПЛ есть такое явление как "круговорот физруков".
В каком плане физрук? Фанаты Месси говорили что у юве одни топ тренера были
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Заяцволк
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Ответ Roman_ello
Мы говорят будем брать тех, кто знает как выигрывать. А что Пирло выиграл?😂
Кубок и Суперкубок Италии, ещё Барселону и Интер шатал. И это всё в первый сезон ! Гений
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Roman_ello
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Мы говорят будем брать тех, кто знает как выигрывать. А что Пирло выиграл?😂
+1
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ivica_sprut
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тогда им долго ещё ничего не выиграть...
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Дэни Леви Де Лаурентис
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Я думал только в РПЛ есть такое явление как "круговорот физруков".
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Arman FCSM
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Федерация футбола Бельгии решила, что называется, забить последний гвоздь в крышку гроба бельгийской сборной
+7
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selso99
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Сантуша берите, освободился.
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