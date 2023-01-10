Пирло может возглавить сборную Бельгии (TMW)
Андреа Пирло может возглавить сборную Бельгии.
По информации TuttoMercatoWeb, Королевская бельгийская футбольная ассоциация включила итальянского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии. На данный момент Пирло возглавляет «Фатих Карагюмрюк». Соглашение с турецким клубом действует до июня текущего года.
Ранее экс-тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес был назначен тренером сборной Португалии.
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