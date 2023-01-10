Пирло может возглавить сборную Бельгии (TMW)

может возглавить сборную Бельгии.

По информации TuttoMercatoWeb, Королевская бельгийская футбольная ассоциация включила итальянского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии. На данный момент Пирло возглавляет « ». Соглашение с турецким клубом действует до июня текущего года.

Ранее экс-тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес был назначен тренером сборной Португалии.

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