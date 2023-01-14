Брайтон — Ливерпуль: прогноз на матч 14.01.2023, АПЛ

Чудны дела в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге. Чемпионат перевалил за новый год, почти добрался до экватора, а картина в турнирной таблице остается совершенно непривычной. Об «Арсенале» говорить не будем, но лидирует он уже довольно долго. Удивляет «Ньюкасл», хотя после вливания в клуб денег и смены руководства, всплеск должен был быть. Однако перейдем к нашим сегодняшним героям «Брайтону» и «Ливерпулю». Кто-то мог бы поверить еще в августе, что эти команды после 17 туров окажутся соседями по турнирной таблице. Мерсисайдцы чуть выше, шестое место против восьмого, но разделяет соперников всего одно очко, и победитель в предстоящей встрече сможет опередить и оторваться от своего конкурента. Если для хозяев восьмое место выглядит вполне удовлетворительно, команда по-прежнему претендует на попадание в еврокубки, то «Ливерпуль» практически смирился с тем, что побороться за чемпионство не получится. Встреча пройдет на домашней арене «Брайтона» Фалмер Стэдиум, начало в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Брайтон энд Хоув Альбион

Если взглянуть на состав «Брайтона», то болельщику неглубоко погруженному в Премьер-лигу, он скажет немного. Да, давно обратил на себя внимание левый защитник Первис Эступиньян из сборной Эквадора или аргентинец Алексис Мак Аллистер, ярко проявивший себя на Чемпионате мира. Можно назвать еще пару-тройку имен, но на первый взгляд состав мало чем отличается от большинства середняков английского чемпионата. Однако «Брайтон» выше всех, разве что кроме «Фулхэма», да и то по потерянным очкам опережает и эту команду. Как ни банально, но в данном случае снова можно говорить о роли личности в истории или в данном случае роли тренера в команде. Итальянский специалист возглавил «Брайтон» по большому счету случайно. Еще два года назад он работал в Серии А и успешно тренировал «Сассуоло». Затем его пригласили в донецкий «Шахтер», с которым он выиграл чемпионат Украины и хорошо играл в Лиге Чемпионов. А дальше случились всем известные непредвиденные обстоятельства, Де Дзерби покинул украинский клуб, но без работы не остался. Тут и оказался «Брайтон» в лице его руководства и, конечно, оно нисколько не пожалело. Итальянец может строить крепкие команды и даже из середняков делает лидеров. До лидерства в Англии команде, может быть, еще далеко, но считаться с ней должен любой фаворит. Вот как играл «Брайтон» в последних пяти матчах.

Кубок Англии. 07.01.2023, «Мидлсбро» — «Брайтон» — 1 : 5

— 1 : АПЛ. 03.01.2023, «Эвертон» — «Брайтон» — 1 : 4

— 1 : АПЛ. 31.12.2022, «Брайтон» — «Арсенал» — 2 : 4

— 2 : АПЛ. 26.12.2022, «Саутгемптон» — «Брайтон» — 1 : 3

— 1 : Кубок Лиги. 21.12.2022, «Чарльтон» — «Брайтон» — 0 : 0 (пен. 4 : 3)

Факты и цифры

После первых трех туров «Брайтон» в чемпионате занимал 16 место, с тех пор команда ниже 10-го не опускалась

Лучшим бомбардиром команды является бельгийский полузащитник Леандро Троссард, на его счету 7 забитых голов

Среди ассистентов лидируют немец Паскаль Гросс и Солли Марч, у них по 3 результативных передачи

Самый недисциплинированный Моисес Кайседо, не его счету 5 предупреждений в 16 матчах

Ливерпуль

Видимо, Юрген Клопп о чем-то догадывался в преддверии сезона, раз уже после нескольких первых туров заявил, что его команда вряд ли в этом году поборется за чемпионство. Многим поначалу казалось, что опытный наставник лукавит, но тур проходил за туром, успешные матчи у «Ливерпуля» чередовались с неудачными. Команда явно была не в своей тарелке и не напоминала прошлогоднюю. Казалось, что-то изменится после перерыва на мировое первенство, но и тут прорыва не случилось. Поражение в ⅛ финала Кубка Лиги от «Манчестер Сити» стоит все же особняком, тем более что потом последовали две победы. Но вот проигрыш в гостях «Брентфорду» вновь поверг болельщиков в уныние. Отставание от лидирующего «Арсенала» сейчас составляет 16 очков, а это уже пропасть. Но остается борьба за Лигу Чемпионов, и тут все шансы на стороне мерсисайдцев. Победа над «Брайтоном» стратегически в этом плане будет очень выгодна. Объяснить причины неудач «Ливерпуля» только продажей Садио Мане было бы слишком просто. Пусть сенегалец был ключевым и системообразующим игроком атаки. Да, не сразу все стало получаться у новичка Дарвина Нуньеса, но в целом состав на загляденье. Иногда команде нужно время для перестройки, как и тренеру для поиска новых идей. Представляем вашему вниманию последние результаты «Ливерпуля».

Кубок Англии. 07.12.2023, «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 2 : 2

АПЛ. 02.01.2023, «Брентфорд» — «Ливерпуль» — 3 : 1

— «Ливерпуль» — : 1 АПЛ. 30.12.2022, «Ливерпуль» — «Лестер Сити» — 2 : 1

— «Лестер Сити» — : 1 АПЛ. 26.12.2022, «Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1 : 3

— 1 : Кубок Лиги. 22.12.2022, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3 : 2

Факты и цифры

Вплоть до девятого тура «Ливерпуль» в чемпионате занимал 4 место и с тех пор не может подняться выше 6-го

Роберто Фирмино и Мохамед Салах забили по 7 голов, они лучшие бомбардиры команды

Мохамед Салах наряду с Эндрю Робертсоном лучшие ассистенты, у них по 5 результативных передач

Нападающий Дарвин Нуньес самый недисциплинированный, на его счету 1 желтая и 1 красная карточки

Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль

История взаимоотношений команд несколько рваная по времени. Обе они насчитывают более чем столетнюю историю, но «Брайтон» в отличие от «Ливерпуля» редко играл в элитном дивизионе. Всего было проведено 36 матчей, и у мерсисайдцев четырехкратное преимущество по победам.

Победы «Брайтона» — 5

Победы «Ливерпуля» — 20

Ничьи — 11

Самая крупная победа «Брайтона» — 3 : 1, 2 : 0

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 6 : 1, 5 : 0

У «Брайтона» за последние годы есть несколько побед над «Ливерпулем», да вот беда — все они одержаны в гостях. В последний раз дома «чайки» выигрывали аж в 1984 году. Но придавать большое значение этому не стоит, «Брайтон» на своем поле опасен для любого соперника. Вот как складывались последние очные встречи команд.

АПЛ. 01.10.2022, «Ливерпуль» — «Брайтон» — 3 : 3

АПЛ. 12.03.2022, «Брайтон» — «Ливерпуль» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 30.10.2021, «Ливерпуль» — «Брайтон» — 2 : 2

АПЛ. 03.02.2021, «Ливерпуль» — «Брайтон» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 28.11.2020, «Брайтон» — «Ливерпуль» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Брайтон — Ливерпуль

Согласно коэффициентам букмекеров, небольшое преимущество у «Ливерпуля», но матч на самом деле на три результата. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Брайтона» — 3,40

Ничья — 3,65

Победа «Ливерпуля» — 2,11

Можно выбрать коэффициенты на двойной шанс, в случае 1Х он составит 1,72. При этом не стоит забывать про безвыигрышную серию «Брайтона» на своем поле против мерсисайдцев. Как всегда, можно подстраховаться форой и поставить на тотал, в соответствии с нашими рекомендациями.

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Где смотреть матч Брайтон – Ливерпуль