Рой Кин: «У нас с женой было только одно настоящее свидание, и оно прошло неудачно. Женаты до сих пор!»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия девушки и спорт Футбол

Рой Кин рассказал о неудачном первом свидании с будущей женой Терезой.

«В молодости мне больше хотелось проводить время с друзьями, чем встречаться с девушками. У нас [с будущей женой] было одно настоящее свидание, и оно прошло очень плохо.

Я забрал ее у стадиона «Фореста» (Кин тогда выступал за «Ноттингем Форест» – прим.), и мы отправились покататься. Я предложил ей сходить в кино – по крайней мере, там можно просто посмотреть фильм и не нужно слишком много болтать. Она сказала «нет».

Тогда я предложил ей пойти выпить, но она отказалась. Тогда я вернулся к машине – все это произошло в течение десяти-пятнадцати минут, – и она спросила: «Что ты делаешь?»

Я сказал: «Хорошо, ты не хочешь пойти выпить, не хочешь в кино – что еще мы можем сделать?» Тогда она вышла [из машины]. Я предложил ей встретиться на следующей неделе, но она сказала: «Я так не думаю», – и хлопнула дверью. Мы до сих пор женаты!» – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Томми Тирнану на RTÉ.

14 комментариев

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NURI Galiev
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Какое кино,вино? Надо было предложить ей самое дешевые цветочки а потом стандартно дай поцелую тебя , дальше -
больше погладить любая девка согласиться эсли нет сразом же пинком под зад из машины)) хотя редко такое бывает((
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иййет
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… сказал Рой Кин на передаче Давай поженимся
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Valeriy50
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Две просьбы два отказа — равняется одному будущему маленькому согласию…(с)
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Sevuska
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У Кина с юмором норм .
Но на вид , да и в жизни он мужик суровый .
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Пирс Морган
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А он ее тоже постоянно критикует?
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Amalfitano
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Ответ Alex1104
Небогатая фантазия в 21 год у него была, прямо скажем. Но раз всё состоялось, то и слава Богу.
30 лет назад в Ноттингеме особых вариантов и не было.
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Amalfitano
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Просто Кин на первом же свидании пошел в опасный подкат и девушка поняла, с этим парнем шутки плохи. С тех пор она всвешивает каждое своё слово и действие.
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Михаил1970
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- Хорошо, ты не хочешь пойти выпить, не хочешь в кино – что еще мы можем сделать?
- Пошли в ЗАГС!
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Диандерталец
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Интересно, какой был сделан ему намёк на секс в первый раз? Сразу начала сосать?
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kbakha
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Плот твист: это свидание было после свадьбы
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Alex1104
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Небогатая фантазия в 21 год у него была, прямо скажем.
Но раз всё состоялось, то и слава Богу.
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Тюменец
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Рой Кин: не встал.. было..
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Spaten
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Жена попалась под стать, похоже могла бы и ногу сломать
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Marcus-light
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Ну вот, Кину больше нравились друзья, чем девушки. И женат он на той, с которой даже не ходил на свидание. А вы: мужик, мужик.
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