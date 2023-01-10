Рой Кин: «У нас с женой было только одно настоящее свидание, и оно прошло неудачно. Женаты до сих пор!»

Рой Кин рассказал о неудачном первом свидании с будущей женой Терезой.

«В молодости мне больше хотелось проводить время с друзьями, чем встречаться с девушками. У нас [с будущей женой] было одно настоящее свидание, и оно прошло очень плохо.

Я забрал ее у стадиона «Фореста» (Кин тогда выступал за «Ноттингем Форест» – прим.), и мы отправились покататься. Я предложил ей сходить в кино – по крайней мере, там можно просто посмотреть фильм и не нужно слишком много болтать. Она сказала «нет».

Тогда я предложил ей пойти выпить, но она отказалась. Тогда я вернулся к машине – все это произошло в течение десяти-пятнадцати минут, – и она спросила: «Что ты делаешь?»

Я сказал: «Хорошо, ты не хочешь пойти выпить, не хочешь в кино – что еще мы можем сделать?» Тогда она вышла [из машины]. Я предложил ей встретиться на следующей неделе, но она сказала: «Я так не думаю», – и хлопнула дверью. Мы до сих пор женаты!» – сказал экс-полузащитник « » в интервью Томми Тирнану на RTÉ.