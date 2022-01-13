Наполи – Ювентус 13.1.2022 Серия А, прогноз на футбольный матч

После окончания Чемпионата мира и последовавших за ним рождественских и новогодних праздников возобновился розыгрыш чемпионата Италии. Вниманию любителей итальянского футбола предлагается 18-й тур Серии А со знаковой вывеской: «Наполи» против «Ювентуса». Действующий лидер чемпионата Италии против неоднократного триумфатора Серии А.

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Наполи

Хотя Италия на этот чемпионат мира не попала, в Катаре «Наполи» был представлен пятью игроками, четыре из которых (Ирвинг Лосано, Матиас Оливера, Ким Мин Джэ и Андре Замбо-Ангисса) сыграли три матча. Петр Зелиньский сыграл 4 матча и забил гол в ворота Саудовской Аравии. Очевидно, что игроки неаполитанского клуба проявили себя не самым лучшим образом, особенно Лосано, чья сборная впервые за долгие годы вообще не вышла из группы.

Сейчас «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице с 44 очками, опережая аж на 7 очков «Ювентус». Конечно, в 16-м туре они все же уступили «Интеру» со счетом 0:1, имея при этом возможности и повести в счете (увы, одну атаку они пропустили, и ее завершил результативным ударом Эдин Джеко). Зато в 17-м туре против «Сампдории» они особых сложностей не испытали и одержали победу: счет в матче открыл в начале игры Виктор Осимхон, а Элиф Эльмас под конец забил второй гол с пенальти.

Матч против «Ювентуса» станет серьезной проверкой для неаполитанцев: в феврале им еще предстоит первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта». В случае успеха команда Лучано Спаллетти увеличит еще больше отрыв от конкурентов и сделает серьезную заявку на победу в Серии А.

Ювентус

Представительство «Ювентуса» в Катаре включало аж 11 игроков. Двум из них шире всех улыбнулась удача: это Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, попавшие в заявку Аргентины и сыгравшие по 5 матчей (в том числе финал). Ди Мария забил гол в финале, а Паредес реализовал свой 11-метровый. До финала дошёл также француз Адриен Рабьо, сыгравший 6 матчей и забивший 1 гол.

Стоит выделить Войцеха Щенсны, который при 5 пропущенных мячах запомнился двумя отраженными пенальти, причем один удар он взял как раз от Месси. Без голов, но хорошо в атаке выступил Уэстон Маккенни в 4 встречах. А разочаровал многих Душан Влахович, сыгравший всего два матча и забивший один гол швейцарцам, хотя здесь вопросы больше к Драгану Стойковичу, который подбирал стартовый состав сербов.

«Юве» продолжает погоню за лидером чемпионата Италии, имея 37 очков в своем активе и занимая 2-е место, но в спину ему дышит «Милан», отстающий на очко. В играх против «Кремонезе» и «Удинезе» взять 6 очков «Юве» смог с колоссальным трудом, выиграв оба матча со счетом 1:0 и забив голы только в заключительной 10-минутке. Так, против «Кремонезе» команду спас ударом со штрафного Аркадиуш Милик только в компенсированное время, а против «Удинезе» гол в свой актив записал бразилец Данило на 82-й минуте. В феврале их ждет еще и стыковой матч Лиги Европы против «Нанта».

Прогноз

Лига Ставок предлагает коэффициенты на центральный матч 18-го тура. Номинальным фаворитом выглядит команда Лучано Спаллетти, коэффициент на ее победу составляет ровно 2.0. На ничью можно поставить с кэфом 3.55, а на триумф команды Массимилиано Аллегри предлагается кэф 3.95. Повышенные коэффициенты можно связать с тем, как трудно дались обеим командам победы в двух предыдущих турах. Если исключать ничью, то Лига Ставок в событии «Победитель» предлагает кэфы 1.44 и 2.8 на победы «Наполи» и «Ювентуса» соответственно.

Результативность двух предыдущих туров показывает, что на большой тотал от этих команд в очной встрече рассчитывать не стоит. Коэффициент на тотал меньше 2.5 составляет 1.85, в то время как тотал больше 2.5 предлагается с кэфом 1.92. Дело не столько в обороне, сколько в атаке: «Ювентус» создавал немало опасных моментов у ворот «Кремонезе», но их вратарь Марко Карнесекки тащил многие удары, не взяв только штрафной Милика.

Впрочем, шансы того, что кто-то из этих команд забьет первый гол в самом конце матча, невелики: кэф на то, что счет откроют между 81-й и 90-й минутами, составляет 18.0, а на гол в промежутке между 76-й и 90-й – 13.0. В конце концов, в ворота «Сампдории» первый мяч влетел на 19-й минуте: это могло случиться быть еще на 5-й минуте но Маттео Политано не реализовал крайне спорный пенальти.

В вопросе того, кто именно откроет счет, предпочтение отдается «Наполи»: кэф на первый гол в матче у неаполитанцев составляет 1.67, а кэф на то, что счет откроет именно «Ювентус» – 2.47. На то, что «Наполи» откроет счет и удержит победу, предлагается кэф 2.05, а на то, что он пропустит первым, но одержит волевую победу – 12.0.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (1.85).

Поединок явного лидера чемпионата Италии против неоднократного обладателя скудетто – это яркая афиша и многообещающая вывеска. Однако с учетом результативности вряд ли можно ждать шоу со множеством голов. Возможно, что от силы зрители увидят два забитых мяча. Что касается исхода, то у «Наполи» есть все шансы взять еще три очка и оторваться еще больше от преследователей из «Ювентуса».

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Где смотреть матч Наполи – Ювентус