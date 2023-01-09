Дмитрий Бивол: «Не люблю смотреть футбол, 90 минут – это много. Но ЧМ я смотрел, болел за Аргентину из-за Месси. Он меня мотивирует»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Дмитрий Бивол Футбол

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о футболе и Лионеле Месси.

– За какую команду вы болеете?

– Честно, мне не особо нравится смотреть футбол. Я люблю в него играть. Мне и много бокса смотреть не нравится – я люблю боксировать. Когда ты смотришь футбол, то тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя мог бы за это время пойти в него поиграть.

Конечно, я смотрю чемпионат мира. В этот раз я тоже смотрел матчи. Я болел за Аргентину из-за Месси, как и все. Мне нравится, что в футболе есть человек, который всего добился. Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Я очень счастлив. Это история, и меня это мотивирует. Поэтому я болею за него, – сказал боксер.

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38 комментариев

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Семён Жуйло
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Ответ Я
Буквально не все конечно, но большинство, из-за Месси разумеется
Много - согласен, но вот большинство ли?
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Пилипенко Дмитрий
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Я был лучшего о тебе мнения Бивол
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Я
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Ответ Семён Жуйло
Как и все? Не все болели за Аргентину, отнюдь.
Буквально не все конечно, но большинство, из-за Месси разумеется
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Семён Жуйло
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Как и все? Не все болели за Аргентину, отнюдь.
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нелюбитель футбола
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Геша и здесь в ghope...
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Gustav Forsberg
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Ответ АРХАТ
Ты ещё не смотрел бейсбол)
ну пятисетовые теннисные матчи с тайбрейками - вообще по 5-6 часов
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0mertas626
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Ответ yesnil
Или шахматы ♟️
Блиц к вашим услугам)
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Gustav Forsberg
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Ответ Nuraly Amirov
В одной только АПЛ выходит 10 матчей по 1.5 часа каждые выхи, столько же в Испании, Италии, чуть меньше в Германии. Даже если оставить только качественные вывески - из всё равно штук 5 каждые выхи - уже 7.5 часов, соответственно Вилла-Эвертон вообще по минимуму смотрят, не считая олдов в Ливерпуле и Бирмингеме
ну мне лично хватает 3-4 матчей АПЛ за уикенд.
Вилла - Эвертон это так-то неплохая вывеска, бро)
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Achilles 21
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Ответ Apol
Вот это ты перебрал на новогодних праздниках. Проспись
а кто кроме пеле и бразильца роналдо может с этим поспорить?
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Вася Васильков
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Ответ Alexandr Donskoy
Месси поставил жирную точку что он лучший в истории футбола ⚽️!
))))))
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M93
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Ответ Василий Леонов
Но там постоянно происходит что-то интересное. А бесконечный ватокат в футболе, обнимашки в боксе, тайм-ауты в баскетболе, толкания с регби и т.д. - это проблема до спорта, из-за которой он проигрывает развлечениям
Постоянно? Даже в экшен фильмах действия хорошо если набирается на 50% экранного времени.
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Вася Васильков
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Ответ AF007
Месси - лучший игрок в истории. Мяч словно приклеивается к его левой ноге во время дриблинга. Все кто не признают это - еретики, ничего не понимающие в футболе
Отдел фантастики на третьем этаже)))
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Алибек Багаутдинов
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Необразованная хейтерня Месси собралась в комментах, ну или глоры лавочника.
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Nuraly Amirov
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Ответ Gustav Forsberg
средняя продолжительность кинофильма - больше 1,5 часов. музыкального концерта - больше 1,5 часов. театральной постановки - больше 1,5 часов. по идее футбол, как развлечение для людей, конкурирует именно с ними. Так что все нормально с продолжительностью, не трогайте
В одной только АПЛ выходит 10 матчей по 1.5 часа каждые выхи, столько же в Испании, Италии, чуть меньше в Германии. Даже если оставить только качественные вывески - из всё равно штук 5 каждые выхи - уже 7.5 часов, соответственно Вилла-Эвертон вообще по минимуму смотрят, не считая олдов в Ливерпуле и Бирмингеме
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Alex1104
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Ответ Василий Леонов
Но там постоянно происходит что-то интересное. А бесконечный ватокат в футболе, обнимашки в боксе, тайм-ауты в баскетболе, толкания с регби и т.д. - это проблема до спорта, из-за которой он проигрывает развлечениям
Так уж и "постоянно что-то интересное".
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yesnil
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Ответ Benladon
или крикет
Или шахматы ♟️
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Gustav Forsberg
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Ответ Василий Леонов
Но там постоянно происходит что-то интересное. А бесконечный ватокат в футболе, обнимашки в боксе, тайм-ауты в баскетболе, толкания с регби и т.д. - это проблема до спорта, из-за которой он проигрывает развлечениям
и, кстати, киберспорту - там катки тоже короче
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Мишка Ляшенко
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Ответ Gustav Forsberg
средняя продолжительность кинофильма - больше 1,5 часов. музыкального концерта - больше 1,5 часов. театральной постановки - больше 1,5 часов. по идее футбол, как развлечение для людей, конкурирует именно с ними. Так что все нормально с продолжительностью, не трогайте
Сейчас хороший фильм - минимум 2 часа, но тут можно сослаться на овертайм)
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Дядя ТУРА
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Ответ Василий Леонов
Но там постоянно происходит что-то интересное. А бесконечный ватокат в футболе, обнимашки в боксе, тайм-ауты в баскетболе, толкания с регби и т.д. - это проблема до спорта, из-за которой он проигрывает развлечениям
Че за бред?) некоторые фильмы тоже редкостная нудятина
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Benladon
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Ответ АРХАТ
Ты ещё не смотрел бейсбол)
или крикет
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Василий Леонов
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Ответ Gustav Forsberg
средняя продолжительность кинофильма - больше 1,5 часов. музыкального концерта - больше 1,5 часов. театральной постановки - больше 1,5 часов. по идее футбол, как развлечение для людей, конкурирует именно с ними. Так что все нормально с продолжительностью, не трогайте
Но там постоянно происходит что-то интересное. А бесконечный ватокат в футболе, обнимашки в боксе, тайм-ауты в баскетболе, толкания с регби и т.д. - это проблема до спорта, из-за которой он проигрывает развлечениям
+6
-12
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инок
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Бивол прав. Этим кубком ЧМ Лео просто закрепил своё имя на высшей ступеньке футбольного пантеона...
+8
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Александр Баскаков
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А это вообще кто ?
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Apol
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Ответ AF007
Месси - лучший игрок в истории. Мяч словно приклеивается к его левой ноге во время дриблинга. Все кто не признают это - еретики, ничего не понимающие в футболе
Вот это ты перебрал на новогодних праздниках. Проспись
+5
-7
-2
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Юрий Кечко
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Пф, может ты ещё и порно не любишь смотреть а сексом заниматься? Извращенец какой то
0
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