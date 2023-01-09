Дмитрий Бивол: «Не люблю смотреть футбол, 90 минут – это много. Но ЧМ я смотрел, болел за Аргентину из-за Месси. Он меня мотивирует»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о футболе и .

– За какую команду вы болеете?

– Честно, мне не особо нравится смотреть футбол. Я люблю в него играть. Мне и много бокса смотреть не нравится – я люблю боксировать. Когда ты смотришь футбол, то тратишь на это 90 минут. Это слишком много. Я просто теряю 90 минут, хотя мог бы за это время пойти в него поиграть.

Конечно, я смотрю чемпионат мира. В этот раз я тоже смотрел матчи. Я болел за из-за Месси, как и все. Мне нравится, что в футболе есть человек, который всего добился. Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Я очень счастлив. Это история, и меня это мотивирует. Поэтому я болею за него, – сказал боксер.