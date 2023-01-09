Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии Роберто Динамит. Он боролся с раком кишечника

Роберто Динамит умер в возрасте 68 лет.

«Васко да Гама» с сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба, Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника.

Величайший из всех, твое наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя», – сообщила пресс-служба «Васко да Гама» в воскресенье.

Карлос Роберто де Оливейра, получивший прозвище «Динамит» благодаря прессе, провел большую часть карьеры в «Васко да Гаме», выступал также за «Барселону» (1979-1980) и бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди».

Со 190 голами в бразильской Серии А стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата.