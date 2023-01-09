Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии Роберто Динамит. Он боролся с раком кишечника

Теги Васко да Гама высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига происшествия Португеза Роберто Динамит Футбол

Роберто Динамит умер в возрасте 68 лет.

«Васко да Гама» с сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба, Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника.

Величайший из всех, твое наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя», – сообщила пресс-служба «Васко да Гама» в воскресенье.

Карлос Роберто де Оливейра, получивший прозвище «Динамит» благодаря прессе, провел большую часть карьеры в «Васко да Гаме», выступал также за «Барселону» (1979-1980) и бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди».

Со 190 голами в бразильской Серии А стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата.

12 комментариев

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Raul14
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Что-то многовато рака🥺🥺🥺
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Deluxo
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Продолжают умирать известные люди. Очень страшно.
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Slavanya
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Ответ Артём Степанов
Какая плохая тенденция? Люди перестанут умирать?
А что, это похоже на хорошую тенденцию?)
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Артём Степанов
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Ответ Slavanya
Да ну сколько можно… Покойся с миром, Динамит. Надеюсь, эта плохая тенденция 2023 на этом закончится.
Какая плохая тенденция? Люди перестанут умирать?
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Александр Тараканов
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Вечная память.
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Игорь Климов
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Светлая память...
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Евгений Сибилев
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Я слышал про Гарринчу из сборной Бразилии! А эту фамилию слышу впервые.
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Юрий Кечко
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Впервые слышу о таком но кликуха сильная
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udiekemen
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И ещё 1 Легенда, покойся с миром.
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corazón blanco
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Рак не щадит никого, чума 20 и 21 века.
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Егор Зуев
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Покойся с миром 🕊️
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Slavanya
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Да ну сколько можно… Покойся с миром, Динамит.
Надеюсь, эта плохая тенденция 2023 на этом закончится.
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