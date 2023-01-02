«Хулиан, бросай Мэри Джейн!» Фанаты просят Альвареса расстаться с девушкой-инфлюенсером, мешавшей детям взять автографы у игрока. Форварда «Сити» называют «Пауком»

Фанаты в Аргентине просят Хулиана Альвареса расстаться с девушкой.

Девушку нападающего « » и сборной Аргентины Эмилию Ферреро подвергли критике после распространения в социальных сетях видео, на котором она попыталась помешать группе детей взять у Альвареса автографы.

«Возьмите телефон и сфотографируйтесь. Нам уже пора уходить», – говорит инфлюенсер на видео.

Вскоре после того, как видео стало вирусным, на одном из популярных сайтов была запущена петиция под названием «Хулиан, бросай Мэри Джейн» с требованием, чтобы Альварес расстался со своей девушкой.

«Мы должны заставить «Паука» осознать, что Мэри Джейн – токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на ее месте другая, такого бы не произошло», – пишет автор петиции.

Менее чем за два дня петиция набрала более 12 000 подписей.

Хулиан Альварес получил прозвище «Паучок» еще в детстве из-за своей манеры игры, а позже благодаря идее друзей стал праздновать голы в стиле «Человека-паука», повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн в каноне – девушка Человека-паука.

Хулиан Альварес – фанат Человека-паука. Стэн Ли создал героя вопреки критике, он стал главной звездой Marvel