«Хулиан, бросай Мэри Джейн!» Фанаты просят Альвареса расстаться с девушкой-инфлюенсером, мешавшей детям взять автографы у игрока. Форварда «Сити» называют «Пауком»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу болельщики интернет девушки и спорт Хулиан Альварес Футбол

Фанаты в Аргентине просят Хулиана Альвареса расстаться с девушкой.

Девушку нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Эмилию Ферреро подвергли критике после распространения в социальных сетях видео, на котором она попыталась помешать группе детей взять у Альвареса автографы.

«Возьмите телефон и сфотографируйтесь. Нам уже пора уходить», – говорит инфлюенсер на видео.

Вскоре после того, как видео стало вирусным, на одном из популярных сайтов была запущена петиция под названием «Хулиан, бросай Мэри Джейн» с требованием, чтобы Альварес расстался со своей девушкой.

«Мы должны заставить «Паука» осознать, что Мэри Джейн – токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на ее месте другая, такого бы не произошло», – пишет автор петиции.

Менее чем за два дня петиция набрала более 12 000 подписей.

Хулиан Альварес получил прозвище «Паучок» еще в детстве из-за своей манеры игры, а позже благодаря идее друзей стал праздновать голы в стиле «Человека-паука», повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн в каноне – девушка Человека-паука.

Хулиан Альварес – фанат Человека-паука. Стэн Ли создал героя вопреки критике, он стал главной звездой Marvel

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
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"Мэри "Поппинс", до свидания!"- так нужно было петицию называть.
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Reservoir Cat
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Приятно осознавать что группу Коррозия Металла помнят в Аргентине, и даже дают прозвища молодым футболистам в честь Сергея "паука, например" Троицкого
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Иван Никулин
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все по делу.мог бы и получше девушку найти.как бы не превратился во второго икарди
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Великий Алонсо
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Хоспаде, щас бы автографы у всяких ноунеймов Хулианов брать....
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ХавиГави_Паратрупер
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А фото есть этого инфлюенсера? Просто друг-СММщик просит🤓
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Никита Кожемяка
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Инфлюэ́нсер (от англ. influence «влияние») в социальных сетях — пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию (блогер). Важны оба свойства: инфлюэнсером называют именно такого пользователя (блогера), публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.
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Кирилл Голивец
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Не знаю что там за дети, но самым обычным людям даже на корпоративе не хочется улыбаться не самым приятным коллегам. Или при непрошеных звонках по телефону от недрузей и даже не приятелей, такие люди тоже есть, с кем 0 поводов неформально взаимодействовать, но они считают тебя своим близким за вежливость. Не люблю эту лицемерную социолюбивость. Желаю всем этим людям не столкнуться с обсуждением личного пространства при личных проблемах.
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Sutekh Hexen
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Мерзкая дрянь, она заплатит за это.
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Badinoko
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А Хули он вышел из дома? (С)
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Vasiliy S
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> Фанаты просят расстаться с девушкой
> Мы должны заставить «Паука» осознать

Уже запущена петиция под названием "Фанаты, это не ваше дело кто с кем встречается"?
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Hivaga22
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Ох уже эта узаконенная травля - любимое развлечение соцсетей
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Александр Зубков
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Я думаю Хулиан сам разберётся.
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Direct free kick
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Какая Мэри Джейн? Ему только Веном и Карнаж светят
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ruslanych
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Иногда соцсети такое зло)
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