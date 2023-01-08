Чемпионат Турции. «Фенербахче» принимает «Галатасарай»

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В 18-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» принимает «Галатасарай».

Чемпионат Турции

18-й тур

Фенербахче – Галатасарай 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
8 января, 19.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 32 Сержиу Оливейра.
ФенербахчеБайындыр, Азиз, Густаво Энрике, Салаи, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу, Арао, Крешпу, Кинг, Батшуайи, Росси.
ГалатасарайМуслера, Боэ, Бардакджи, Нельссон, Дюбуа, Сержиу Оливейра, Рашица, Кутлу, Мертенс, Актюркоглу, Йылмаз.
Предупреждения:
Густаво Энрике (11), Боэ (26), Сержиу Оливейра (26), Нельссон (34).

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