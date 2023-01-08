Клопп о 2:2 с «Вулвс»: «Они создали нам огромные проблемы, которые так и остались неразрешенными»

Теги Ливерпуль Кубок Англии Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Юрген Клопп оценил ничью «Ливерпуля» с «Вулверхзмптоном» (2:2) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Мы хорошо начали, доминировали. У нас были реально хорошие эпизоды. Потом мы пропустили необязательный гол, но мы все знаем, как часто Али [Алиссон] спасает нас.

Мы отыгрались, забив превосходный гол, и в перерыве прекрасно понимали, что нужно сделать, чтобы прибавить и доставить им больше хлопот.

Мы доминировали, но потом соперник взялся за дело, и мы стали реже выигрывать единоборства. Они создали нам огромные проблемы, которые так и остались неразрешенными. Нам не повезло, когда они сравняли, но игрока не нужно было пускать в штрафную», – сказал Клопп.

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1 комментарий

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CHELSEA_2008
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Вам повезло что вы вообще зацепили ничью. Даже если не брать во внимание ужасное судейство Вулверхэмптон был намного острее, при том что играл в гостях.
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