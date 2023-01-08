Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия судьи Монца видеоповторы Хуан Лука Сакки Футбол

Симоне Индзаги остался недоволен судейством в матче «Интера» и «Монцы» (2:2) в Серии А.

На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу миланцев не был засчитан гол защитника «нерадзурри» Франческо Ачерби – судья Хуан Лука Сакки свистнул, когда мяч еще был в воздухе, зафиксировав толчок со стороны хавбека «Интера» Роберто Гальярдини.

Однако видеоповтор показал, что защитник «Монцы» Пабло Мари споткнулся о своего одноклубника Армандо Иццо, а Гальярдини лишь слегка коснулся спины Мари.

Если бы арбитр не прервал игру, то этот момент мог быть рассмотрен ВАР. В итоге «Монца» отыгралась на 93-й минуте.

«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].

Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – сказал главный тренер «Интера».

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28 комментариев

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italianovero
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Ответ Тюменец
Все так, но тут один лишь вопрос - что мешало еще пару голов запихать Монце и потом уже извращаться в попытках засушить игру?! Раскатать без шансов, практически, Наполи и прогусарить верные три очка!
Походу варотта не договорился как обычно
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italianovero
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Клоун картонно-кабинетный все ноет
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Дмитрий Бервинов
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Ответ 2RIN
ВАР спокойно прошляпили момент с голом Милика Салернитане, но команды типа Монцы и Салернитаны надо выносить с запасом, а не ныть про судей) помню как в первый сезон Симы болелы Интера писали, что он лучше Конте😄
"Команда должна выносить аутсайдера с запасом" - помню, как у меня с такой логики в школе горело) Чтобы получить 5, я, как отличник, должен был пол-учебника рассказать и решить задачу повышенной сложности, а другие могли написать что-то в 2-3 мат. действия и уйти со спокойной душой. Тут то же самое, на мой взгляд - гол есть гол, фол есть фол, эта романтика, мол, аутсайдеров нужно побеждать с запасом и без пенальти или спорных решений, некорректна, имхо.
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l1973
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Нытик сраный.
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Южанин78
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Видно судьи тоже хотя сесть с игроками Монца в тот автобус, ну вы поняли))))
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Batt Monner
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Вечный нытик. Интер таким макаром может и в ЛЧ не попасть
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Александра Александрова
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Судейство будет вечным спором в футболе , оно сильно отстаёт от других видов спорта , нужно было вводить раньше новые технологии ! Но есть ощущение , что верхушкам это не нужно !
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azozello
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Ответ Amico Megobari ®
свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
Так он об этом и говорит. Что в эпоху вар не надо свистеть так рано, нужно дождаться окончания эпизода.
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d.xoxlov
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Ну что-то когда с "Аталантой" за ногу в своей штрафной нападающего хватали, к ВАР претензий поменьше было))
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tommygunn
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В целом это отражает ситуацию в Интере. Симоне добротный тренер, но не топ, ушел Конте и вот уже Интер барахтается в попытках дотянуться до победы в серии А.
Не хватает характера, и это же влияет на подбор состава, выиграть у лидера и слить в следующем туре аутсайдеру, идут по пути Ливерпуля не в лучшие его годы.
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lampard4ever
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Ответ Amico Megobari ®
свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
Именно об этом он и говорит, что судье в таких случаях надо подождать со свистком, чтобы вар имел право вмешаться.
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Тюменец
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Ответ giant
Состав, батенька,состав. Трудно играть с -3 (Лукаку, Гальярдини,Аслани) против Монцы на выезде. А замены насколько я понял были вынужденные.
Трудно играть с Онаной, Ачерби в старте, зная, что у тебя еще и пенсия в атаке, и огромная немощь на ее замену на скамейке, которой пора в Лондон возвращаться.
Аслани молод еще, но глядя на ляпы Мхитаряна задумываешься какое будущее у команды.
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Дмитрий Снегирёв
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Ответ Amico Megobari ®
свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
Он и говорит о том, зачем было свистеть, если есть вар. То есть, эпизоды надо давать доигрывать, а ошибку исправит вар.
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2RIN
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Ответ giant
Но представители Юве возмущались же тогда по этому поводу, тем более тот эпизод тоже повлиял на итог матча. Так что причины для возмущения у Инзаги есть, не отменяя его косяков и безобразной игры во втором тайме. И не над осмотреть на названия команд. Сейчас аутсайдеры и середняки всем дают бой. Последние 2 игры Юве выиграл на последних минутах, если не секундах. А это никак не с запасом... И спокойно могло быть 2 раза по 0-0.
Возмущались от души, что греха таить и мне припекало от души, но факт остается фактом, эти команды надо выносить
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Гегенпрессинг Рангника
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Судья обосрался вопросов ноль, но, чел, ты играешь в автобус с Монцой после 1-2 весь тайм. Особенно ржачно было как Джеко угарал с Лукаки, ещё ржёт? Тренер не подходит для такой команды, он показывал игрокам идти к угловому флагу время тянуть это позор. Ладно бы с джувой играли, а тут Монца
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ giant
Согласен ,но оба повлияли на результат. И если эпизод с ВАР отчасти снимает вину с судьи, то вчерашний эпизод - явная его вина, по всем футбольным рекомендациям.
Да это трэш, согласен. Не знаю зачем свистеть когда есть ВАР. Помню в прошлом году 1в1 был эпизод у Милана и у Наполи
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giant
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Эпизоды разные, там ВАР ошибся, а тут ошибся судья в динамике когда дал свисток
Согласен ,но оба повлияли на результат. И если эпизод с ВАР отчасти снимает вину с судьи, то вчерашний эпизод - явная его вина, по всем футбольным рекомендациям.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ giant
Но представители Юве возмущались же тогда по этому поводу, тем более тот эпизод тоже повлиял на итог матча. Так что причины для возмущения у Инзаги есть, не отменяя его косяков и безобразной игры во втором тайме. И не над осмотреть на названия команд. Сейчас аутсайдеры и середняки всем дают бой. Последние 2 игры Юве выиграл на последних минутах, если не секундах. А это никак не с запасом... И спокойно могло быть 2 раза по 0-0.
Эпизоды разные, там ВАР ошибся, а тут ошибся судья в динамике когда дал свисток
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giant
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Ответ Тюменец
Все так, но тут один лишь вопрос - что мешало еще пару голов запихать Монце и потом уже извращаться в попытках засушить игру?! Раскатать без шансов, практически, Наполи и прогусарить верные три очка!
Состав, батенька,состав. Трудно играть с -3 (Лукаку, Гальярдини,Аслани) против Монцы на выезде. А замены насколько я понял были вынужденные.
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Garikus89
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Ответ Amico Megobari ®
свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
При том, что при ВАР матрасам крайне рекомендуется дожидаться окончания эпизода, если даже уверен в своем решении, наверное)
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giant
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Ответ Amico Megobari ®
свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
А где претензии именно к ВАР? При наличии ВАР рекомендации для судей - дать доиграть эпизод до конца. Судья этого не сделал, это его явный косяк. Подставил сам себя, ибо надеюсь последуют санкции как за эпизод повлиявший на результат.
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corazón blanco
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Ответ Бухгалтер2021
вар портит футбол
Система ещё не совсем идеально и быстро работает, но стало намного лучше, футбол стал чуть более справедлив.
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Amico Megobari ®
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свисток бы до удара, причём здесь ВАР? это просто ошибка судьи в моменте, ВАР возможно ему и подсказал, но свисток прозвучал раньше.
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Тюменец
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Все так, но тут один лишь вопрос - что мешало еще пару голов запихать Монце и потом уже извращаться в попытках засушить игру?! Раскатать без шансов, практически, Наполи и прогусарить верные три очка!
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giant
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Ответ 2RIN
ВАР спокойно прошляпили момент с голом Милика Салернитане, но команды типа Монцы и Салернитаны надо выносить с запасом, а не ныть про судей) помню как в первый сезон Симы болелы Интера писали, что он лучше Конте😄
Но представители Юве возмущались же тогда по этому поводу, тем более тот эпизод тоже повлиял на итог матча. Так что причины для возмущения у Инзаги есть, не отменяя его косяков и безобразной игры во втором тайме.
И не над осмотреть на названия команд. Сейчас аутсайдеры и середняки всем дают бой. Последние 2 игры Юве выиграл на последних минутах, если не секундах. А это никак не с запасом... И спокойно могло быть 2 раза по 0-0.
+4
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