Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»

остался недоволен судейством в матче «Интера» и «Монцы» (2:2) в Серии А.

На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу миланцев не был засчитан гол защитника «нерадзурри» Франческо Ачерби – судья Хуан Лука Сакки свистнул, когда мяч еще был в воздухе, зафиксировав толчок со стороны хавбека «Интера» Роберто Гальярдини.

Однако видеоповтор показал, что защитник «Монцы» Пабло Мари споткнулся о своего одноклубника Армандо Иццо, а Гальярдини лишь слегка коснулся спины Мари.

Если бы арбитр не прервал игру, то этот момент мог быть рассмотрен ВАР. В итоге « » отыгралась на 93-й минуте.

«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].

Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – сказал главный тренер « ».