Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»
Симоне Индзаги остался недоволен судейством в матче «Интера» и «Монцы» (2:2) в Серии А.
На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу миланцев не был засчитан гол защитника «нерадзурри» Франческо Ачерби – судья Хуан Лука Сакки свистнул, когда мяч еще был в воздухе, зафиксировав толчок со стороны хавбека «Интера» Роберто Гальярдини.
Однако видеоповтор показал, что защитник «Монцы» Пабло Мари споткнулся о своего одноклубника Армандо Иццо, а Гальярдини лишь слегка коснулся спины Мари.
Если бы арбитр не прервал игру, то этот момент мог быть рассмотрен ВАР. В итоге «Монца» отыгралась на 93-й минуте.
«Мы крайне разгневаны, ведь это очевидная ошибка. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» – и это на пятом году работы ВАР! Все знают, что в таких случаях нужно подождать [вердикта ВАР].
Если даже не брать удар Лаутаро в штангу, мы могли повести 3:1, но вместо этого говорим о ничьей, случившейся в результате серьезной ошибки», – сказал главный тренер «Интера».
Не хватает характера, и это же влияет на подбор состава, выиграть у лидера и слить в следующем туре аутсайдеру, идут по пути Ливерпуля не в лучшие его годы.
Аслани молод еще, но глядя на ляпы Мхитаряна задумываешься какое будущее у команды.
И не над осмотреть на названия команд. Сейчас аутсайдеры и середняки всем дают бой. Последние 2 игры Юве выиграл на последних минутах, если не секундах. А это никак не с запасом... И спокойно могло быть 2 раза по 0-0.