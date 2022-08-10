Агент Головина о вылете «Монако» из ЛЧ: «Неприятно. Саша планирует хорошо играть и прогрессировать»

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Агент Александра Головина прокомментировал вылет «Монако» из Лиги чемпионов. 

9 августа «Монако» в дополнительное время проиграл в гостях ПСВ и второй год подряд вылетел из квалификации Лиги чемпионов. 

– Естественно, проигрывать, вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр планирует хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.

– Есть ли сейчас какие-то предложения?

– Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все Сашины мысли сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы, – сказал Александр Клюев.

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