Агент Головина о вылете «Монако» из ЛЧ: «Неприятно. Саша планирует хорошо играть и прогрессировать»

Агент Александра Головина прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

9 августа «Монако» в дополнительное время проиграл в гостях ПСВ и второй год подряд вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

– Естественно, проигрывать, вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр планирует хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.

– Есть ли сейчас какие-то предложения?

– Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все Сашины мысли сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы, – сказал .