Чинквини о российском футболе: «У молодых игроков огромный потенциал. В академиях нужно менять методологию»

высказался о развитии российских молодых игроков.

«В России есть очень серьезные футболисты, но нужно намного плодотворнее работать на уровне академий. Молодые российские игроки очень сильны, быстры, у них огромный потенциал.

Они способны прогрессировать и достигать огромных высот, но, по моему мнению, в российских академиях нужно менять методологию.

Очень важно помогать юным ребятам на поле, но еще важнее оказывать им содействие и за пределами поля», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».