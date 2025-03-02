Скопинцев о хейтерах в соцсетях: «Нам пофиг на комментарии. Все ли из тех, кто их пишет, сами состоялись по жизни?»

Дмитрий Скопинцев рассказал, как относится к критике в социальных сетях.

– Ваш одноклубник Игорь Лещук хочет исправить стереотип, что футболисты тупые.

– Такой стереотип в целом есть среди спортсменов – они всю жизнь в одной сфере, у них нет времени на познание чего-то вне спорта. Я считаю, что у нас образованное поколение. Поэтому это больше стереотип.

Честно, нам пофиг на комментарии. Все ли из тех, кто пишет комментарии, сами состоялись по жизни или чего-то добились в своей профессии? У нас есть семьи, вот к членам семей надо прислушиваться.

– Цеплялись с кем-то в комментариях?

– Бывало! Но это того не стоит. Можно закуситься с теми, кто тоже в этой сфере, и, основываясь на фактах и статистике, можно человеку что-то доказать. Вы хотя бы друг друга понимаете, так как работаете в одной сфере.

– Вы считали себя когда-нибудь тупым? Возможно, находились в компаниях, где уровень эрудиции был повыше, чем у вас?

– В таких ситуациях пробуйте поговорить о темах, в которых вы разбираетесь, тогда, возможно, они себя посчитают тупыми, – сказал защитник «Динамо».

Игорь Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять. В «Динамо» достаточно начитанных людей, с ними можно пообщаться на любую тему»