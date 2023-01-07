Во сколько играют Реал Мадрид – Валенсия, Суперкубок Испании, 11 января, время начала матча
В среду, 11 января, сыграют Реал Мадрид и Валенсия в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Fahd International Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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