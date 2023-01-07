Во сколько играют Реал Мадрид – Валенсия, Суперкубок Испании, 11 января, время начала матча

Теги Реал Мадрид Валенсия Суперкубок Испании Футбол

В среду, 11 января, сыграют Реал Мадрид и Валенсия в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «King Fahd International Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Реал Мадрид: все новости

Валенсия: все новости

Суперкубок Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Реал – Валенсия

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий