Роберто Мартинес возглавит сборную Португалии. Устная договоренность достигнута
Роберто Мартинес, вероятно, станет новым тренером сборной Португалии.
По данным The Athletic, 49-летний специалист должен возглавить сборную Португалии. Устная договоренность по этому вопросу достигнута. Назначение испанца на эту должность должно состояться к концу следующей недели.
Мартинес ушел из сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа. Он работал с Бельгией с августа 2016 года.
Из сборной Португалии после ЧМ-2022 ушел Фернанду Сантуш. С ним команда вышла в 1/4 финала турнира.
Мартинес прилично работал со сборной Бельгии, топовая команда у него была только в 2018, тогда он и взял бронзу.
Если вы не заметили, по настоящему топовые тренеры, востребованные на уровне клубов, редко идут в сборные, а если и идут, то в сборную своей страны, обычно берут ноунеймов, тренеров второго эшелона или сбитых летчиков. М если так смотреть, среди перечисленных категорий тренеров Мартинес выглядит хорошим вариантом для Португалии: есть опыт поздних стадий ЧМ и опыт работы со звездами, 1/4-1/2 с такой Португалией он должен дать, а дальше все зависит от удачи по большей части.
Моуринью, пожалуй, подошел бы лучше: сам португалец, огромный опыт в больших командах, он уже отстал от реалий клубного футбола, но в сборной это некритично. Однако видимо Жозе сам не захотел завязывать с клубами.
)))))))))