, вероятно, станет новым тренером сборной Португалии.

По данным The Athletic, 49-летний специалист должен возглавить сборную Португалии. Устная договоренность по этому вопросу достигнута. Назначение испанца на эту должность должно состояться к концу следующей недели.

Мартинес ушел из сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа. Он работал с Бельгией с августа 2016 года.

Из сборной после ушел . С ним команда вышла в 1/4 финала турнира.