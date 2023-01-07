Роберто Мартинес возглавит сборную Португалии. Устная договоренность достигнута

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес, вероятно, станет новым тренером сборной Португалии.

По данным The Athletic, 49-летний специалист должен возглавить сборную Португалии. Устная договоренность по этому вопросу достигнута. Назначение испанца на эту должность должно состояться к концу следующей недели.

Мартинес ушел из сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа. Он работал с Бельгией с августа 2016 года.

Из сборной Португалии после ЧМ-2022 ушел Фернанду Сантуш. С ним команда вышла в 1/4 финала турнира.

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62 комментария

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Булат Гайфеев
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Ответ ОттоДракула
Как физруки постоянно умудряются находить себе работу в топовых командах?
Вот и Мостовой постоянно этим вопросом задается, а мы всё смеемся!
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Sanan1908
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Хорошая сборная была . Жаль Португалии
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Hitgoe Himgob
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Ответ ОттоДракула
Как физруки постоянно умудряются находить себе работу в топовых командах?
Это сегодня Дешама объявили просто. Мартинес выбрал Португалию. Возможно до этого уже успел отказать бразильцам
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Vaksinator
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португальцы шарят за физруков
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Vasiliy S
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Помянем
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MUthebest
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почти избавились от фрукта, а тут ещё и картофан подвезли аххахаха
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Магомед Мамилов
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Ответ Милдронат Бромантанов
Это гениально! Будет могильщиком двух звёздных поколений топовых сборных!
Сколько уже можно писать подобную чушь.
Мартинес прилично работал со сборной Бельгии, топовая команда у него была только в 2018, тогда он и взял бронзу.
Если вы не заметили, по настоящему топовые тренеры, востребованные на уровне клубов, редко идут в сборные, а если и идут, то в сборную своей страны, обычно берут ноунеймов, тренеров второго эшелона или сбитых летчиков. М если так смотреть, среди перечисленных категорий тренеров Мартинес выглядит хорошим вариантом для Португалии: есть опыт поздних стадий ЧМ и опыт работы со звездами, 1/4-1/2 с такой Португалией он должен дать, а дальше все зависит от удачи по большей части.
Моуринью, пожалуй, подошел бы лучше: сам португалец, огромный опыт в больших командах, он уже отстал от реалий клубного футбола, но в сборной это некритично. Однако видимо Жозе сам не захотел завязывать с клубами.
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Mercucio
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Ответ Милдронат Бромантанов
Это гениально! Будет могильщиком двух звёздных поколений топовых сборных!
Он из Бельгии весь максимум выдал, а провал в первую очередь на игроках
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NartApsua
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Ещё бы Марка Вильмотса позвали.
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Arty K.
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Как бы у одного форварда инфаркт попы не случился
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Игорь Климов
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Уже ясно, что Кринжа7 в сборной Португалии не будет.
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SanyaBalr
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Хммм... Интересно будет посмотреть на его работу
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dem
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Угробил молодое топовое поколение Бельгии, теперь за Португалию возьмётся!
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Asad Usmanhodjaev
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Нееееееет, только не он, дождитесь Моура!!
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Крошка картошка
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Ответ banchik1
Какое первое? То, которое стало бронзовым призером ЧМ, проиграв только чемпионам мира и забив больше всего голов на ЧМ? Да, португальцам можно только посочувствовать с этим физруком. Вот откуда только вы беретесь, альтернативно одаренные товарищи с подобной хренью(
Больше всех голов против Туниса, Панамы и Японии
)))))))))
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dedpihto59
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Роналду в основе, главное условие соглашения😀‼️
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nick-basil
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Драма с Роналду в сборной окончена. Теперь будет проще искать командную игру
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AF007
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Столько слёз) Глоры бруска видимо на Гвардиолу с Клоппом надеялись. Спасибо бы лучше сказали, что хоть не Саутгейт или Вентура
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mcivsche
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Ответ Илья Ворошилов
С таким поколением стыдно играть автобусом
сам Мохаммед Али не стыдился автобусной схемы и, но нам ведь с дивана в основном виднее! ?
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mcivsche
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Ответ Александр Бялт
Если у вас есть самое перспективное поколение футболистов своей страны - зовите Роберто Мартинеса. И тогда ваши ожидания станут вашими проблемами
а что Зико с Теле Сантаной добиль бОльшего или Баджо с Паоло Мальдини и прочими арригосакками?
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Oleg
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Ответ d.radbil
Да, искренне не понимаю обвинений в адрес Мартинеса, что он угробил золотое поколение бельгийцев. Ведь по сути 3 место на ЧМ-2018 - это очень большой успех для бельгийской сборной. Дальше пошел спад и стало становится все хуже и хуже, но в этом виновата старая оборона и отсутствие сильного нового поколения. Лично у меня Мартинесу единственный вопрос — почему он не пытался перестроить сборную на тех позициях, где уже молодежь подросла. Например, наигрывать Доку слева вместо мертвого Азара и т.д. В остальном он проделал хорошую работу. Жаль только, что поздно пришел (когда уже был поздний пик поколения).
Что бы перестоаивать, надо быть тренером)))
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Тюменец
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Неожиданно. Думаю хуже не станет, а вот будет ли лучше - вопрос открыт
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d.radbil
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Ответ Кирилл Голивец
Загубил Вильмотс, Мартинес пытался выжать максимум из уже стареющего. Не будь французского тактического монстра прагматизма Дешама, Бельгия выиграла бы прошлый ЧМ
Да, искренне не понимаю обвинений в адрес Мартинеса, что он угробил золотое поколение бельгийцев. Ведь по сути 3 место на ЧМ-2018 - это очень большой успех для бельгийской сборной. Дальше пошел спад и стало становится все хуже и хуже, но в этом виновата старая оборона и отсутствие сильного нового поколения. Лично у меня Мартинесу единственный вопрос — почему он не пытался перестроить сборную на тех позициях, где уже молодежь подросла. Например, наигрывать Доку слева вместо мертвого Азара и т.д. В остальном он проделал хорошую работу. Жаль только, что поздно пришел (когда уже был поздний пик поколения).
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mcivsche
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не удивлюсь, если на его фоне Сантуш покажется Марком Вильмотсом
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Криптонит
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Ответ ОттоДракула
Как физруки постоянно умудряются находить себе работу в топовых командах?
Видимо предложил программу развития такую,которая позволит сборной Португалии взять бронзу на ЧЕ в будущем
+4
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