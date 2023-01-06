Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес входит в число претендентов на пост тренера сборной Португали.

49-летний испанец привлек внимание Федерации футбола Португалии, которая ищет замену Фернанду Сантушу, сообщает The Telegraph.

При этом Мартинес еще не решил, работать на клубном уровне или вновь возглавить сборную.

Напомним, после ЧМ-2022 Мартинес покинул пост тренера сборной Бельгии – команда не смогла выйти из группы.

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41 комментарий

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Balt
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Ну ничего так. Но лучше бы Моура конечно. Но Мартинес всё равно топчик. Думаю потянет.
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Verhovn
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Ответ Даня Чебыкин
"Для многих дам лысые очень привлекательные. Я по себе знаю. " это потому что облысение,особенно ранее, является одним из признаков большого количества тестостерона (ВНИМАНИЕ!!! одним из! и не облигатным!!!). эволюция! правда там еще есть в списке низкий рост и кривые ноги. но это лишь одни из признаков. не обязательные=)))
Нет, рост у меня 181,что по нашим меркам средней России, даже выше показатель. Ноги у меня - позавидует любой подиумный модник. А лысеть я начал после 30. Но это мне не мешает коммуницировать с прекрасным полом...)
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Любезный Коссутий
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только не этот физрук 🙁🙏
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Alexandr Donskoy
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Ответ тренер с района
Про…л золотое поколение Бельгии , теперь решил и за Португальцев взяться
Португалия и так не о чём
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тренер с района
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Про…л золотое поколение Бельгии , теперь решил и за Португальцев взяться
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Johnny Mnemonik
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Ответ problemzz9
чем он засрал? взять бронзу это засрать?) или он обязан был в 2018 выиграть францию в полуфинале у которое еще более крутое поколение игроков и состав мощнее, очередной🤡
🤡 Это ты, причем беспардонный как мартышка) когда у тебя в рассветк сил есть : Азар, Де Брюейне Лукаку, Куртуа, Компани, Витсель, Вертонген, Вальдеверейльд - выйти в полуфинал, дело такое. Чм 22 они вообще никакие были. Какие еще заслуги у Мартинеса?
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Даня Чебыкин
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Ответ Verhovn
Для многих дам лысые очень привлекательные. Я по себе знаю. А что касается профессиональных способностей, я так скажу: Молодым нужна дорога. И хуже не будет, если Кринж не вмещается. ))
"Для многих дам лысые очень привлекательные. Я по себе знаю. "

это потому что облысение,особенно ранее, является одним из признаков большого количества тестостерона (ВНИМАНИЕ!!! одним из! и не облигатным!!!). эволюция! правда там еще есть в списке низкий рост и кривые ноги. но это лишь одни из признаков. не обязательные=)))
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alexis2020
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Лучший выбор Моуринью или Аморим
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Anton Kortenko
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перспективный тренер. хорошо показал себя в Бельгии.
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Okaka
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Сантуша в сб. Бельгии
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problemzz9
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Ответ TheCreator
Какими голами? 0 результативных дейтвий в плей офф чемпионатов мира, это просто поразительно для игрока такого уровня. Мусорным Лихтенштейнам, Литвам и прочим любителям набьет и Рамуш.
ну голами в че например, на чм был тот ж хэт трик на последнем чм испании в группе, а в плэй офф и месси не забивал до чм в катаре дальше то что, причем минут в плэй офф у месси было сыгранно побольше
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banchik1
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Ответ problemzz9
чем он засрал? взять бронзу это засрать?) или он обязан был в 2018 выиграть францию в полуфинале у которое еще более крутое поколение игроков и состав мощнее, очередной🤡
Все правильно сказал!
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Verhovn
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Ответ Даня Чебыкин
а он красивый? фрукты любит?
Для многих дам лысые очень привлекательные. Я по себе знаю. А что касается профессиональных способностей, я так скажу: Молодым нужна дорога. И хуже не будет, если Кринж не вмещается. ))
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Graziano
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После перфоманса с Бельгией этот человек в принципе должен больше никогда не найти работу тренером. Нужно быть полным кретином чтобы подписать его.
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pvh-82
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Ответ #SharkTeam
А какие варианты? Топ тренеры работают в клубах, а не сборных
Назначить хоть Руя Кошту хоть кого но не этого дноря..
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problemzz9
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Ответ Johnny Mnemonik
Ну да, нужно же засрать еще одно топово поколение сборников....)
чем он засрал? взять бронзу это засрать?) или он обязан был в 2018 выиграть францию в полуфинале у которое еще более крутое поколение игроков и состав мощнее, очередной🤡
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problemzz9
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Ответ Юрий Безуглый
Дешам, Скалони, Далич: ну да, ну да, пошли мы на хрен
успехи в сборных не делают тебя топ тренером, сколари бравший чм с бразилией топ тренер? лев? да чм мог взять даже такой физрук как доменек выиграй серию пенальти франция в 2006, или саугейт че, то же самое с игроками бывают игроки феерящие в сборных, но на клубном обычные середняки
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5rnk2r9wwp
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Ответ #SharkTeam
А какие варианты? Топ тренеры работают в клубах, а не сборных
Я бы хотел посмотреть на работу Жозе в сборной)
Мне кажется это его.
Он мастер давать результат на короткой дистанции, плюс мотиватор сильный
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TheCreator
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Ответ Lana Rhoades
Вот заживут португальцы Заиграют! А то Роналду только и мешал своими голами почти 20 лет
Какими голами? 0 результативных дейтвий в плей офф чемпионатов мира, это просто поразительно для игрока такого уровня. Мусорным Лихтенштейнам, Литвам и прочим любителям набьет и Рамуш.
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XavIniesta2008-2015
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Португальцы
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Johnny Mnemonik
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Ответ #SharkTeam
А какие варианты? Топ тренеры работают в клубах, а не сборных
Почетино, Тухель кстати...
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Ответ Юрий Безуглый
Дешам, Скалони, Далич: ну да, ну да, пошли мы на хрен
Ну да, так и бросились скалони с дешамом сейчас тренировать Португалию 🤷‍♂️
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maxdux81
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Ни дай бог.
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Вячеслав Тотров
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Лысый шарлатан
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Даня Чебыкин
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а он красивый? фрукты любит?
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