Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

входит в число претендентов на пост тренера сборной Португали.

49-летний испанец привлек внимание Федерации футбола Португалии, которая ищет замену Фернанду Сантушу, сообщает The Telegraph.

При этом Мартинес еще не решил, работать на клубном уровне или вновь возглавить сборную.

Напомним, после ЧМ-2022 Мартинес покинул пост тренера сборной Бельгии – команда не смогла выйти из группы.