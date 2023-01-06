Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии
Роберто Мартинес входит в число претендентов на пост тренера сборной Португали.
49-летний испанец привлек внимание Федерации футбола Португалии, которая ищет замену Фернанду Сантушу, сообщает The Telegraph.
При этом Мартинес еще не решил, работать на клубном уровне или вновь возглавить сборную.
Напомним, после ЧМ-2022 Мартинес покинул пост тренера сборной Бельгии – команда не смогла выйти из группы.
это потому что облысение,особенно ранее, является одним из признаков большого количества тестостерона (ВНИМАНИЕ!!! одним из! и не облигатным!!!). эволюция! правда там еще есть в списке низкий рост и кривые ноги. но это лишь одни из признаков. не обязательные=)))
Мне кажется это его.
Он мастер давать результат на короткой дистанции, плюс мотиватор сильный
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