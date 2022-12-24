Бенту о реакции Роналду на замену в матче ЧМ: «Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неэтично»

высказался о перепалке с корейским игроком на .

Форвард эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал . После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи, который говорил португальцу быстрее покинуть поле.

«Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неприятно. Не совсем честно прикрываться другими, это неэтично», – заявил экс-тренер .

Сантуш о реакции Роналду на замену в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»

Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»