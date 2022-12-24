Бенту о реакции Роналду на замену в матче ЧМ: «Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неэтично»
Паулу Бенту высказался о перепалке Криштиану Роналду с корейским игроком на ЧМ-2022.
Форвард эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал Фернанду Сантушу. После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи, который говорил португальцу быстрее покинуть поле.
«Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неприятно. Не совсем честно прикрываться другими, это неэтично», – заявил экс-тренер Южной Кореи.
Сантуш о реакции Роналду на замену в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»
Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»
такие люди, как правило неуд .чники в жизни.
И даже Марадона, при всей его гениальности, не был столько лет на высоте, как португалец.
Очевидное тоже не нужно отрицать
А ранняя замена - это лишение статуса священной коровы на глазах у всего мира, чего суррогатный бездарь естественно стерпеть не смог
Какое это теперь имеет значение !?
Ни о чём заметка .
Слушайте, оставьте уже этого сбитого лётчика