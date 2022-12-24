Бенту о реакции Роналду на замену в матче ЧМ: «Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неэтично»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Паулу Бенту Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Паулу Бенту высказался о перепалке Криштиану Роналду с корейским игроком на ЧМ-2022.

Форвард эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал Фернанду Сантушу. После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи, который говорил португальцу быстрее покинуть поле.

«Корейского игрока использовали, чтобы скрыть другие моменты. Это неприятно. Не совсем честно прикрываться другими, это неэтично», – заявил экс-тренер Южной Кореи.

Сантуш о реакции Роналду на замену в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»

Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»

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14 комментариев

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AF007
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Ответ Великолепная Семёрка
Встречаются,хейтеры таких как ты которые с таким наслаждением говорят унижая и оскорбляя самого успешного, богатого футболиста всех времён и народов, не зная ничего факты и действительности, такие люди, как правило неуд .чники в жизни.
Да не трясись ты так, урсулбек
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Великолепная Семёрка
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Ответ AF007
Совершенно верно, пукан у вечно второго бомбанул именно из-за ранней замены. А ранняя замена - это лишение статуса священной коровы на глазах у всего мира, чего суррогатный бездарь естественно стерпеть не смог
Встречаются,хейтеры таких как ты которые с таким наслаждением говорят унижая и оскорбляя самого успешного, богатого футболиста всех времён и народов, не зная ничего факты и действительности,
такие люди, как правило неуд .чники в жизни.
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Гусейн Магомедрасулов
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Роналду нарушил футбольную этику, критикуя всех и вся. Его не приняла команда.
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Игорь Климов
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Понятно всем было, что этот Кринж7 тогда был недоволен своей заменой и кричал на Сантуша.
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Temp LC
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Ответ Gaiar
Да каков вечно второй? По-моему Роналду даже в десятку лучших в истории не войдёт.
Тогда Месси и в топ 100 еле дотягивает
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Decard Show
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В тебя вселилась Катя Авейру)
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Гусейн Магомедрасулов
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Отмазки персофанов Роналду всегда поднимали настроение)
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Decard Show
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Опять ??? Слушайте, оставьте уже этого сбитого лётчика
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NIRVANA
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Ответ Gaiar
Да каков вечно второй? По-моему Роналду даже в десятку лучших в истории не войдёт.
Вы с ума-то не сходите. Я далеко не фанат, но кто установил такое количество личных рекордов кроме Роналду и Мессии? Есть эти двое и есть все остальные.
И даже Марадона, при всей его гениальности, не был столько лет на высоте, как португалец.
Очевидное тоже не нужно отрицать
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Gaiar
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Ответ AF007
Совершенно верно, пукан у вечно второго бомбанул именно из-за ранней замены. А ранняя замена - это лишение статуса священной коровы на глазах у всего мира, чего суррогатный бездарь естественно стерпеть не смог
Да каков вечно второй? По-моему Роналду даже в десятку лучших в истории не войдёт.
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AF007
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Совершенно верно, пукан у вечно второго бомбанул именно из-за ранней замены.

А ранняя замена - это лишение статуса священной коровы на глазах у всего мира, чего суррогатный бездарь естественно стерпеть не смог
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Sevuska
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Что это за бред !?
Какое это теперь имеет значение !?
Ни о чём заметка .
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Boba jac
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Barsa! bolshe chem klub
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Опять ???

Слушайте, оставьте уже этого сбитого лётчика
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Крученые мячи Анри
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Я тогда точно так же думал... Бенту если не ошибаюсь родом из Буенос Айреса, так что не в счет
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phaetton
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для того чтобы пошутить про клубнику нажмите "+"
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