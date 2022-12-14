Виалли уходит из сборной Италии из-за рака: «Цель – направить все силы на борьбу с заболеванием»

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Джанлука Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии из-за рака.

Бывший форвард «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» борется с раком поджелудочной железы с 2017 года.

«В результате долгих и трудных дискуссий с моей чудесной командой онкологов я решил приостановить – временно, надеюсь, – свои нынешние и будущие профессиональные обязательства.

Моя цель – направить все силы на помощь организму в борьбе с текущей фазой заболевания, чтобы как можно скорее начать новое приключение и разделить его со всеми вами», – отметил Виалли.

Он выиграл Евро-2020 вместе с Италией.

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

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