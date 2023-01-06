Кан о расследовании деятельности «Ювентуса»: «Баварию» раздражает, что мы годами солидно работаем, а другие клубы сообщают об убытках в 50-150 млн евро»

Теги Бавария Оливер Кан Ювентус бундеслига Германия серия А Италия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Оливер Кан высказался относительно расследования финансовой деятельности «Ювентуса».

«Баварию» очень раздражает то, что мы годами солидно и серьезно работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро.

Для меня загадка, как такое может происходить в рамках финансового фэйр-плей.

Поэтому мы ожидаем последовательного выполнения ужесточенных финансовых правил и наказаний за нарушения», – сказал генеральный директор «Баварии».

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?

14 комментариев

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MAKS$$
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Монополист из Баварии…😀😀😀он что пошутил да..?😂😂😂😂наказывать толко Ювентус это что прикол такой? семья Аниели должны защищать Юве а то эти Монополисты , Шейхи, и коррумпированная структура УЕФА явно мстят, дойдут до РЕАЛА с Барселоной если прокатит против Ювентуса, но Аниели тоже не будут сидеть сложа руки как раньше 😡😡
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Артём Сергеев
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Ответ Halicarnassus
Солидно разоряют всю Бундеслигу , убивая тем самым чемпионат. Монополисты разговорились. Посмотрел бы я на них если придут инвестиции в 2-3 клуба Германии. Через 5-7 лет увидим Баварию , которая пытается выйти из группы в лч и проигрывает 1-4 какому нибудь Порто , как когда то Зениту .
А почему инвестиции не приходят? Потому что Дортмунд и ещё несколько команд против отмены правила "50+1"
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Артём Сергеев
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Бавария солидно работает? Это когда деньгами заманивает игроков на большие контракты за копейки из других команд и сделала из лиги притон? Не позорился бы
Если бы не Бавария,лига провалилась просто в рейтинге. Да и никто не запрещает остальным клубам Бундеслиги лучше работать по контрактам
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Halicarnassus
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Солидно разоряют всю Бундеслигу , убивая тем самым чемпионат. Монополисты разговорились. Посмотрел бы я на них если придут инвестиции в 2-3 клуба Германии. Через 5-7 лет увидим Баварию , которая пытается выйти из группы в лч и проигрывает 1-4 какому нибудь Порто , как когда то Зениту .
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Владимир Владимир
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О, красавчик. Посмотрел бы я, как он в Серии А поработал с итальянской экономикой)
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Blaumerc
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А Бавария кроме того что отбирают бесплатно игроков прямых конкурентов, и говорят о финансах других клубов что нибудь другое делают в последнее время?
Хотя да, активно занимаются продвижением ЛГБТ и закрывают рты.
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Артём Сергеев
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А зачем честно работать? Надо клуб шеихам продать и тратить налево и направо,или ещё лучше,тупо в долги загонять клуб,вот это вышка. Менеджмент хороший вообще не нужен
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FootballFan
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Интересно, а что раздражает Шальке Боруссию Д, Боруссию М, и другие немецкие клубы?
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6tspey7tb5
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Бавария имея Мюнхенскую поддержку( хочу напомнить что Мюнхен является движком и сердцем не только Германии, но и всего Евросоюза) берет игроков за бесценок и давит всю Бундес лигу Кан молчит. Чья корова бы мычала
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Гегенпрессинг Рангника
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Бавария солидно работает? Это когда деньгами заманивает игроков на большие контракты за копейки из других команд и сделала из лиги притон? Не позорился бы
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v6vngyr2dh
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Мда,пора что-то менять в сериАле. Уже табуретки чем-то недовольны
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AC.Milan.Fan
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Кан прав, а почему он не говорит это про ПСЖ ?
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Emotions
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Что за расследование в Ювентусе?
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QWertY
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Боэли ржет с этой новости, готовя очередные 100 лимонов на трансфер)
+6
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