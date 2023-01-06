Кан о расследовании деятельности «Ювентуса»: «Баварию» раздражает, что мы годами солидно работаем, а другие клубы сообщают об убытках в 50-150 млн евро»

высказался относительно расследования финансовой деятельности « ».

«Баварию» очень раздражает то, что мы годами солидно и серьезно работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро.

Для меня загадка, как такое может происходить в рамках финансового фэйр-плей.

Поэтому мы ожидаем последовательного выполнения ужесточенных финансовых правил и наказаний за нарушения», – сказал генеральный директор «Баварии».

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?