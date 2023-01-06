Кан о расследовании деятельности «Ювентуса»: «Баварию» раздражает, что мы годами солидно работаем, а другие клубы сообщают об убытках в 50-150 млн евро»
Оливер Кан высказался относительно расследования финансовой деятельности «Ювентуса».
«Баварию» очень раздражает то, что мы годами солидно и серьезно работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро.
Для меня загадка, как такое может происходить в рамках финансового фэйр-плей.
Поэтому мы ожидаем последовательного выполнения ужесточенных финансовых правил и наказаний за нарушения», – сказал генеральный директор «Баварии».
«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?
Хотя да, активно занимаются продвижением ЛГБТ и закрывают рты.