Грилиш про адаптацию в «Сити»: «Оказалось намного сложнее, чем я думал. Полагал, что буду много забивать и отдавать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш рассказал о непростом периоде адаптации в «Манчестер Сити».

Англичанин забил один гол и сделал три результативных передачи в 11 матчах АПЛ в этом сезоне.

«Когда я перешел в «Манчестер Сити», признаюсь честно, это оказалось намного сложнее, чем я думал. 

В своей голове я полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так. 

Многие клубы, как правило, играют от обороны против нашей команды. В «Астон Вилле» у меня этого не было.

Я перешел в «Манчестер Сити», проведя всю жизнь в «Вилле», и мне никогда не приходилось перестраиваться. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», – сказал полузащитник «горожан» в интервью Sky Sports.

10 комментариев

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nicknametoyou
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Ответ CONST_VAN_G
Что за слово такое "полгал"?🤔
при переходе в Сити обманул руководство, сказав, что будет много забивать
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CONST_VAN_G
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Что за слово такое "полгал"?🤔
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Dario Alexys
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Как же ты будешь много забивать и отдавать, если ты принимаешь мяч , делаешь два шага и отдаешь пас назад. Я с его игры поражаюсь, с точки зрения удержания мяча может он и полезен, но от ворот играет далеко.
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Kien_6
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А чего вы так недовольны ? Понимаю , что дорогой игрок и не показывает и половину того , что показывал в Вилле . Человек сказал правду и пошли комменты «экспертов»

Многие из вас играют в футбол? Вы понимаете как сложно подстраиваться под новую схему ?
У Грилиша в Вилле было больше пространство для контры и на него вся команда играла + соперники Виллы не ставили блоки на 2 линии.
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Mr@k
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передачи ему делают партнёры-например, эй Фил, передай-ка мне вон тот салатик...))
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Johnie
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«Полгал, что буду забивать много голов и делать передачи».

Джек, не надо лгать.

Точнее, редакторы sports как всегда)
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damondiamond
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Какой пол лгал?
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DolJun
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да, грилиш деградировал у физрука знатно
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иййет
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… Всё же при переходе стоило остановить свой выбор на Шиннике или Факеле - добавил англичанин.
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vrazrez
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Пижонам везде непросто. В Сити он стал одним из многих и скорее всего не выйдет на первые роли.
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