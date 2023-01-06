Грилиш про адаптацию в «Сити»: «Оказалось намного сложнее, чем я думал. Полагал, что буду много забивать и отдавать»

рассказал о непростом периоде адаптации в «Манчестер Сити».

Англичанин забил один гол и сделал три результативных передачи в 11 матчах в этом сезоне.

«Когда я перешел в « », признаюсь честно, это оказалось намного сложнее, чем я думал.

В своей голове я полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так.

Многие клубы, как правило, играют от обороны против нашей команды. В «Астон Вилле» у меня этого не было.

Я перешел в «Манчестер Сити», проведя всю жизнь в «Вилле», и мне никогда не приходилось перестраиваться. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», – сказал полузащитник «горожан» в интервью Sky Sports.