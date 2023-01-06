Грилиш про адаптацию в «Сити»: «Оказалось намного сложнее, чем я думал. Полагал, что буду много забивать и отдавать»
Джек Грилиш рассказал о непростом периоде адаптации в «Манчестер Сити».
Англичанин забил один гол и сделал три результативных передачи в 11 матчах АПЛ в этом сезоне.
«Когда я перешел в «Манчестер Сити», признаюсь честно, это оказалось намного сложнее, чем я думал.
В своей голове я полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так.
Многие клубы, как правило, играют от обороны против нашей команды. В «Астон Вилле» у меня этого не было.
Я перешел в «Манчестер Сити», проведя всю жизнь в «Вилле», и мне никогда не приходилось перестраиваться. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру», – сказал полузащитник «горожан» в интервью Sky Sports.
Многие из вас играют в футбол? Вы понимаете как сложно подстраиваться под новую схему ?
У Грилиша в Вилле было больше пространство для контры и на него вся команда играла + соперники Виллы не ставили блоки на 2 линии.
Джек, не надо лгать.
Точнее, редакторы sports как всегда)