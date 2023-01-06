Джейми О’Хара: «Челси» выглядит мягкотелым и слабым. Они не представляют опасности»
Джейми О’Хара раскритиковал игру «Челси».
Лондонцы одержали всего 1 победу в последних 8 матчах АПЛ и занимают 10-е место в таблице.
«Я думаю, что они выглядят мягкотелыми и слабыми. Кажется, что они не представляют опасности.
Они прагматичны, и это уже не тот старый «Челси», за которым я привык наблюдать. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно победить, они не пропускали, а в команде были монстры, забивавшие голы.
Я смотрю на этот «Челси» и думаю, что мне бы понравилось играть против них!
Один из самых успешных футбольных клубов за последние 20 лет занимает 10-е место в таблице», – сказал экс-полузащитник «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.
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