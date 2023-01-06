Джейми О’Хара: «Челси» выглядит мягкотелым и слабым. Они не представляют опасности»

Теги Челси Джейми О′Хара премьер-лига Англия Футбол

Джейми О’Хара раскритиковал игру «Челси». 

Лондонцы одержали всего 1 победу в последних 8 матчах АПЛ и занимают 10-е место в таблице.

«Я думаю, что они выглядят мягкотелыми и слабыми. Кажется, что они не представляют опасности.

Они прагматичны, и это уже не тот старый «Челси», за которым я привык наблюдать. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно победить, они не пропускали, а в команде были монстры, забивавшие голы.

Я смотрю на этот «Челси» и думаю, что мне бы понравилось играть против них!

Один из самых успешных футбольных клубов за последние 20 лет занимает 10-е место в таблице», – сказал экс-полузащитник «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.

У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах АПЛ

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7 комментариев

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Чунга чанга
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Нужен толковый тренер, вместо британского шута
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Yri Yrov
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Ответ QWertY
Пенсы вчера дали хороший бой топ клубу. Считаю, что Гарри Поттеру нужно дать новый контракт с повышением зарплаты. Доверьтесь процессу
Не не , Поттеру никто не верит
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DolJun
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это еще кто?
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GuruFutbola
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Не стоит недооценивать челси, они опасны для брайтона в борьбе за лигу конференций
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Акира_1
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Нет лидеров, нет звёздных игроков, нет просто кучи игроков из-за травм, нет тренера, нет четкого плана на будущее клуба. Закономерное место в середине как итог.
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QWertY
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Пенсы вчера дали хороший бой топ клубу. Считаю, что Гарри Поттеру нужно дать новый контракт с повышением зарплаты. Доверьтесь процессу
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Born is the King
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Ты персонажа вместо тренера видел? Да он уже с полными штанами выходит на бровку. Да и по морде Боули видно ,что понимает,что он натворил
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