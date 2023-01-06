Джейми О’Хара: «Челси» выглядит мягкотелым и слабым. Они не представляют опасности»

Джейми О’Хара раскритиковал игру «Челси».

Лондонцы одержали всего 1 победу в последних 8 матчах АПЛ и занимают 10-е место в таблице.

«Я думаю, что они выглядят мягкотелыми и слабыми. Кажется, что они не представляют опасности.

Они прагматичны, и это уже не тот старый «Челси», за которым я привык наблюдать. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно победить, они не пропускали, а в команде были монстры, забивавшие голы.

Я смотрю на этот «Челси» и думаю, что мне бы понравилось играть против них!

Один из самых успешных футбольных клубов за последние 20 лет занимает 10-е место в таблице», – сказал экс-полузащитник «Тоттенхэма» в эфире talkSPORT.

У «Челси» 1 победа в 8 последних матчах АПЛ